Sa première candidature à la présidence, en 1988, s’est soldée par de l’embarras: il a dû partir après avoir découvert qu’il avait plagié le discours d’un dirigeant travailliste britannique. Le deuxième, en 2008, est également décédé au premier changement, après avoir terminé cinquième dans l’Iowa, l’État qui ouvre les primaires. Mais la troisième tentative a finalement fini de réaliser ses rêves. Joe Biden a été officiellement nommé ce matin en tant que candidat démocrate à la Maison Blanche, une procédure qu’il a célébrée avec des ballons et de la musique de Kool & The Gang dans la bibliothèque de l’école où sa femme a commencé à travailler comme enseignante. Son couronnement a été le point culminant de la deuxième journée de cette étrange Convention virtuelle, d’où un arôme intense de boules de naphtaline a transpiré.

S’il remporte les élections de novembre, Biden sera le président le plus âgé à avoir prêté serment à 78 ans. Mais cette perception ne vient pas seulement de l’âge du candidat, mais aussi des principales têtes d’affiche qui ont pris la parole mardi, sorte de conseil de sages qui ont largement cessé d’être pertinent dans un parti qui demande le passage à un une nouvelle génération de dirigeants, plus diversifiée et tournée vers l’avenir, comme on l’a vu lors des primaires passées. D’anciens présidents comme Jimmy Carter (95 ans) et Bill Clinton (74 ans) ont défilé à l’écran, le chef du parti au Sénat, Chuck Schumer (69) ou l’ancien secrétaire d’État, John Kerry (76). Sa notoriété a fini par obscurcir les voix d’Alexandria Ocasio-Cortez, qui n’a accordé que 60 secondes, ou le discours qui est réservé à l’étoile montante du match.

C’est ce « discours liminaire » qui a lancé la carrière de Barack Obama en 2004 ou a mis le Latino Julián Castro sur orbite en 2012, mais cette fois, le parti a choisi de rassembler 17 de ses promesses dans le même discours, un charabia qui a fait le message et l’attrait des orateurs seraient perdus. Ocasio-Cortez n’a pas non plus été en mesure de capturer le moment comme prévu. Non seulement en raison de la brièveté du télégramme, mais parce qu’il lui a été confié la responsabilité de nommer Bernie Sanders avant le début du décompte des délégués, ce qui a fini par officialiser la victoire bien connue de Biden. La très jeune membre du Congrès new-yorkais a salué le «mouvement» créé par son mentor, «une campagne historique et populaire pour réclamer notre démocratie» et «réparer les blessures de l’injustice raciale, de la colonisation, de la misogynie et de l’homophobie».

Peut-être trop énigmatique pour séduire le public. Peu de temps après, sur Twitter, lorsque des accusations de déloyauté pleuvaient sur lui, il expliqua qu’il avait rempli le rôle qui lui était assigné par la Convention et pour dissiper les doutes il prolongea son « félicitations les plus sincères » à Biden. « Nous devons gagner en novembre », a déclaré le socialiste.

Si vous étiez confus, pas de soucis! Les règles du congrès exigent un appel nominal et des nominations pour chaque candidat qui dépasse le seuil de délégué. On m’a demandé de 2e le nom pour Sen. Sanders pour appel nominal. J’adresse mes plus sincères félicitations à @JoeBiden – allons gagner en novembre. ???? https://t.co/uI92P3UfLn – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 19 août 2020

La soirée a également été consacrée à l’humanisation du candidat, malgré le fait qu’il soit peut-être celui qui déborde le plus d’humanité ces dernières années. Et aussi le plus connu, après près d’un demi-siècle à la pointe de la politique. Un homme avec des racines dans la classe moyenne, originaire d’une ville industrielle de Pennsylvanie, qui a dû surmonter de grandes tragédies familiales, comme la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de la circulation, une histoire avec une énorme résonance dans ces temps de crise économique et de débâcle sanitaire. Biden est l’empathie, comme souligné à maintes reprises, la vertu qui manque le plus aujourd’hui à la Maison Blanche.

« Joe a l’expérience, le caractère et la décence nécessaires pour se réunir et ramener l’Amérique à la grandeur », a déclaré l’ancien président Carter. Clinton a préféré opposer son personnage à celui de Donald Trump, qu’il a présenté comme un incompétent qui passe la journée à regarder la télévision et à insulter les gens sur Twitter, un «tyran» qui n’accepte jamais la responsabilité. » Notre parti propose une alternative bien différente: un président dédié au travail, terre à terre et décisif. Un homme avec une mission: assumer ses responsabilités, au lieu de détourner le blâme. « Le père de la« troisième voie »n’a pas perdu son oratoire ni son charisme. Les livres d’histoire le considèrent toujours comme un grand président, mais ce n’est plus Son parti s’est tourné vers la gauche, une circonstance qui, conjuguée à l’irruption de #MeToo, a fait de lui un persona non grata pour un secteur de l’électorat démocrate.

Bien que cette fois-ci, le programme Biden soit allé un peu plus loin, il était à nouveau clair que cette élection n’est guère plus qu’un référendum sur Trump. Plusieurs anciens hauts responsables de la défense, dont le républicain Colin Powell, ont défini le président comme « une menace à la sécurité nationale ». invoquant ses dangereuses amitiés avec les pires autocrates et dictateurs de la planète. Mais la mise en accusation la plus sévère est peut-être venue de Sally Yates, la procureure générale par intérim que Trump a limogée pour avoir refusé d’appliquer son veto sur l’immigration musulmane. « Depuis son arrivée au pouvoir, il a utilisé sa position au profit de lui-même plutôt que du pays. Il a bafoué la loi et transformé le ministère de la Justice en une arme pour attaquer ses ennemis et protéger ses amis. »

La touche finale a été apportée par l’épouse du candidat, Jill Biden, une enseignante aimable et dévouée, comme en témoigne sa poursuite de l’enseignement de l’anglais lorsque son mari était vice-président. Biden a parlé de la « foi incorruptible » de son mari, de ses valeurs familiales ou d’elle « volonté imparable », avec lequel il a surmonté cet accident fatidique. Mais surtout, il a tenté de se rapprocher des millions de citoyens qui souffrent de la pandémie et de ses dérivés. « En tant que mère, en tant que grand-mère et en tant qu’Américaine, je suis dévastée par l’ampleur de votre perte. » À la fin du discours, la candidate l’a serrée dans ses bras. « Il est l’amour de ma vie et le rocher qui fait vivre notre famille », a-t-il déclaré en regardant la caméra.