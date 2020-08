L’allégation: l’armée américaine a approuvé des « camps » de quarantaine COVID-19 qui accéderont aux informations personnelles et seront surveillés par la police militarisée du CDC

Au début de la pandémie de coronavirus, l’approbation par le ministère de la Défense des installations militaires pour une utilisation en quarantaine était théoriquement bien plus qu’un effort de santé publique.

« Un prochain service de suivi biométrique numérique 5G de surveillance CHECKPOINT qui accède à toutes vos données à partir de la situation financière, des antécédents fiscaux, du pointage de crédit social, du classement des médias sociaux, de l’historique de surveillance, des préférences sexuelles, des opinions politiques, sera surveillé par la police armée militarisée du CDC déterminera qui est souhaitable pour la société et qui va au camp », affirme un post Instagram d’un utilisateur soulevant le voile.

Le message, depuis le début de la pandémie mais qui est resté viral jusqu’à la fin du printemps, incorpore également un texte copié d’un article du Daily Mail UK de février qui affirme que le Pentagone a approuvé «11 camps de quarantaine sur des bases militaires proches des principaux aéroports des États-Unis en prévision de un afflux de citoyens américains revenant de Chine ayant besoin de surveillance pour le coronavirus mortel qui est maintenant appelé COVID-19. «

Liftingtheveiloffical a déclaré à USA TODAY que sa déclaration était « principalement ma propre spéculation sarcastique personnelle, et (je suis) aussi un peu hyperbolique ». Mais, plus tard, il a affirmé que ses spéculations étaient effectivement fondées et a fait des allusions à Bill Gates, à diverses organisations mondiales et sociétés secrètes.

Les premières origines de la mise en quarantaine des malades

Le concept de quarantaine est mentionné dans le livre biblique du Lévitique – qui aurait été écrit entre le cinquième et le huitième siècle avant JC. – où les personnes atteintes de la lèpre sont invitées à vivre séparément des personnes en bonne santé. Dans le chapitre 5 du Livre des Nombres, il est conseillé aux personnes atteintes, soupçonnées d’avoir été atteintes ou exposées à la lèpre de «sortir du camp» afin de garder la zone de vie générale propre et exempte de maladies.

En dehors des textes religieux, l’empereur byzantin Justinien, en 549 après JC, a promulgué des lois pour empêcher l’entrée des voyageurs des régions touchées par la peste. Lors du Concile œcuménique de Lyon en 583 après J.-C., les évêques ont été exhortés à aider les lépreux (ceux qui souffrent de la lèpre) dans leurs propres villes, mais ils ont mis en garde contre le fait de permettre à ces personnes de se promener librement.

La pratique à grande échelle de la quarantaine en tant que stratégie de santé publique est apparue au Moyen Âge. Cette fois – entre le Ve et le XVe siècle après J.-C. – était connue pour les fléaux causés par la bactérie Yersinia pestis, survenant régulièrement presque tous les 40 à 50 ans. Les villes et villages de toute l’Europe isoleraient les personnes malades et interdiraient aux étrangers des régions ou des pays infectés de mettre les pieds dans leurs communautés. Certains documents historiques du septième siècle suggèrent que des gardes armés ont été utilisés pour arrêter de force les voyageurs lorsque la peste a frappé le sud-est de la France.

Une politique plus formative prendrait forme après 1348. C’est à cette époque que la pandémie la plus meurtrière jamais enregistrée dans l’histoire de l’humanité, la peste noire, a dépassé l’Europe, le Moyen-Orient et le reste du monde. Également causée par Yersinia pestis et dont on pense qu’elle est originaire du plateau du Qinghai en Asie centrale (aujourd’hui le Tibet), ce fléau frapperait tous les 10 à 20 ans au cours des quatre prochains siècles. On estime que 50 à 60% de la population européenne en sont décédés.

