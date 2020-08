Même si les écoles ont déjà commencé à rouvrir à travers les États-Unis, le débat s’intensifie encore sur la question de savoir si les élèves devraient être physiquement présents dans les salles de classe. On pense généralement que les enfants présentent un risque relativement faible de développer un COVID-19 sévère, mais un nouveau rapport de l’American Academy of Pediatrics (AAP) indique que les cas cumulés ont doublé au cours du mois dernier environ: entre le 9 juillet et le 13 août, le nombre est passé d’environ 200 000 à plus de 406 000. La réouverture physique des écoles pourrait accélérer l’augmentation, augmentant potentiellement le nombre d’enfants présentant des symptômes graves et favorisant la propagation dans la communauté dans son ensemble.

Que les enfants fréquentent les salles de classe ou apprennent à distance à la maison, chaque option comporte un risque de préjudice pour les élèves, leurs familles et les adultes qui travaillent avec eux. Le nouveau coronavirus qui cause le COVID-19 peut se propager dans les halls fermés et les salles de classe d’un bâtiment scolaire; mais le recours prolongé à l’apprentissage virtuel seul peut perturber le développement éducatif et social de l’enfant et avoir de graves répercussions économiques à long terme. Pour tenter de minimiser les dommages, les écoles individuelles mettent en œuvre une variété de plans différents et sont prêtes à changer de cap si les conditions locales changent.

Le risque pour la santé publique

Les preuves existantes suggèrent que les enfants – bien que certainement pas immunisés contre le COVID-19 – sont à certains égards moins vulnérables que les adultes. Une étude de juin dans Nature Medicine a révélé que les personnes de moins de 20 ans sont deux fois moins susceptibles que les personnes âgées de contracter la maladie. Le rapport de l’AAP qui indiquait une augmentation des cas chez les enfants a également révélé que cette population ne représentait que 9,1% de tous les cas de COVID-19 aux États-Unis – et que les cas graves de coronavirus sont rares chez les enfants, entraînant moins d’hospitalisations et de décès. «Heureusement, le COVID chez les enfants, dans la grande majorité des cas, est une maladie très légère et spontanément résolutive. De nombreux enfants sont même souvent asymptomatiques », explique Danielle Dooley, pédiatre et porte-parole de l’AAP.

Bien que le risque soit moindre, il n’est pas inexistant. Le rapport de l’AAP note qu’un petit pourcentage de ce groupe d’âge – entre 0,2 et 8,8 pour cent des enfants cas de COVID-19 – a dû être hospitalisé, et un pourcentage encore plus faible – de 0 à 0,6 pour cent – est décédé. Le même rapport indique que 19 des 44 États inclus dans les chiffres du PAA n’ont signalé aucun décès chez les enfants. Dans les États qui ont tragiquement vu des décès, ils représentaient moins de 0,4% de tous les décès dus au COVID-19 – mais si le nombre total d’infections dans ce groupe d’âge augmente, le nombre de cas graves augmentera probablement également.

Les enfants peuvent également transmettre le coronavirus aux adultes, qui ont tendance à présenter des symptômes beaucoup plus graves. Les enseignants, les concierges, les chauffeurs de bus et autres doivent tous passer beaucoup de temps avec les élèves dans des espaces clos, où ils courent un risque relativement élevé de contracter le COVID-19 des enfants (ainsi que les uns des autres). Avant même que les étudiants n’entrent dans les bâtiments des écoles publiques du comté de Gwinnett, en Géorgie, 260 employés qui ont assisté aux réunions de planification ont été testés positifs au COVID-19 ou ont eu des contacts avec quelqu’un d’autre. À Santa Clara, en Californie, 40 responsables de l’école ont participé à une réunion en salle; quelques jours plus tard, l’un des fonctionnaires a reçu un test COVID-19 positif – et en raison de leur exposition, les autres participants ont dû entrer en quarantaine. De nombreux employés de l’école craignent que le retour en classe ne mette leur vie et celle de leurs proches en danger très réel.

