Hailea Berglund, à gauche, et Tanzania White se tiennent la main en marchant vers le quartier nord du bureau de police de Portland au 75e jour de manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière le 10 août 2020 à Portland, Oregon.

Nathan Howard / .

Des manifestations de Black Lives Matter ont éclaté aux États-Unis à la suite du meurtre par la police de George Floyd, 46 ans, à Minneapolis, Minnesota, en mai.

Les manifestations à Portland ont attiré l’attention nationale en juillet lorsque l’administration Trump a déployé les autorités fédérales du département de la sécurité intérieure dans la ville, augmentant encore les tensions entre les manifestants et les forces de l’ordre.

Le 23 juillet, E.D. Mondainé, le président de la section de Portland de la NAACP, a écrit dans un éditorial du Washington Post que le mouvement de la ville avait été coopté par des militants blancs et avait perdu son attention sur la vie des Noirs.

Mais les militants de Portland qui se sont entretenus avec Insider ont déclaré que la situation dans la ville est complexe et que le mouvement demeure sur la vie des Noirs, même s’il y a place pour le raffinement.

Depuis plus de deux mois, des protestations et des manifestations persistent à Portland, Oregon. Ils sont une conséquence évolutive des manifestations nationales de Black Lives Matter, qui ont commencé à la fin du mois de mai après le meurtre par la police filmé de George Floyd, 46 ans, à Minneapolis.

La scène de Portland a fait l’objet de critiques de la part de certains militants du mouvement anti-racisme et de brutalité anti-policière, dont certains disent que les manifestations et la couverture médiatique à leur sujet se sont éloignées des objectifs de Black Lives Matter. Au lieu de cela, les critiques suggèrent que les militants blancs ont coopté les manifestations et dilué leur vraie signification.

La critique a pris de l’ampleur lorsque E.D. Mondainé, le président de la section de Portland de la NAACP, a rédigé un éditorial pour le Washington Post à la fin juillet, affirmant que Portland était devenu un «spectacle blanc» et devait être recentrée sur la vie des Noirs.

« Alors que les manifestations se poursuivent tous les soirs à Portland, de nombreuses personnes avec leurs propres agendas cooptent et détournent l’attention de ce qui devrait être notre principale préoccupation: le mouvement Black Lives Matter », écrit-il.

Chuck Lovell, le chef de la police noire de la ville, était d’accord et a déclaré plus tôt en août que les actions de certains manifestants destructeurs « ne faisaient pas avancer les objectifs qui vont conduire à de meilleurs résultats pour les personnes de couleur ».

L’histoire continue

Mondainé a ciblé des militants bien intentionnés, comme le Mur des mamans, qui, selon lui, détournait « l’attention de la question urgente des corps noirs assassinés » au nom de provoquer un « spectacle ».

« Cela pourrait soulager la conscience des femmes blanches et aisées qui se sont auparavant tues face à l’oppression noire, mais il est juste de se demander: sont-elles vraiment en train de promouvoir la cause de la justice, ou est-ce un autre exemple de cooptation blanche? » il a écrit.

Mais des militants locaux ont déclaré à Insider qu’ils remettaient en question la prémisse de la critique. Ils ont dit que le mouvement local était complexe et ont fait valoir que les manifestations de Portland n’avaient pas perdu leur centre autour de la vie des Noirs.

« Beaucoup de choses sont vraies à la fois », a déclaré à Insider Candace Avalos, une résidente de Portland et co-fondatrice du mouvement Black Millennial nouvellement formé. « Je pense qu’il y a en fait une certaine validité à ce qu’il dit, et en même temps, je pense qu’il y a beaucoup à montrer que ce n’est pas nécessairement vrai – ou que c’est plus compliqué que ça. »

Le mouvement de Portland n’est pas « noir et blanc », disent les militants

Le mouvement Black Lives Matter – la campagne antiraciste décentralisée fondée en 2013 après la mort de Trayvon Martin – a impliqué des manifestations largement pacifiques, bien que des manifestants destructeurs dans certaines villes aient parfois suscité des critiques, y compris des attaques répétées du président Donald Trump.