La peste noire a contraint les villes européennes, en particulier celles qui ont des ports maritimes souvent visités comme Venise, en Italie ou Dubrovnik, en Croatie, à instituer un système de quarantaine impliquant un conseil de trois personnes qui a supervisé la responsabilité et le pouvoir de détenir des individus et des navires entiers. La durée d’isolement généralement observée par les navires provenant de ports maritimes infectés ou suspectés d’être infectés était de 30 jours; cela est devenu 40 jours pour les voyageurs terrestres, et est la source du mot «quarantaine», de l’italien «quaranta giorni» signifiant 40 jours (cette durée prescrite elle-même semble être dérivée de l’ancien médecin grec Hippocrate).

Entrée dans la législation

Alors que la peste noire s’est calmée au début du 17e siècle, l’émergence d’autres maladies transmissibles comme la variole, le choléra et la fièvre jaune jetterait le cadre de politiques de quarantaine uniformes.

En 1710, l’Angleterre a adopté le Quarantine Act, imposant une peine de mort à quiconque refusait de se conformer à la quarantaine de 40 jours requise. De même, aux États-Unis, le Massachusetts a promulgué une loi en 1797 qui a investi l’État du pouvoir de mandater la quarantaine.

Les décrets de quarantaine au début de l’Amérique variaient largement et relevaient des autorités locales. Ce n’est qu’à une épidémie de fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans en 1877 que la National Quarantine Act a été adoptée en avril 1878. Cette législation a officialisé les mesures contre l’introduction et la propagation de maladies contagieuses et infectieuses, et a créé le National Board of Health, une institution vivante chargée de normaliser la quarantaine à travers le pays.

Près de 70 ans plus tard, en 1944, la loi sur le service de santé publique a été adoptée, accordant au US Public Health Service (maintenant Commissioned Corps of the US Public Health Service) l’autorisation de « prévenir l’introduction de maladies épidémiques dans ce pays depuis l’étranger et de prévenir propagation interétatique des maladies transmissibles. » Le programme de quarantaine inhérent à cette responsabilité a ensuite été transféré à l’agence désormais connue sous le nom de Centers for Disease Control and Prevention en 1967.

Stations de quarantaine

Tout comme la quarantaine a pris forme il y a des siècles, le concept d’un bâtiment spécifique pour les personnes en quarantaine a également pris forme. Le premier prédécesseur d’une station de quarantaine a été construit à l’extérieur de Venise sur l’île de Santa Maria di Nazareth en 1423. Appelés un lazaret d’après le personnage biblique Lazarus, ces hôpitaux de la peste ont surgi dans toute l’Europe et ont servi de «centres d’habitation pour limiter la propagation de la maladie mais suffisamment proche pour transporter les malades », écrit le Dr Eugenia Tognotti, professeur d’histoire de la médecine et des sciences humaines à l’Université de Sassari en Italie.

Aux États-Unis, le New York City Council a construit une station de quarantaine maritime sur Bedloe’s Island, l’une d’un groupe d’îles à l’embouchure de la rivière Hudson, en 1738. En 1793, pendant l’épidémie de fièvre jaune de Philadelphie, une quarantaine de 10 acres La station a été construite au sud de la ville le long du fleuve Delaware.

Après que le Congrès eut approuvé «un acte pour le soulagement des marins malades et invalides» en 1798, le Marine Hospital Service construisit et supervisa une série d’hôpitaux dans les ports de la nation, qui comprenait la mise en quarantaine des marins soupçonnés d’être porteurs de maladies. Ces hôpitaux joueront plus tard un rôle énorme dans le dépistage et la mise en quarantaine des nouveaux immigrants arrivant aux États-Unis au tournant du 20e siècle. À peu près à la même époque, la tuberculose est devenue une préoccupation majeure et des institutions appelées sanatoriums ou preventoria ont été créées pour mettre en quarantaine et traiter les personnes touchées.

Dans la première moitié du 20e siècle, les stations de quarantaine étaient répandues. Le US Public Health Service a créé et maintenu plus de 110 stations de quarantaine dans les ports aériens, maritimes et terrestres. Mais à mesure que la menace perçue de maladie infectieuse diminuait (grâce aux progrès de la médecine moderne comme la vaccination), le nombre de stations de quarantaine a chuté: il y en avait 55 lorsque le CDC a été chargé des quarantaines en 1967, tombant à seulement sept en 1995.