«Le problème dont nous devons nous préoccuper est de savoir si [children are] vecteurs », explique Helen Jenkins, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Boston University School of Public Health. La science sur la quantité d’enfants transmettant le coronavirus n’est pas établie. Certaines données suggèrent, dit Jenkins, que « les personnes infectées sont deux fois moins susceptibles que les adultes de transmettre à d’autres. » Dooley note que «nous constatons également une augmentation des données qui [children] n’ont pas tendance à être des épandeurs, ils ne le transmettent donc pas nécessairement à d’autres enfants ou à d’autres adultes de leur foyer ou de leur communauté, d’après les données dont nous disposons jusqu’à présent. » Mais d’autres données indiquent que les enfants de plus de 10 ans peuvent agir comme des vecteurs. Une étude sur les maladies infectieuses émergentes, publiée en ligne en juillet, a analysé les rapports de recherche des contacts de près de 6000 patients atteints de coronavirus en Corée du Sud et a révélé que les personnes âgées de 10 à 19 ans propageaient le virus autant que les adultes.

Même si les taux de transmission et les cas graves sont très faibles, les élèves qui fréquentent physiquement l’école pourraient porter au moins certaines infections chez eux aux membres de leur famille – qui pourraient faire face à des menaces sanitaires bien pires et propager le virus plus efficacement parmi la population générale. Cela peut avoir contribué à une deuxième vague de cas de coronavirus en Israël; en mai, les chiffres du pays étaient très bas et les écoles ont rouvert avec peu de restrictions. Mais ensuite, le nombre d’infections chez les enfants a rapidement augmenté, suivi de ceux parmi les Israéliens plus âgés. Dans d’autres pays, les écoles ont rouvert en toute sécurité en faisant preuve de plus de prudence et en appliquant diverses restrictions – imposant des masques, limitant l’interaction des élèves ou augmentant lentement leurs plans pour commencer à rouvrir avec seulement des enfants plus jeunes présents ou pendant seulement un jour par semaine.

Le risque développemental

Il y a d’énormes avantages à avoir des enfants dans les salles de classe. «Les écoles jouent un rôle vraiment central dans la vie des enfants, et il n’est tout simplement pas possible de fournir tous les services et avantages des écoles lorsque vous êtes dans une situation d’apprentissage à distance», déclare Dooley. Elle explique que les écoles fournissent souvent de la nourriture – plus de 30 millions d’enfants en dépendent pour des repas nutritifs – ainsi que des loisirs et des soins de santé physique et mentale. Au-delà de cela, «être autour de vos pairs, être autour d’une communauté d’adultes solidaires – c’est vraiment essentiel pour le développement d’un enfant», souligne-t-elle. «Ils ont besoin de ce contact avec leurs pairs pour se développer.»

Bien sûr, tout ce qui est en plus des services les plus importants fournis par les écoles: l’éducation. «L’éducation est un déterminant vraiment important de la santé et des résultats de santé tout au long de la vie», dit Dooley. Les étudiants qui essaient de suivre des cours ont pratiquement besoin de l’équipement et des connexions Internet pour le faire. Les élèves en éducation spécialisée ont besoin d’une attention particulière qu’ils ne peuvent pas toujours recevoir par vidéoconférence. Les jeunes enfants ont besoin de l’engagement d’un adulte, souvent d’un parent au foyer ou d’un tuteur embauché, pour terminer leur travail. De nombreux étudiants, en particulier ceux des ménages à faible revenu, ne disposent pas de ces options et prennent du retard dans leurs études en conséquence. Les familles riches peuvent acheter des fournitures, fournir un accès Internet haut débit et embaucher des tuteurs privés, ce qui permet à leurs enfants d’éviter de tels revers. En outre, l’écart de richesse entre les familles blanches et les familles minoritaires signifie que ce déséquilibre dans les résultats scolaires peut augmenter l’écart de réussite entre les élèves blancs et minoritaires, selon des rapports de l’institut de recherche Center for American Progress et du cabinet de conseil McKinsey & Company.

De nombreux parents et communautés doivent également compter sur les systèmes scolaires pour les soins de base aux enfants pendant les heures de travail. Et comme l’apprentissage en ligne lui-même nécessite souvent au moins l’aide d’un adulte, même les parents qui sont capables de travailler à domicile peuvent se trouver dans la position extrêmement stressante d’avoir ce qui équivaut à deux emplois à temps plein: un travail rémunéré et des services de garde d’enfants et d’enseignement non rémunérés. . La situation est souvent décrite en termes tels que «écrasement». Cela peut causer des problèmes économiques ainsi que des problèmes de santé mentale. Si les écoles ne rouvrent pas, certains parents (dont beaucoup sont des mères) peuvent être contraints de quitter le marché du travail – et ne peuvent pas y retourner. Au niveau individuel, les familles perdront des revenus; au niveau de la société, cela pourrait gravement nuire à l’économie.

