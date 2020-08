La montée des mers, les ondes de tempête et les inondations côtières déplacent les communautés de l’Alaska à la Louisiane vers le Maryland.

Il est temps que le Congrès prenne au sérieux de les aider à trouver un terrain plus élevé, disent les auditeurs fédéraux dans une évaluation brutale de l’approche dispersée du gouvernement face à ce qui pourrait devenir la plus grande migration américaine depuis le Dust Bowl des années 1930.

Dans un rapport de 61 pages publié hier, le Government Accountability Office a déclaré que le Congrès devrait envisager un programme pilote « pour identifier et fournir une assistance aux projets de migration climatique pour les communautés qui expriment un intérêt affirmatif pour la réinstallation en tant que stratégie de résilience. »

«Le leadership fédéral incertain est le principal défi de la migration climatique en tant que stratégie de résilience», a ajouté le GAO, notant que le soutien antérieur aux communautés cherchant à déménager a été fourni de manière ad hoc sans stratégie globale.

Les conclusions du GAO sont basées sur des entretiens d’experts et un examen de 52 études et autres documents sur l’adaptation au climat, y compris la quatrième évaluation nationale du climat publiée en 2018. L’évaluation indique que la réinstallation des personnes et des infrastructures en raison du changement climatique « deviendra une option inévitable dans certains pays. zones le long de la côte américaine. «

Anna Weber, analyste politique et experte en adaptation et résilience au changement climatique au sein du Natural Resources Defense Council, a déclaré que le rapport offrait une opportunité de repenser le rôle du gouvernement dans l’adaptation au changement climatique. Mais, a-t-elle ajouté, « Le gouvernement fédéral a une histoire vraiment horrible d’essayer de déplacer les gens d’un endroit à l’autre. C’est peut-être l’une des premières fois qu’un rapport fédéral est venu dire essayons de faire les choses correctement. »

En l’absence d’une politique fédérale cohérente, les collectivités recherchent souvent des solutions sans ressources ni connaissances adéquates. Dans quelques endroits – comme l’île de Jean Charles, en Louisiane, et Newtok, en Alaska – des agences fédérales ont accordé des subventions globales et se sont concertées avec des entités étatiques, locales et tribales pour faire avancer les efforts de réinstallation avec plus ou moins de succès.

Les deux communautés ont été confrontées à des retards et à d’autres obstacles bureaucratiques pour passer à un terrain plus élevé.

Dans d’autres endroits, comme Smith Island, dans le Maryland, un hameau de pêcheurs au milieu de la baie de Chesapeake, les responsables ont choisi de s’adapter sur place, en utilisant les dollars de récupération de Superstorm Sandy et d’autres aides gouvernementales pour élaborer un plan de protection du littoral.

Une proposition de 2013 d’utiliser des subventions globales fédérales pour le rachat de logements sur l’île a rencontré une forte résistance de la part des résidents. Il a tendu les relations de travail entre les entités locales, étatiques et fédérales, selon le GAO.

Ce ne sont pas seulement les communautés océaniques qui envisagent les options de réinstallation. Santa Rosa, en Californie, a envisagé de se retirer de certaines parties de l’interface sauvage-urbaine après que l’incendie de Tubbs ait brûlé une grande partie de la ville en 2017. L’idée manquait de financement et de soutien public suffisants, ce qui a conduit à d’autres approches d’adaptation, a déclaré le GAO.

Alors que les stratégies de retraite et de réinstallation ont sombré au niveau fédéral, le Congrès a continué à dépenser des centaines de milliards de dollars en aide aux catastrophes pour reconstruire les communautés où elles se trouvent, alors même qu’elles sont confrontées à un risque climatique croissant.

Depuis 2005, le Congrès a alloué près d’un demi-billion de dollars de secours en cas de catastrophe aux communautés frappées par les ouragans, les incendies, les inondations et les sécheresses, selon le GAO. Et le rythme des dépenses s’est accéléré, avec près de 200 milliards de dollars en argent des contribuables dépensés depuis 2015. Ce n’est pas un bon investissement, selon le GAO et d’autres experts en catastrophes.

Pour briser le cycle de désastre climatique et de reconstruction, le GAO a déclaré que le gouvernement devrait aider les communautés à identifier les options de retraite. Un tel travail devrait être coordonné par une agence ou un programme unique où les communautés peuvent glaner des informations et des conseils solides sur leurs options.

Le gouvernement fédéral doit également tenir compte de l’effet disproportionné des catastrophes climatiques sur les communautés pauvres et défavorisées qui disposent de moins de ressources.

Les auditeurs ont déclaré que « les barrières institutionnelles, telles que les programmes fédéraux qui ne tiennent pas compte du contexte unique des communautés tribales et de la souveraineté tribale peuvent limiter la capacité des communautés tribales à poursuivre une gestion autodéterminée de leurs ressources et de leur environnement bâti ».

Weber de NRDC a accepté mais a également averti que le gouvernement doit soutenir une variété de stratégies d’atténuation des risques, y compris le rachat de maisons et la restauration des plaines inondables naturelles. Cela est particulièrement vrai pour les communautés qui sont étroitement liées à leur emplacement pour des raisons économiques, culturelles ou religieuses.

« L’adaptation au changement climatique doit être une question d’autodétermination des communautés. Sinon, nous allons perpétuer les problèmes qui nous ont amenés ici en premier lieu », a-t-elle déclaré.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.