Les flambées de nouvelles maladies infectieuses, telles que le SRAS et l’Ebola, et les menaces de bioterrorisme ont renouvelé l’intérêt pour les stations de quarantaine. Une huitième station a ouvert ses portes à Atlanta avant les Jeux Olympiques de 1996 et est passée à 20 autres à la mi-2007. Selon le CDC, il existe actuellement des stations de quarantaine dans 20 ports d’entrée et points de passage frontaliers terrestres où arrivent les voyageurs internationaux.

En réponse à l’épidémie de coronavirus, davantage de sites de quarantaine ont été mis à disposition.

En février, le ministère de la Défense a approuvé une demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui supervise le CDC, pour une éventuelle utilisation des installations militaires pour mettre en quarantaine les Américains revenant de l’étranger, en particulier les évacués de Wuhan, en Chine, et les passagers du Grand Princess. bateau de croisière.

Les chauffeurs sont arrêtés par un soldat de la Garde nationale de Guam à un point de contrôle de sécurité posté à l’entrée de l’allée du Pacific Star Resort & Spa à Tumon le jeudi 9 avril 2020. Les hôtels de l’île qui s’adressent normalement à l’industrie du tourisme de l’île étaient habitués à isoler certains des 5000 militaires qui servent à bord de l’USS Théodore Roosevelt.

Alors que 11 bases ont été approuvées au moment de l’article du Daily Mail cité dans le post Instagram, cela a ensuite été étendu à 15. Mais il est important de noter que ces sites de quarantaine étaient temporaires – certains n’étaient même pas utilisés – et non les stations de quarantaine officielles du CDC . Des centaines d’Américains ont été libérés en février après avoir observé la quarantaine de 14 jours.

Quarantaine et droits individuels

À l’heure actuelle, la plupart des mesures d’isolement et de quarantaine sont toujours réparties entre les autorités fédérales et étatiques et environ 2800 services de santé publique locaux, selon STAT News. Le CDC conserve le pouvoir de « détenir, examiner médicalement et libérer les personnes arrivant aux États-Unis et voyageant entre les États soupçonnées d’être porteuses de ces maladies transmissibles », mais l’isolement forcé ou la mise en quarantaine est généralement effectué par des États individuels, et non par des agences fédérales . L’isolement ou la quarantaine dans une station CDC est généralement appliqué aux voyageurs en provenance de l’étranger.

Alors que la protection des douanes et des frontières des États-Unis, la Garde côtière américaine et d’autres organismes d’application de la loi peuvent aider à faire appliquer les ordonnances fédérales de quarantaine, le CDC n’est pas lui-même militarisé. Les agents médicaux et de santé publique des stations de quarantaine sont généralement impliqués dans la réponse aux rapports de maladie, la distribution de médicaments, la préparation aux situations d’urgence, l’alerte des autorités sanitaires locales, l’inspection du fret ou des articles personnels et d’autres tâches connexes, selon le CDC. Il n’y a aucune preuve suggérant que des informations relatives à la situation financière, aux antécédents fiscaux, au pointage de crédit social, au classement des médias sociaux, à l’historique des vidéos regardées, aux préférences sexuelles ou aux opinions politiques sont ou seront consultées dans les stations de quarantaine.

Notre décision: en partie fausse

Nous évaluons l’affirmation selon laquelle l’armée américaine a approuvé les «camps» de quarantaine COVID-19 qui accéderont aux informations personnelles et seront surveillés par la police militarisée du CDC comme PARTIELLEMENT FAUX car certains d’entre eux ne sont pas soutenus par nos recherches. S’il est vrai que 11 installations militaires ont été approuvées comme bases de quarantaine, ces sites étaient censés être temporaires et ne sont pas de véritables stations de quarantaine. Le gouvernement fédéral a le pouvoir d’instituer une quarantaine à grande échelle, mais les mesures de quarantaine restent à la discrétion des départements de la santé des États et locaux. Les organismes d’application de la loi peuvent aider à appliquer les ordonnances fédérales de quarantaine, mais le CDC lui-même n’est pas militarisé. Il n’y a aucune preuve suggérant que des renseignements personnels sont ou seront consultés dans les stations de quarantaine.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Vérification des faits: les sites de quarantaine sont réels; La revendication COVID-19 étend la vérité