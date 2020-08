Alors que nous entrons au cœur de la saison des ouragans, deux cyclones tropicaux visent le continent américain, les deux étant sur le point de toucher terre au début de la semaine prochaine – peut-être le même jour.

Ce serait la première fois que deux ouragans se produisent dans le golfe du Mexique en même temps, ce qui pourrait survenir lundi ou mardi alors que les tempêtes s’intensifient.

La première des deux tempêtes est la tempête tropicale Laura.

À partir de 23 heures Vendredi, Laura avait des vents maximums soutenus de 45 mph et était à environ 195 miles à l’est-sud-est de San Juan, à Porto Rico, selon un avis du National Hurricane Center. Il se déplaçait ouest-nord-ouest à 18 mi / h.

Des avertissements de tempête tropicale étaient en place pour le sud-est des Bahamas et les îles Turques et Caïques, et des avertissements étaient également en place pour Porto Rico et les îles Vierges, ainsi que pour certaines parties de la côte nord de la République dominicaine et d’Haïti.

Laura devait se déplacer près ou au-dessus de certaines parties des îles sous le vent du nord vendredi soir, près ou au-dessus de Porto Rico samedi matin, puis près de la côte nord de la République dominicaine et d’Haïti cette nuit-là et dimanche matin, selon le centre des ouragans. Des pluies de 3 à 6 pouces et dans certaines régions jusqu’à 8 pouces étaient possibles sur Porto Rico et les îles Vierges jusqu’à dimanche, ce qui pourrait provoquer des inondations soudaines en milieu urbain et des glissements de terrain.

Selon les prévisions actuelles, la tempête se rapprochera du sud de la Floride sous la forme d’une forte tempête tropicale lundi, puis entrera dans le golfe du Mexique et s’intensifiera en un ouragan de catégorie 1 mardi avec un atterrissage le long de la côte du golfe mardi soir ou tôt mercredi matin.

De Miami aux Keys de Floride à la Nouvelle-Orléans doit être sur ses gardes. L’heure d’arrivée la plus probable des vents de force tempête tropicale pour Miami et les Florida Keys est lundi matin, Tampa lundi soir et La Nouvelle-Orléans mardi.

La deuxième tempête, la dépression tropicale 14, s’est renforcée à la tempête tropicale Marco tard vendredi.

À 23 heures, il avait des vents maximums soutenus de 40 mph, était à environ 180 miles au sud-est de Cozumel au Mexique et se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 13 mph, a indiqué le centre de l’ouragan.

Une surveillance des ouragans était montée de Punta Herrero à Cancun, au Mexique. La tempête devrait frapper l’est de la péninsule du Yucatan au cours du week-end avec 3 à 6 pouces de pluie, localement jusqu’à 10 pouces, possible jusqu’à dimanche.

Ce système devrait pénétrer dans le golfe du Mexique et s’intensifier en un ouragan de catégorie 1 lundi avec un atterrissage le long de la côte du golfe du Mexique tard mardi soir ou tôt mercredi matin.

Brownsville, Texas, de Houston à la Nouvelle-Orléans doit être sur ses gardes. L’heure d’arrivée la plus probable des vents de force tempête tropicale à ces endroits est lundi soir.

Lorsque la tempête tropicale Laura a été nommée vendredi matin, elle a battu le record de la 12e tempête la plus ancienne jamais enregistrée.

Lorsque la dépression tropicale a été transformée en tempête tropicale Marco vendredi soir, elle a battu le record de la 13e tempête la plus ancienne jamais enregistrée.

C’est dans la foulée de huit autres tempêtes qui ont déjà établi le même record cette saison: Cristobal, Edouard, Fay, Hanna, Gonzalo, Isaias, Joséphine et Kyle.

Compte tenu des prévisions actuelles, il est possible qu’il y ait trois décharges aux États-Unis en trois jours consécutifs. Laura lundi sur le sud de la Floride ou les Florida Keys, la dépression tropicale 14 (Marco) mardi le long de la côte du golfe, puis Laura de nouveau mercredi le long de la côte du golfe.

Le temps record le plus court entre les débarquements aux États-Unis est de 23 heures les 4 et 5 septembre 1933.

Les deux systèmes vont-ils fusionner? Peuvent-ils devenir un « super-ouragan »?

La réponse est non. Lorsque les cyclones tropicaux interagissent les uns avec les autres, le résultat final est qu’ils s’affaiblissent généralement tous les deux dans une certaine mesure. Cette interaction est appelée «effet Fujiwhara», qui décrit le moment où les cyclones tropicaux «orbitent» ou «dansent» les uns autour des autres. Les cyclones tropicaux en duel ne jouent pas bien, et leurs circulations finissent par se perturber, favorisant un processus d’affaiblissement. L’interaction peut cependant entraîner un décalage de la piste.

Au cours des 24 à 48 prochaines heures, la confiance augmentera dans la trajectoire et l’intensité des deux tempêtes. Pour l’instant, environ 1400 miles de côtes américaines se trouvent dans l’un des cônes d’incertitude, de sorte que tous les résidents du sud-est de la Floride et des côtes du golfe devraient avoir leurs plans d’ouragan en place et prêts à partir.