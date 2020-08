Par Sofia Menchu ​​et Mimi Dwyer

GUATEMALA CITY / LOS ANGELES (.) – Des centaines d’enfants migrants rapidement expulsés des États-Unis en vertu d’une politique d’immigration contre les coronavirus retournent dans des refuges au Guatemala où les tests de virus et la capacité de lit sont régulièrement poussés à leurs limites.

Les exploitants de refuges, les responsables gouvernementaux de la nation d’Amérique centrale et les organisations internationales ont déclaré voir un nombre croissant d’enfants renvoyés seuls au Guatemala, certains étant incapables de rentrer chez eux en raison de la violence domestique ou de la violence des gangs.

«Les services de protection de l’enfance, qui étaient déjà surchargés et sous-financés, ont maintenant été davantage compromis par le COVID-19», a déclaré le porte-parole de l’UNICEF de l’agence des Nations Unies pour l’enfance, Christopher Tidey. « Il est donc difficile de fournir aux enfants vulnérables le soutien et la protection dont ils ont besoin. »

Le 21 mars, le président américain Donald Trump a durci sa position ferme sur l’immigration en mettant en œuvre une nouvelle politique, selon son administration, visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Le CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis renvoie désormais rapidement la plupart des personnes qui tentent de traverser illégalement la frontière américano-mexicaine ou de demander l’asile.

Les nouvelles règles ont mis fin à une pratique de longue date consistant à permettre aux enfants de demander l’asile aux États-Unis et d’autres protections contre la traite et les abus. Aujourd’hui, la plupart des enfants sont rapidement ramenés dans leur pays d’origine ou renvoyés au Mexique. Certains enfants voyagent aux États-Unis sans leurs parents tandis que d’autres viennent en famille mais traversent séparément.

Le CBP n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Guatemala peut héberger 115 enfants non accompagnés des États-Unis et du Mexique dans des abris, a déclaré Anaeli Torres, secrétaire du pays à la protection sociale. Environ 50 enfants par semaine arrivent des États-Unis et, bien que la population des refuges fluctue, elle a parfois presque atteint sa capacité.

Dans un refuge géré par le gouvernement visité par . à Guatemala City, les enfants logent dans des chambres individuelles, avec des loisirs dans le jardin. La plupart des enfants sont finalement réunis avec les membres de leur famille. Mais pas tout.

Leonel Dubon, directeur d’un autre refuge privé à Guatemala City, a déclaré que son abri était rempli à pleine capacité, y compris 40 enfants de retour qui ne pouvaient pas rentrer chez eux en raison de menaces crédibles à leur sécurité. L’organisation tentera éventuellement de les réunir en toute sécurité avec leurs familles ou bien de les placer dans d’autres familles.

Des responsables gouvernementaux et des défenseurs ont déclaré que les enfants expulsés pouvaient être victimes de discrimination dans leurs communautés d’origine en raison de la crainte qu’ils aient pu être infectés par le coronavirus pendant leur séjour aux États-Unis.

En mai, les responsables de la santé inspectant un refuge pour enfants non accompagnés expulsés du Mexique ont été choqués de trouver du personnel administratif s’occupant de 36 garçons et filles, a déclaré Torres. Neuf membres du personnel de garde d’enfants du refuge géré par le gouvernement, dans la ville occidentale de Quetzaltenango, étaient sortis après que certains des enfants aient été testés positifs pour le coronavirus.

Plus de la moitié des enfants ont été évacués vers un refuge à Guatemala City, tandis que des agents du gouvernement ont été amenés pour s’occuper des autres encore en quarantaine.

TEST RETARDÉ

Environ 10% seulement des enfants envoyés des États-Unis arrivent avec des certifications de test de coronavirus, a déclaré Torres. Le gouvernement guatémaltèque teste les enfants qui arrivent et les maintient en quarantaine de 10 jours en attendant leurs résultats.

Entre avril et juin, des responsables américains ont arrêté plus de 3300 enfants non accompagnés à la frontière sud-ouest, mais le CBP a refusé de dire combien d’entre eux avaient été expulsés dans le cadre du nouveau processus ou de donner une ventilation des arrestations par nationalité pour cette période.

Environ 160 mineurs seulement ont été transférés aux États-Unis au cours de la même période, selon les chiffres du gouvernement américain, ce qui a amené les défenseurs des immigrants à croire que la grande majorité des mineurs non accompagnés ont fait l’objet d’expulsions.

Entre avril et juillet de cette année, le Guatemala a accueilli 379 mineurs non accompagnés expulsés des États-Unis, 176 pour le seul mois de juillet, soit plus du double par rapport à un mois plus tôt et plus élevé que la même période l’année dernière, selon les chiffres du gouvernement guatémaltèque.