Les manifestations de Portland, en particulier, ont reçu une plus grande attention nationale en raison du déploiement d’agents fédéraux par l’administration Trump dans la ville. Alors que les responsables américains ont déclaré que des agents fédéraux étaient là pour protéger les biens fédéraux, les dirigeants locaux et étatiques se sont affrontés avec l’administration au sujet de leur déploiement.

Une partie de la perception selon laquelle les manifestations sont devenues centrées sur les militants blancs, a déclaré Avalos, découle du fait que davantage de personnes de Portland se prononcent pour défendre la vie des Noirs – beaucoup sont simplement blancs. Selon les données du US Census Bureau, seuls 5,8% des habitants de Portland, une ville de 654 741 habitants, sont noirs. Environ 77% des habitants de la ville sont blancs.

Les manifestants de Black Lives Matter défilent à Portland, dans l’Oregon, après un rassemblement au palais de justice Mark O. Hatfield des États-Unis le dimanche 2 août 2020.

Noah Berger / AP

Avalos a souligné le meurtre de Floyd comme un changement de ton pour de nombreux Américains, y compris les Blancs, qui ont trouvé une plus grande solidarité avec les Noirs américains en exprimant leur frustration à l’égard des systèmes qu’ils considèrent comme brisés.

«Je pense qu’en plus du fait que les gens sont simplement plus conscients et plus conscients de leurs privilèges et du rôle qu’ils jouent dans la société, je pense que les gens essaient simplement d’être meilleurs», a-t-elle déclaré.

«Ces choses sont désordonnées et compliquées, et nous apportons tous des perspectives, des cultures et des expériences de vie différentes au mélange», a-t-elle ajouté. « Il est difficile de dire qu’il n’y a qu’une seule façon de protester ou qu’il y a une façon de résister. »

Il va y avoir des désaccords au sein des membres d’un mouvement, a déclaré Avalos. Bien que les luttes intestines ne devraient pas être acceptées, il faut s’y attendre, a-t-elle déclaré.

« Les mouvements évoluent », a déclaré Avalos. « Les mouvements populaires comme celui-ci évoluent naturellement et je pense que la façon dont ils ont évolué est logique. »

Shanice Brittany Clark, également co-fondatrice du Black Millennial Movement et directrice de l’engagement communautaire aux écoles publiques de Portland, a déclaré qu’une partie des changements au sein du mouvement est due, en partie, à sa nature atypique.

« Je pense que continuer cette pression est si important, et c’est juste plus compliqué qu’une situation noire ou blanche », a déclaré Clarke. «Ce n’est pas si simple et je pense que c’est là que j’en suis avec le« spectacle », ou le récit de ce qui se passe.

Les manifestants scandent et agitent des drapeaux devant le bureau du shérif du comté de Multnomah le 11 août 2020 à Portland, Oregon.

Nathan Howard / .

« Dans une manifestation, vous connaissez l’organisateur, » continua Clarke. « Vous savez quand ça commence. Vous savez quand ça s’arrête. Vous connaissez les arguments. Mais en ce moment, c’est plus une résistance autonome pour les Noirs, et nous sommes dans ces rues, repoussant et résistant. Je pense qu’il y a un niveau de désordre qui accompagne ce que signifie être autonome, mais nous sommes toujours d’accord avec l’idée de savoir pourquoi nous sommes ici. «

Les militants peuvent avoir des perspectives différentes sur ce à quoi cela ressemble de voir les Américains blancs s’impliquer davantage dans des espaces et des mouvements typiquement noirs, a déclaré Clarke à Insider. Quand elle a appris la nouvelle de la mort de Floyd pour la première fois, elle a dit que ses sentiments de douleur lui étaient familiers. Pour les Américains non noirs, elle a déclaré que la vidéo du meurtre de Floyd avait suscité un nouveau sentiment de terreur.

« Nous sommes assis ici à parler de la mort, de la mort et du meurtre. Ce n’est pas normal. Les gens vont être en colère », a-t-elle déclaré à Insider.

