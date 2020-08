« Ce que nous n’avons pas vu, c’est le genre de progrès dont nous avons besoin », a déclaré l’économiste en chef de l’IATA, citant la pandémie en cours et la faible confiance des consommateurs.

.

L’Association du transport aérien international (IATA), un groupe commercial mondial représentant la plupart des principales compagnies aériennes et transporteurs de fret du monde, a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle ne s’attend pas à ce que l’industrie du transport aérien se remette du coup qui lui a été infligé par la pandémie de coronavirus auparavant. 2024.

Ce calendrier, qui définit la «reprise» comme un retour aux niveaux de trafic et de revenus de 2019, est le plus difficile à ce jour proposé par le groupe, qui avait auparavant prévu un rebond d’ici 2023.

« Avant tout vaccin, cela dépend vraiment de la façon dont les pays parviennent à contrôler le virus », a déclaré l’économiste en chef de l’IATA, Brian Pearce, lors d’un briefing mardi. « Cela va clairement être un problème avec la reprise. Ce que nous n’avons pas vu, c’est le genre de progrès dont nous avons besoin. »

Le gros du problème est que le public volant a relativement peu d’intérêt à voler. « Alors que la demande refoulée existe pour les VFR (visites d’amis et de parents) et les voyages d’agrément, la confiance des consommateurs est faible face aux préoccupations concernant la sécurité de l’emploi et la montée du chômage, ainsi que les risques d’attraper le COVID-19 », a déclaré l’IATA dans un communiqué. communiqué de presse.

De plus, le fait de rester en bas des voyages d’affaires alors que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à s’adapter aux réunions à distance entravera la reprise, a déclaré l’IATA. Même si l’économie reprend, les voyages d’affaires peuvent être lents à revenir.

« Les budgets des voyages d’affaires devraient être très limités car les entreprises continuent de subir des pressions financières alors même que l’économie s’améliore », a déclaré l’IATA. Le groupe a déclaré que les enquêtes indiquent que le lien entre la croissance du PIB et les voyages d’affaires s’est effiloché, car la vidéoconférence rend les réunions en personne moins nécessaires.

L’histoire continue

Le calendrier révisé de l’IATA représente le point culminant d’une nouvelle vague de pessimisme de la part des compagnies aériennes à propos de la reprise des voyages.

Dans les premiers mois de la pandémie, la plupart des porteurs ont suggéré un délai de rétablissement de deux à trois ans. Une exception est le PDG de Southwest Gary Kelly, qui a proposé un calendrier de cinq ans en avril. « Sur la base de l’histoire, dans un environnement de récession, c’est une longue période de reprise pour les entreprises », a déclaré Kelly lors de son appel aux résultats du premier trimestre. « Celui-ci semble que ça pourrait être pire. »

Les analystes du secteur ont également été prompts à prédire un long chemin vers la reprise. La demande de voyages a chuté dans la région Asie de la mi-janvier à la fin janvier et s’est creusée dans le reste du monde à la mi-mars. Alors que les analystes en janvier avaient envisagé une reprise en forme de V si l’impact se propageait aux marchés américain et européen, d’ici avril, cet espoir s’était évaporé.

«Nous sommes de plus en plus convaincus que la reprise de l’industrie aux niveaux de production de 2019 sera une affaire de plusieurs années», a écrit l’analyste Jamie Baker de JPMorgan début avril, «entraînant une perte importante d’avions et d’effectifs en cours de route».

« Nous prévoyons qu’il faudra 2 à 5 ans pour revenir aux niveaux de 2019 », a écrit l’analyste Helane Becker de Cowen dans un long rapport du 13 avril intitulé A Winding Road to Recovery, ajoutant: « notre hypothèse de travail est que les revenus de 2021 seront de retour à 2016. les niveaux. »

« Malheureusement, le retour au travail peut ne pas signifier un retour immédiat à l’air », a-t-elle ajouté. « Il est fort probable que toute reprise ne débutera qu’au quatrième trimestre au plus tôt, puis se poursuivra lentement jusqu’en 2021 et en 2022. »

D’autres analystes de premier plan, dont Jamie Baker de JPMorgan et Andrew Didora de Bank of America, continuent également de suggérer un calendrier similaire, indiquant des objectifs de 3 à 4 ans dans de récentes notes de recherche.

Et maintenant, les compagnies aériennes elles-mêmes sont d’accord: le retour à la «normale» ne sera pas seulement difficile, mais long.

Lire l’article original sur Business Insider