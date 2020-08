Les nouveau-nés noirs ont plus de chances de survivre pendant l’accouchement lorsqu’ils sont soignés par des médecins noirs, selon une nouvelle étude.

Aux États-Unis, les bébés noirs meurent trois fois plus que les nouveau-nés blancs lors de leur premier séjour à l’hôpital, selon une étude évaluée par des pairs publiée lundi dans les Actes de la National Academy of Sciences. Mais lorsque les médecins noirs ont soigné des bébés noirs, leur taux de mortalité a été réduit de moitié.

Bien que ces données ne nous disent pas exactement pourquoi cela se produit, un mélange de problèmes structurels aurait pu y contribuer, et «chacun est vraiment dérangeant», a déclaré Brad Greenwood, co-auteur de l’étude et professeur agrégé en sciences de la gestion des systèmes d’information et des opérations. à l’Université George Mason.

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ne suggérerait en tant que co-auteurs que ces résultats se manifestent à la suite de préjugés malveillants de la part des médecins », a déclaré Greenwood. « Je pense aussi que cela montre à quel point quelque chose comme ça est insidieux. Les enfants meurent à cause de problèmes structurels. »

Les chercheurs ont analysé 1,8 million d’enregistrements de naissance à l’hôpital en Floride de 1992 à 2015 et ont identifié la race du médecin. L’étude a révélé que la baisse la plus importante du taux de mortalité des nouveau-nés noirs s’est produite dans les naissances complexes et dans les hôpitaux qui livrent plus de bébés noirs.

La race du médecin qui s’occupait des bébés blancs n’a pas fait beaucoup de différence sur la probabilité de survie, et il n’y avait pas d’amélioration statistiquement significative de la mortalité maternelle – qui est également plus élevée pour les femmes noires – lorsque les mères étaient de la même race que leur médecin.

Les différences marquées dans la mortalité infantile ne sont pas le résultat d’une différence biologique, mais plutôt l’héritage du racisme structurel, a déclaré Rachel Hardeman, co-auteur de l’étude, chercheuse sur l’équité en santé reproductive et professeure agrégée à l’Université du Minnesota. Elle a cité une théorie qui suggère que les femmes noires sont en moins bonne santé et courent un plus grand risque de problèmes de santé pendant la grossesse en raison des effets cumulatifs du racisme et du désavantage socio-économique au cours de leur vie.

Elle a déclaré que ces effets, y compris l’accès limité aux soins de santé et à l’éducation, sont les mêmes facteurs à l’origine de l’effet disproportionné du COVID-19 sur les personnes de couleur.

« Nous parlons d’une construction sociale qui est devenue sous la peau », dit-elle.

Hardeman a déclaré que les taux de mortalité infantile sont souvent utilisés par les chercheurs comme un marqueur de la santé et du bien-être global de la communauté. Les États-Unis ont un taux de mortalité infantile plus élevé que presque tous les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, se classant plus haut que le Mexique, la Turquie et le Chili.

Bien que les taux de mortalité infantile dans l’ensemble diminuent depuis des décennies aux États-Unis, de graves disparités raciales persistent. Une étude publiée par les Centers for Disease Control and Prevention en 2019 a révélé que les bébés noirs mouraient deux fois plus que les bébés blancs, asiatiques ou hispaniques avant leur premier anniversaire, quel que soit le revenu ou le niveau d’éducation de la mère.

« En tant que nation industrialisée, le fait que nous ayons les taux de mortalité infantile que nous avons, certainement les taux de mortalité infantile que nous constatons en fonction de la race et de l’ethnicité, sont extrêmement préoccupants », a déclaré Hardeman.

Hardeman a déclaré que la nouvelle étude fournit la première preuve empirique solide du problème et que les données peuvent aider les chercheurs à trouver comment l’atténuer.

Les deux chercheurs ont averti que les données ne signifient pas que seuls les médecins noirs devraient traiter les patients noirs, mais ont plutôt illustré la nécessité de mieux éduquer tous les médecins sur la façon de traiter les personnes de couleur. Hardeman a déclaré que la diversité croissante de la main-d’œuvre médicale pourrait être un moyen de créer un changement, notant qu’environ 13% de la population américaine est noire, mais que seulement 5% des médecins sont afro-américains, selon l’Association of American Medical Colleges.

« Cela pourrait aider beaucoup, mais nous ne savons pas non plus que la réponse est nécessairement que nous avons juste besoin de plus de médecins noirs », a-t-elle déclaré. «Nous devons penser aux établissements de santé eux-mêmes et à la manière dont les médecins sont formés … pour réfléchir au rôle de la race et du racisme dans la rencontre clinique, mais aussi dans la vie des gens en dehors des établissements de soins de santé.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Les bébés noirs sont plus susceptibles de vivre lorsqu’ils sont traités par des médecins noirs