En mai dernier, l’Université de Harvard (où j’enseigne) a publié un rapport sur sa relation avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. C’était un mea culpa admirablement franc mettant en lumière trois domaines de préoccupation. Le premier était la contradiction de s’attaquer aux agressions sexuelles et au harcèlement sexuel sur le campus tout en acceptant de l’argent d’un homme qui avait encouragé les abus sexuels sur des mineurs. Le second était la moquerie faite des normes académiques lorsque, après avoir fait un don de 200000 dollars au département de psychologie, Epstein y a été nommé chercheur invité malgré un manque total de qualifications académiques appropriées. Le troisième était son lien étroit avec le programme de Harvard pour la dynamique évolutive (PED). Même après sa sortie de prison, Epstein a continué à être un visiteur fréquent: entre 2010 et 2018, Epstein (à ce moment-là un délinquant sexuel enregistré) s’est rendu plus de 40 fois dans les bureaux du PED. Pendant cette période, il avait un bureau sur le campus et une carte-clé et un code d’accès avec lesquels il pouvait entrer dans les bâtiments pendant les heures creuses.

Ce n’est pas seulement qu’une personne horrible a pu acheter un halo de respectabilité. L’affaire Epstein met en lumière un problème beaucoup plus vaste: elle sape l’intégrité de l’entreprise de recherche lorsque des individus peuvent choisir des pistes d’enquête qui les intéressent simplement parce qu’ils peuvent les payer.

La vie universitaire est difficile en partie parce que les chercheurs ayant de bonnes idées doivent se disputer un financement. Lorsque l’examen par les pairs fonctionne correctement, il identifie les meilleures idées à soutenir, généralement en utilisant des panels – et non des individus – pour veiller à ce qu’une gamme de points de vue soit représentée. Le processus est imparfait, mais les femmes, les personnes de couleur, les jeunes chercheurs, les chercheurs d’universités non élites et les personnes qui défendent des idées qui défient la sagesse conventionnelle ont au moins une chance. Mais plus des deux tiers des dons d’Epstein – 6,5 millions de dollars – sont allés au directeur de PED Martin Nowak. Epstein a encouragé d’autres à donner 2 millions de dollars supplémentaires au généticien George Church. Les deux étaient déjà extrêmement bien établis et bien financés; Epstein aidait la chasse d’eau à se laver. (Church note que le financement d’Epstein l’a soutenu non seulement lui, mais aussi son équipe nombreuse et diversifiée; Nowak n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Ce qui a aggravé les choses, c’est qu’Epstein était un eugéniste des derniers jours dont les intérêts étaient liés à une idée délirante de semer la race humaine avec son propre ADN. Compte tenu de cette position, il est particulièrement troublant qu’il ait concentré ses largesses sur la recherche sur la base génétique du comportement humain. La génétique humaine est un domaine éthiquement sensible et intellectuellement contesté où il nous appartient de nous assurer que les normes les plus élevées de rigueur scientifique sont en place et que les explications non génétiques du comportement aient une chance équitable de rivaliser.

Les scientifiques pourraient prétendre que l’argent d’Epstein ne les a en aucun cas amenés à abaisser leurs normes, mais nous avons de nombreuses preuves que les intérêts des bailleurs de fonds influencent souvent le travail effectué. Le New York Times a conclu que dans ce cas, il a conduit les chercheurs à «donner foi à certaines des réflexions scientifiques à moitié cuites de M. Epstein». Vrai ou non, cela devrait nous troubler qu’un homme corrompu prenne des décisions affectant la recherche dans une grande université américaine. Il n’avait aucune compétence académique, mais il a effectivement fait des choix quant aux initiatives de recherche intéressantes et prometteuses.

De plus, lorsque Epstein a eu des ennuis, plusieurs membres du corps professoral l’ont défendu et lui ont même rendu visite en prison. Lorsque l’avocat d’Epstein, le professeur Alan Dershowitz à Harvard, a eu besoin d’aide pour faire valoir (sur des bases sémantiques) qu’Epstein n’était pas coupable, il a contacté le psychologue et linguiste de Harvard Steven Pinker. Pinker (qui n’a jamais pris de fonds d’Epstein) dit qu’il ne savait pas à quoi servent ses conseils et n’a aidé Dershowitz que comme «une faveur à un ami et collègue». Mais c’est précisément le point: Epstein avait acheté des amis haut placés, et ces amis avaient des amis qui l’ont aidé, même par inadvertance.

Ces questions ont été révélées parce qu’Epstein était un criminel, mais Harvard n’est pas la seule à accepter de l’argent contaminé. Les universités doivent développer des politiques pour garantir que le financement de la recherche repose sur le mérite et non sur le copinage, et les chercheurs qui recherchent la confiance du public doivent être en mesure de montrer que leurs propres boussoles éthiques ne sont pas détournées par le magnétisme de l’argent.