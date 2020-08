La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, pour son acronyme en anglais) a annoncé ce dimanche l’autorisation de la transfusions de plasma avec des anticorps à des patients atteints de COVID-19.

«Aujourd’hui, la FDA a délivré une autorisation pour l’utilisation d’urgence du plasma pour le traitement du COVID-19 chez les patients hospitalisés. dans le cadre de la lutte de l’agence contre le COVID-19 « , la FDA a informé dans un communiqué.

L’organisme fonde sa décision sur le « preuves scientifiques disponibles » pour lequel « ce produit pourrait être efficace pour traiter le COVID-19 et les avantages potentiels sont connus qui l’emportent sur les risques potentiels et connus de celui-ci ».

« L’autorisation d’urgence des transfusions de plasma C’est une étape importante dans les efforts du président (Donald) Trump pour sauver des vies », a déclaré le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, dans des déclarations contenues dans le communiqué de la FDA.

Azar a également souligné que l’administration soutenait «dès le départ» le «potentiel» des transfusions de plasma et a souligné que son autorisation à des fins de recherche a permis de réaliser des transfusions à 70 000 patients dans le pays. «Nous encourageons les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 à faire un don de plasma», a-t-il ajouté.

L’apparence de Trump

Cette annonce pourrait correspondre à « avancer sur les thérapies » lié au nouveau coronavirus pour lequel le président Donald Trump a convoqué une conférence de presse ce dimanche à 18h00 (3h00 lundi, heure de la péninsule espagnole).

Attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, a publié un message sur Twitter dans lequel il avance « une grande avancée thérapeutique » contre « le virus de la Chine ».

La semaine dernière, Trump lui-même accusé charges sanitaires élaborer une politique concernant l’approbation éventuelle de l’utilisation des transfusions de plasma.

Le plasma pour transfusions est obtenu auprès de personnes qui ont surmonté le COVID-19 et a déjà été utilisé avec succès pour lutter contre d’autres coronavirus tels que le MERS et le SRAS. Il a également été utilisé pour traiter la grippe et Ebola.

Depuis mars dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé des essais sur le plasma pour tester son efficacité et depuis, plus de 60 000 traitements au plasma ont été effectués.

Les États-Unis ont enregistré à ce jour environ 5,7 millions de cas de COVID-19 et plus de 176000 décès liés, selon les données compilées par le Université Johns Hopkins de Baltimore.