MINNEAPOLIS (AP) – Les dirigeants de Minneapolis qui se sont engagés à démanteler le service de police de la ville à la suite de la mort de George Floyd ne parviendront pas au type de révision structurelle de la sécurité publique qu’ils espéraient – du moins pas cette année.

Une commission municipale a bloqué mercredi un vote de novembre sur la question. Alors maintenant, bien que la volonté politique de changement puisse être de leur côté, les dirigeants de la ville font face à un chemin plus progressif et plus difficile pour reconstruire le département souvent critiqué. Mais ils n’abandonnent pas.

« La Commission de la Charte bloquant cette question de passer au scrutin ralentira les progrès en raison de la façon dont notre gouvernement municipal est structuré et des réalités du gouvernement municipal », a déclaré jeudi la présidente du Conseil Lisa Bender. «Nous poursuivons tous ces autres travaux liés à l’investissement dans la prévention de la violence et à la réinvention de la sécurité publique. … Cela n’arrivera pas aussi vite maintenant.

Floyd, un homme noir qui a été menotté, est décédé le 25 mai après que Derek Chauvin, qui est blanc, a pressé son genou contre le cou de Floyd pendant près de huit minutes alors que Floyd disait qu’il ne pouvait pas respirer. La mort de Floyd a renouvelé les appels à la fin de la brutalité policière et des inégalités raciales, déclenchant des manifestations à Minneapolis et au-delà.

Le conseil municipal a répondu en proposant un amendement à la charte de la ville qui aurait remplacé le service de police par un «Département de la sécurité communautaire et de la prévention de la violence» qui accordait la priorité à la santé publique et un directeur ayant «une expérience non policière dans les services de sécurité communautaire». Mais la Commission de la Charte a décidé qu’il fallait plus de temps pour examiner la proposition, la gardant ainsi hors du scrutin cette année, bien qu’elle puisse être présentée aux électeurs en 2021.

Pendant ce temps, le maire Jacob Frey, le chef Medaria Arradondo et d’autres ont fait avancer d’autres changements qui, selon eux, visent à changer la culture du département.

Frey a déclaré cette semaine que la ville souhaitait associer de nouveaux policiers à «les bonnes personnes pour être des modèles» pour la formation sur le terrain. Un autre changement annoncé le mois dernier oblige les agents à documenter leurs tentatives de désamorcer les situations, que la force soit ou non utilisée.

Frey et Arradondo ont également élargi les exigences en matière de signalement des incidents de recours à la force, ordonnant aux agents de fournir plus de détails.

Et Arradondo a retiré le département des négociations de contrats avec les syndicats, affirmant qu’il souhaitait un examen ciblant le processus de règlement des griefs et d’arbitrage qui rend difficile l’élimination des agents problématiques. Frey a déclaré que l’incapacité de renvoyer de mauvais officiers est un «blocage gigantesque pour nous amener à un endroit où nous pouvons voir ce changement de culture nécessaire.

Frey a également laissé entendre qu’il envisagerait d’investir dans des mesures de sécurité publique qui vont au-delà de la police lorsqu’il présentera le budget 2021 la semaine prochaine. Il n’a pas élaboré.

La membre du conseil municipal, Linea Palmisano, a déclaré qu’elle travaillait avec le bureau du maire sur le budget et qu’elle a plaidé pour qu’un contrôleur indépendant fasse davantage d’audits du département de police.

La ville a récemment révisé son budget 2020 pour faire face à une baisse de revenus de 156 millions de dollars due à la pandémie de coronavirus. Au cours de ce processus, il a détourné 1,1 million de dollars du budget de 193 millions de dollars du Département de la police au profit du Bureau de la prévention de la violence pour un programme d’information destiné aux personnes à haut risque de violence armée.

«Je pense que dans cet environnement budgétaire contraint, il devient encore plus important de commencer à équilibrer ces priorités et de vraiment commencer à investir dans la prévention de manière significative», a déclaré Bender.

Bender a déclaré que le conseil municipal examinait également s’il existe un moyen plus efficace financièrement de répondre à certains appels au 911, et qu’il essayait d’avoir une meilleure idée de la structure du personnel du service de police. Le conseil va également de l’avant avec un processus d’engagement communautaire, pour obtenir les commentaires des résidents.

Don Samuels, qui a siégé au conseil municipal de 2003 à 2014, a déclaré qu’un avantage du conseil municipal et du maire à l’avenir est leur relation désormais plus publique avec le syndicat. Traditionnellement, a déclaré Samuels, les négociations avec les syndicats se déroulent en coulisse, ce qui donne un avantage aux syndicats.

«Plus les désirs de la ville sont publics, plus il y aura de pression sur le service de police qui est devenu déphasé, non seulement avec la ville mais avec la nation et le monde», a déclaré Samuels.

Il a dit que quoi qu’il arrive ensuite, il espère que «des têtes plus fraîches l’emporteront».