Il y a de la place pour affiner l’activisme des alliés blancs

Kwame Holmes, spécialiste des droits de l’homme en résidence au Bard College et conseiller pédagogique de la Bard Prison Initiative, a déclaré à Insider que des mouvements et des personnalités des droits civiques avaient déjà été cooptés par des Blancs à leurs propres fins – même dans les cas où ils soutiennent les causes.

« C’est l’idée que l’Amérique n’a pas vraiment trouvé comment arrêter d’utiliser les Noirs comme objet », a-t-il dit, pointant du doigt l’objectivation et la politisation du célèbre activiste des droits civiques Martin Luther King, Jr., par exemple. «Ses paroles deviennent juste un objet qui, comme les esclaves, peut être utilisé à toutes les fins qu’une personne blanche juge appropriée.

« Je pense que malheureusement, cela peut inclure les actions des Blancs qui sont sympathiques aux causes des droits civiques, mais qui sont tellement imprégnés de la culture qui prend Blackness et en fait un objet utilisable qu’ils peuvent reproduire par inadvertance certaines des mêmes dynamiques », a-t-il ajouté. .

Une balle explosive explose alors que la police affronte des manifestants à la suite de la manifestation de la «Journée d’action et de solidarité de la jeunesse avec Portland» à Seattle, Washington, le 25 juillet 2020.

JASON REDMOND / . via .

Holmes, qui n’a pas assisté aux manifestations à Portland mais les a observées à travers la couverture médiatique, a déclaré que dans des villes à prédominance blanche – comme Portland et Seattle, qui ont également connu de grandes manifestations – le sentiment anti-police a donné aux militants blancs l’occasion de rejoignez le mouvement sans affronter leurs propres comportements problématiques.

« La police est devenue un moyen de se distancier de la production d’une société anti-noire », a-t-il déclaré. « On dirait qu’ils sont capables de dire ‘Black Lives Matter’ avec un tel confort et une telle ferveur en raison de la façon dont leurs autres comportements ont assuré qu’ils n’auront pas de voisins noirs. »

Pourtant, Clarke a déclaré que les Américains blancs rejoignant les Noirs américains pour défier les figures d’autorité peuvent fonctionner comme une tactique efficace pour réformer et responsabiliser les puissants.

«Il y a de la place pour l’affiner, bien sûr», dit-elle. « Je pense que l’expérience des Blancs qui se réveillent en ce moment signifie quelque chose de différent pour tout le monde. Pour moi, j’ai vécu toute ma vie dans cette peau noire, et en ce moment, je vois que le changement de système et le changement de politique ne sont qu’un avant-goût , et je crois que le changement de culture est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. «

Un manifestant grimpe du toit d’une camionnette tandis qu’un deuxième regarde l’entrée du bureau du shérif du comté de Multnomah le 12 août 2020 à Portland, Oregon

Nathan Howard / .

Avalos et Clarke ont déclaré qu’ils pensaient que le mouvement restait centré sur Black Lives Matter.

« Il a toujours été question de Black Lives Matter », a déclaré Avalos. « Je ne suis pas d’accord avec l’idée que cela a été coopté et ne concernait pas la vie des Noirs. C’est juste désordonné parce qu’il y a de nombreux facteurs en jeu. »

« Les Noirs sont ici, les Autochtones et d’autres personnes de couleur sont ici », a déclaré Clarke. «Nous servons de la nourriture, nous prenons des décisions politiques, et nous sommes ici. Il y a ce genre d’effacement partiel qui se produit en même temps que nous disons que le mouvement est tout blanc.

« C’est cette idée que nous sommes tous des Noirs ici dans plusieurs espaces et aussi dans les rues », a-t-elle ajouté. «On nous rappelle qu’il s’agit de Black Lives Matter. J’entends dire que c’est à propos de Black Lives Matter quand je suis là-bas. Les Blancs sont finalement rappelés. Les gens s’égarent mais nous leur rappelons et je pense que c’est juste plus grand que ça. «

