Les comtés du Kansas qui ont adopté un mandat de masque ont vu une baisse des cas de COVID-19, a déclaré le secrétaire du ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas, le Dr Lee Norman.

À la fin du mois de juin, la gouverneure Laura Kelly (D) a publié une directive sur les masques à l’échelle de l’État, mais comme la législature du Kansas a limité ses pouvoirs d’urgence, chaque comté a été en mesure de décider d’appliquer ou non l’ordre, rapporte KSHB. Lors d’une conférence de presse mercredi, Norman a déclaré que 15 comtés avaient accepté l’ordonnance, tandis que 90 avaient décidé de faire du port d’un masque une recommandation uniquement.

« Ce que nous avons vu à travers tout cela, c’est que dans les comtés sans mandat de masque, il n’y a pas de diminution du nombre de cas par habitant », a déclaré Norman. « Toute l’amélioration du développement des cas vient de ces comtés qui portent des masques. »

Le ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas a interviewé des personnes qui se sont rétablies du virus, et Norman trouve inquiétant que certains ne semblent pas pouvoir ébranler les symptômes, en disant: « Cela me sert d’humilité, à bien des égards, et un rappelons que nous en savons encore très peu sur cette maladie et son impact sur l’organisme. «

