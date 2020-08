Un tribunal fédéral de Floride a statué qu’il était inconstitutionnel pour les écoles d’interdire aux étudiants transgenres d’utiliser les toilettes qui correspondent à leur identité de genre. Les juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit ont annoncé vendredi qu’ils confirmaient la décision d’un tribunal inférieur sur la question car « une école publique ne peut pas punir ses élèves pour conformité de genre ».

L’affaire était centrée sur Drew Adams, un ancien élève de 19 ans du lycée Allen D. Nease de Ponte Vedra, en Floride. Adams, qui est transgenre, a utilisé les toilettes des garçons du lycée Nease, et l’a fait sans aucun problème jusqu’à ce qu’un rapport anonyme soit fait, selon Lambda Legal. Après le rapport, les responsables de l’école lui ont dit qu’il ne serait autorisé à utiliser que des toilettes non sexistes.

Adams a travaillé avec Lambda Legal pour poursuivre le conseil scolaire en juin 2017. Le tribunal de district américain du Middle District of Florida, un tribunal fédéral de Jacksonville, a donné raison à Adams en 2018, mais le conseil scolaire d’Adams a fait appel de la décision l’année dernière.

« La politique relative aux toilettes de la commission scolaire, telle qu’appliquée à M. Adams, l’a distingué pour un traitement différent en raison de son statut de transgenre », ont statué les juges vendredi. « Une école publique ne peut pas punir ses élèves pour non-conformité de genre. Une école publique ne peut pas non plus nuire aux élèves transgenres en établissant des règles arbitraires et distinctes pour l’utilisation de leurs toilettes. Les preuves au procès confirment que M. Adams a souffert de ces deux indignités. »

Les juges ont déclaré que le conseil scolaire n’avait pas maintenu le 14e amendement, qui garantit l’égalité des droits, et le titre IX, qui interdit la discrimination sexuelle dans l’éducation.

CBS News a contacté le district scolaire du comté de St. Johns pour obtenir ses commentaires. Le district n’a pas encore répondu.

Selon Lambda Legal, cette affaire était la première du pays à être jugée sur le droit d’un étudiant transgenre à l’égalité d’accès aux toilettes.

Tara Borelli, avocate chez Lambda Legal, a déclaré que l’affirmation du tribunal envoyait un message clair « que les écoles doivent traiter les étudiants transgenres avec la même dignité et le même respect que tout autre étudiant ».

« Le tribunal de première instance a eu raison de statuer que la loi exigeait que Drew Adams soit traité comme tous les autres garçons et soit autorisé à utiliser les toilettes des garçons », a déclaré Borelli. « Nous sommes heureux que le tribunal ait considéré la politique du conseil scolaire comme injuste et discriminatoire, et a affirmé la dignité et la valeur inhérentes aux élèves transgenres. »

Adams s’est dit heureux de voir la justice prévaloir « après avoir passé presque toute ma carrière au lycée à lutter pour l’égalité de traitement ».

«Le lycée est déjà assez difficile sans que votre école vous sépare de vos camarades et vous marque comme inférieur», a déclaré Adams. «J’espère que cette décision aidera à sauver d’autres étudiants transgenres d’avoir à vivre cette expérience douloureuse et humiliante».

En 2016, le président de l’époque Obama a ordonné que les écoles publiques permettent aux étudiants transgenres d’utiliser les toilettes qui correspondent à leur identité de genre. Après avoir pris ses fonctions en 2017, le président Trump a annulé ces ordres.

