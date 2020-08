Le Covid 19 Champions, poussé à l’accélération, dans un lieu imprévu et au format innovant, affronte sa semaine décisive entre l’Allemagne et la France, le destin du nouveau champion qui sortira de l’issue des duels entre le Bayern Munich et l’Olympique de Lyon et le de Leipzig contre le Paris Saint Germain.

Les prévisions et les théories ont été remises en question lors de la réflexion sur la dernière étape du concours. La Ligue 1 française était paralysée il y a cinq mois et ses représentants ont à peine accusé le manque d’activité. La Bundesliga a été la première à se réactiver mais aussi celle qui a clôturé son tournoi auparavant. Votre équipement reste huilé.