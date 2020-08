Les plateaux de glace de l’Antarctique ont perdu près de 4 billions de tonnes métriques de glace depuis le milieu des années 1990, selon les scientifiques. L’eau de l’océan les fait fondre de bas en haut, ce qui les fait perdre de la masse plus rapidement qu’ils ne peuvent se recongeler.

C’est selon une nouvelle étude analysant les données satellitaires de 1994 à 2018. Les résultats ont été publiés hier dans la revue Nature Geoscience.

C’est une mauvaise nouvelle pour les centaines de glaciers répartis le long de la côte antarctique.

Les plates-formes de glace sont des corniches de glace qui dépassent du bord du continent dans l’océan. Ils aident à maintenir la stabilité des glaciers et à les maintenir en place.

À mesure que les plaques de glace fondent, elles deviennent plus minces, plus faibles et plus susceptibles de se briser. Lorsque cela se produit, ils peuvent libérer des flots de glace des glaciers derrière eux, élevant le niveau de la mer dans le monde.

Les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par les plates-formes glaciaires de l’Antarctique ces dernières années. Les recherches suggèrent de plus en plus que les plates-formes de glace dans certaines régions du continent – en particulier en Antarctique occidental et dans certaines parties de la péninsule antarctique – fondent et s’amincissent de bas en haut.

La nouvelle étude confirme que les zones qui fondent le plus rapidement sont principalement les plates-formes de glace qui s’avancent dans les mers d’Amundsen et de Bellingshausen, qui remontent jusqu’à la côte de l’Antarctique occidental et le flanc ouest de la péninsule antarctique.

La fonte des plateaux de glace ne représente qu’une partie de la glace que l’Antarctique perd au cours d’une année donnée.

Les recherches suggèrent que le continent perd des milliards de tonnes de glace chaque année. Une partie de la perte de masse provient de la fonte des plateaux de glace, et une partie de la fonte à la surface de la calotte glaciaire. La majorité provient de morceaux de glace qui se déversent des glaciers dans la mer.

Et l’amincissement, l’affaiblissement des tablettes de glace peuvent accélérer ce processus.

Les courants d’eau chaude de l’océan semblent être les coupables. Cette eau chaude provient des océans Pacifique et Indien, s’écoulant vers le sud en direction de l’Antarctique.

C’est généralement un courant d’eau profonde. Mais lorsqu’il atteint le continent antarctique, une partie est capable de remonter vers la surface. Là, il est capable de s’infiltrer sous les plates-formes de glace voisines et de faire fondre la glace de bas en haut.

La nouvelle étude montre que la fusion n’a pas été totalement cohérente dans le temps. La fonte a semblé s’accélérer à la fin des années 2000, avant de ralentir à nouveau dans les années 2010.

Cela est probablement dû en partie à l’influence des modèles El Niño et La Niña dans l’océan Pacifique, selon l’auteur principal de l’étude Susheel Adusumilli, doctorant à la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego. Ces modèles climatiques naturels peuvent faire osciller les températures des océans entre des cycles plus chauds et plus froids.

Pourtant, de nombreux chercheurs pensent que le changement climatique contribue probablement également à la fonte des plates-formes de glace. Les recherches suggèrent que le changement climatique peut influencer certains modèles de vent autour de l’Antarctique, ce qui peut remuer les eaux de l’océan Austral et augmenter la quantité d’eau chaude qui monte à la surface.

Les études de modélisation suggèrent que ce processus pourrait devenir plus intense au cours des prochaines décennies à mesure que la Terre continue de se réchauffer.

Et même lorsque les taux de fonte sont plus lents que par le passé, les plates-formes de glace perdent toujours de la masse dans l’ensemble.

Si les plates-formes de glace étaient dans un état stable et stable, elles pourraient alors osciller entre la prise de masse et la perte de masse, a noté Adusumilli.

Mais depuis 25 ans, « il y a toujours des pertes massives », dit-il. « Cela passe d’une petite quantité de perte de masse à une grande quantité de perte de masse à une petite quantité de perte de masse à nouveau. Cela ne passe jamais d’un gain de masse à une perte de masse. »

L’élévation du niveau de la mer est la plus grande préoccupation concernant la perte de glace des glaciers antarctiques. Mais la fonte des tablettes de glace vaut la peine d’être surveillée pour une autre raison, a ajouté Adusumilli.

L’afflux d’eau de fonte se déversant dans la mer peut altérer l’océan de plusieurs manières importantes.

L’eau froide et douce peut former une couche rigide à la surface de l’océan. Certains chercheurs pensent que cela, à son tour, pourrait permettre à des couches plus profondes et plus chaudes de l’océan de se réchauffer encore plus.

Et lorsque ces couches chaudes remontent au bord du continent, elles pourraient faire fondre les plates-formes de glace encore plus rapidement.

«Les gens parlent en quelque sorte de la façon dont l’augmentation de la fonte de la banquise peut entraîner une augmentation du rejet de glace échouée et une élévation du niveau de la mer», a déclaré Adusumilli. « Mais alors l’influence immédiate des plates-formes de glace sur l’océan est également très importante. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.