Pour éviter cela, des institutions telles que l’AAP, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les organisations d’éducateurs et les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ont préconisé la formation en personne, si cela peut être fait en toute sécurité. Cela signifie établir des règles et des protocoles efficaces et rigoureusement appliqués qui permettront aux élèves de fréquenter physiquement l’école tout en minimisant les risques pour leur santé et celle de leurs communautés.

Comment rouvrir des écoles

Il ne peut y avoir de règles universelles et universelles pour la réouverture des campus physiques en toute sécurité. Les taux de transmission communautaire varient considérablement d’une région à l’autre et d’un mois à l’autre. Différents districts sont confrontés à des réalités financières très disparates. Même au sein d’un même système scolaire, les élèves plus jeunes et plus âgés diffèrent dans leur capacité à apprendre virtuellement et dans leur probabilité de propager le nouveau coronavirus. «Nous devons être préparés et flexibles pour une année scolaire en constante évolution», dit Dooley. «Les protocoles et procédures mis en place au début de l’année scolaire peuvent devoir être modifiés car le niveau de maladie peut augmenter dans une communauté.»

De nombreuses mesures visant à assurer la sécurité des élèves sont les mêmes que celles destinées à aider à protéger la population en général: se couvrir le visage, se laver ou se désinfecter régulièrement les mains tout au long de la journée, limiter les élèves à de petites «bulles» sociales (également appelées «gousses» ou «Cohortes»), l’amélioration de la ventilation dans les salles de classe et même l’enseignement à l’extérieur lorsque cela est possible. Garder les enfants et les adultes à distance les uns des autres aiderait également, mais cela peut être difficile car cela nécessite un espace souvent indisponible. Certains soutiennent que ce problème peut être résolu par des horaires décalés afin que chaque élève assiste aux cours en personne moins de jours par semaine (étudiant en ligne à domicile le reste du temps), ce qui réduit le nombre de personnes dans un bâtiment à un moment donné. «Une autre chose que nous pouvons faire est des tests réguliers», dit Jenkins. «Les enfants sont plus susceptibles d’être asymptomatiques», de sorte que des tests rapides permettraient aux écoles d’identifier et d’isoler les personnes atteintes de COVID-19 afin de protéger les autres élèves et enseignants.

Plusieurs de ces mesures – améliorer la ventilation, faire fréquenter virtuellement certains enfants aux cours et fournir des tests rapides et réguliers – seront peu pratiques et nécessiteront un financement supplémentaire, éventuellement du gouvernement fédéral. Peut-être en raison de cette difficulté (ainsi que de la pression politique de certains qui insistent sur le fait que l’application des précautions en cas de pandémie est inutile ou trop intrusive), de nombreuses écoles ont poussé à rouvrir physiquement sans les précautions requises. Le mois dernier, la Floride et l’Iowa ont annoncé que les écoles devaient dispenser un enseignement en personne, malgré le fait que les cas de COVID-19 augmentaient dans les deux États. En Géorgie, des photos d’élèves du secondaire pour la plupart sans masque encombrant un couloir se sont répandues sur les réseaux sociaux; après que neuf personnes aient été testées positives au COVID-19, l’école a dû instaurer un apprentissage en ligne uniquement pendant que le bâtiment était fermé pour nettoyage. Sans mesures de sécurité – ou avec des pics soudains de propagation dans la communauté – d’autres écoles peuvent rouvrir uniquement pour fermer rapidement les campus également.

«L’une des meilleures choses que nous puissions faire pour garder [schools] la sécurité est de maintenir la transmission communautaire locale à un faible niveau », déclare Jenkins. Pour ce faire, elle recommande aux autorités de prendre des mesures énergiques pour contrôler le virus, même si cela implique la fermeture d’entreprises telles que les gymnases et les bars. «Il est très tentant de vouloir rouvrir autant d’industries rémunératrices que possible, car il y a une forte pression pour relancer l’économie», dit-elle. «Mais il est peu probable que nous puissions tout avoir. J’espère [governors are] en pensant aux priorités, et j’espère que les écoles se rapprocheront du sommet. »

