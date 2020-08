MADRID, 19 août (EUROPA PRESS) –

Les Etats-Unis évaluent la possibilité d’imposer des sanctions supplémentaires sur les échanges pétroliers avec le Venezuela, dans le cadre de l’offensive de la Maison Blanche contre le gouvernement de Nicolás Maduro, ont informé Bloomberg de sources proches du dossier.

Les nouvelles mesures punitives seraient dirigées contre les quelques transactions de brut encore autorisées par les autorités américaines avec le Venezuela. Plus précisément, ils pourraient attaquer le commerce avec l’Asie et l’Europe, selon des sources.

Apparemment, l’administration Donald Trump analyse cette étape depuis des mois mais avait décidé de prioriser les actions contre l’Iran, qui ces derniers mois a envoyé plusieurs envois de carburant au Venezuela par voie maritime et aérienne. La semaine dernière, les États-Unis ont intercepté quatre pétroliers avec du brut iranien à destination de la nation des Caraïbes.

Le Venezuela, qui abrite les plus grands gisements de pétrole du monde, souffre d’une nouvelle crise d’approvisionnement en carburant parce que son industrie nationale est devenue obsolète, ce que Maduro attribue aux sanctions internationales et au sabotage et que l’opposition attribue à la corruption et au sabotage. mauvaise gestion.

Les actions américaines contre l’industrie pétrolière du Venezuela, autrefois la principale source de revenus du pays, font partie de l’offensive de Washington contre Maduro, qui comprend une accusation criminelle pour «narco-terrorisme».