Dimanche, les dirigeants démocrates ont fermement condamné l’ensemble des décrets exécutifs du président Trump contournant le Congrès sur le soulagement des coronavirus.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a commencé une interview de «Fox News Sunday» en déclarant qu’elle était d’accord avec le sénateur républicain Ben Sasse du Nebraska sur le fait que les actions de Trump étaient «une pente inconstitutionnelle».

Pelosi a déclaré que «la chose la plus gentille que je puisse dire» après avoir examiné les décrets de Trump était qu’il «ne sait pas de quoi il parle».

«Soit le président ne sait pas de quoi il parle … soit il y a quelque chose qui cloche ici», a-t-elle répété lors d’une interview sur «L’état de l’Union» de .. Dans cette interview, elle a qualifié ses actions d ‘«absurdement inconstitutionnelles».

Les entretiens ont eu lieu peu de temps avant que les États-Unis n’atteignent 5 millions de cas confirmés de coronavirus, selon les données de suivi de l’Université Johns Hopkins. L’université a signalé plus de 162000 décès aux États-Unis, et des millions de personnes se sont retrouvées au chômage avec de faibles perspectives d’emploi dans un avenir immédiat.

L’animateur de Fox News, Chris Wallace, interviewe la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. (Capture d’écran: « Fox News Sunday »)

Dans ses décrets du samedi, Trump a affirmé qu’il avait le pouvoir de reporter les charges sociales et de financer des prestations de chômage améliorées – ces dernières à une réduction de 200 dollars par semaine – après que la législation de secours a été bloquée au Congrès et que les prestations ont expiré. L’action de Trump oblige les États à payer un quart de la facture de chômage renforcée, bien qu’il ne soit pas clair s’ils sont capables ou désireux de le faire.

Étant donné que le Congrès contrôle les dépenses fédérales, les actions de Trump devraient faire face à des défis juridiques vigoureux. D’autres aspects des mesures de l’exécutif concernent les mesures de protection contre l’expulsion et l’allégement fédéral des prêts étudiants.

Mais comme l’ont souligné les experts, les actions de Trump sont bien plus nébuleuses qu’il ne l’a prétendu. Du Washington Post:

L’action de Trump sur le chômage n’entraîne pas d’argent supplémentaire vers le programme de chômage existant, mais crée plutôt un nouveau programme de «perte de salaire» que les États devront mettre en place à partir de zéro, a déclaré Michele Evermore, experte en chômage au National Employment Law Project. Un tel effort pourrait prendre des mois pour démarrer, a déclaré Evermore, et les États ont déjà été débordés d’essayer de mettre en place des programmes d’assurance-chômage.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré à ABC « Cette semaine » qu’il s’en remettrait aux avocats sur la légalité des efforts de Trump, mais les considérait comme extrêmement inefficaces à leurs propres objectifs.

«Cela ne fait pas le travail. Cela ne va pas entrer en vigueur dans la plupart des endroits pendant des semaines ou des mois parce que c’est tellement organisé de manière folle », a déclaré Schumer, qualifiant les actions de Trump d ‘« irréalisables, faibles et beaucoup trop étroites ».

Le président Trump signe quatre décrets lors d’une conférence de presse au Trump National Golf Club de Bedminster, New Jersey (Susan Walsh / AP)

Schumer et Pelosi ont tous deux évoqué le programme de secours de la Chambre contrôlée par les démocrates, qui comprenait une prolongation des allocations de chômage améliorées de 600 dollars par semaine, entre autres mesures. Les responsables de la Maison Blanche avaient fait pression pour un paquet plus petit et ils ont averti que les chèques hebdomadaires étaient trop généreux pour encourager les gens à retourner au travail.

« Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont choisi de prendre en otage cette aide vitale au nom de revendications partisanes très extrêmes et des démocrates de gauche radicale, et nous ne pouvons tout simplement pas le faire », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse samedi dans son complexe de golf en Bedminster, NJ

«Donc, j’espère que nous pourrons faire quelque chose avec eux à une date ultérieure», a-t-il ajouté.

Trump a longuement dénoncé le projet de loi démocrate pour le financement des programmes d’assistance électorale qu’il a faussement décrit comme créant une fraude généralisée et essayant de «voler» les élections de novembre.

«Je suppose qu’ils intenteront peut-être des actions en justice», a déclaré Trump, interrogé sur les défis juridiques potentiels. «Ils ne gagneront pas», a-t-il ajouté.

