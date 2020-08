Dans le contexte persistant du COVID-19, du meurtre de George Floyd et des manifestations ultérieures contre la brutalité policière, les définitions des «soins de santé» sont devenues confuses dans la crise et le chaos. Le coronavirus et la violence sanctionnée par l’État ont effondré le rôle de «médecin» pour aller au-delà de la médecine et inclure la santé publique, la sécurité publique et la politique. L’article de l’American College of Physicians contre la violence armée, ou le hashtag #ThisIsMyLane, et les «tenants» des étudiants en médecine lors des manifestations de 2014 Black Lives Matter.

Que signifie devenir étudiant en médecine aujourd’hui? Alors que je m’éloigne socialement à New York, après avoir vécu les dernières semaines avec l’obtention du diplôme de mon double master en médecine narrative et en non-fiction créative, je me demande à quoi ressemble une école de médecine pendant une pandémie mondiale. Il est devenu clair, en 2020, qu’il n’y a pas de médecine apolitique, donc le rôle d’un étudiant en médecine entrant dans les soins de santé est d’une importance cruciale à considérer.

Jusqu’au COVID-19, je considérais le rôle d’un médecin comme un rôle intrinsèquement juste et simple; traiter les symptômes, préserver l’autonomie et honorer la volonté. Cela m’a été inculqué il y a 12 ans lorsque j’ai vécu ma première mort. Mon grand-père était décédé après qu’un carcinome œsophagien agressif se soit propagé à plusieurs organes comme des billes sur un sol carrelé. Malgré son immense douleur, il est passé paisiblement sous soins palliatifs. Je me souviens avoir senti sa peau sous ma main, lisse sous mes doigts, poudrée du fond de teint appliqué par le mortier, raide et sereine comme du marbre. Il semblait à l’aise, toujours lui-même.

Je me souviens avoir conduit après la voiture transportant le cercueil au crématoire, un rituel courant au Japon, puis regarder le cercueil entrer dans le four, les flammes consumant le bois puis le corps. Il est sorti sur un lit de métal froid comme un squelette. Ma famille l’a entouré là-bas, rassemblant ses os avec des baguettes dans des urnes. J’avais 13 ans, mais je savais alors ce que signifiait succomber à la maladie, et je savais alors ce que signifiait vivre et mourir dignement.

J’ai porté ce souvenir avec moi, à l’université et à l’école supérieure, dans l’espoir de rendre justice aux patients atteints d’un cancer en phase terminale. Mais face aux événements récents, l’illusion d’une médecine neutre ou apolitique a été brisée, ou plutôt complètement altérée.

MÉDECINE POLITIQUE

L’éducation médicale, depuis le programme de premier cycle jusqu’à la formation clinique, fonctionne souvent sous le voile de l’apolitisme. En effet, «ne pas nuire» suggérerait qu’une affiliation politique officielle pourrait remettre en question l’éthique et les efforts entourant les décisions ou les capacités d’un médecin à traiter les patients sans discrimination. Mes professeurs prémédités parlaient rarement des effets en aval de la politique de santé, ou de son absence, et les conversations sur la prise de décision politique en médecine se limitaient en grande partie à des cours en dehors du programme d’études standard.

C’est peut-être à cause de cette élision que lorsque les mouvements politiques balayent les hôpitaux, il devient impossible d’ignorer. Je me souviens avoir parcouru mes médias sociaux, revigoré et inspiré par les die-ins de 2014 ou le mouvement #ThisIsMyLane 2018 en réponse à la violence armée, d’autant plus qu’ils ont pris de l’ampleur dans les établissements universitaires et ont attiré l’attention des médias grand public. Au printemps 2020, #HealthCareHeroes a incité des groupes de travailleurs de la santé à dénoncer la lionnalisation et les louanges superficielles face aux pénuries persistantes d’EPI. À l’été 2020, les étudiants en médecine, les médecins, les infirmières et les ambulanciers continuent de s’agenouiller en solidarité avec les manifestants qui luttent contre l’épidémie de brutalités policières et de souffrances noires disproportionnées dans le pays.

La réalité est que la médecine a toujours été politique, donnant la priorité à certains organes par rapport à d’autres. Le COVID-19 montre des taux de mortalité incroyablement élevés parmi les populations afro-américaines, amérindiennes et latino-américaines.Les médecins immigrés, qui constituent un quart des cliniciens autorisés aux États-Unis, ont été menacés d’expulsion en cas d’invalidité ou de décès liés au COVID-19. En tant qu’étudiant international, je ne peux pas protester et me joindre à l’effusion nationale de chagrin et de rage par crainte d’être arrêté et de révocation de visa. Le 6 juillet, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a déclaré que les étudiants internationaux dont l’éducation est uniquement en ligne ne pouvaient pas rester aux États-Unis; bien que l’agence ait annulé cet ordre après un tollé, le moment me laisse douloureusement conscient de ma non-importance pour le gouvernement fédéral, malgré des années au service des plus vulnérables du pays dans les hôpitaux publics, les cliniques gratuites et les établissements correctionnels.

Je suis honoré de suivre officiellement une formation médicale malgré ces obstacles, mais je continue de m’inquiéter des conséquences de devenir un autre médecin non citoyen placé en situation précaire avec un visa. En tant qu’étudiant entrant, je ne peux pas offrir de conseils médicaux ou réaffecter des ressources financières pour soutenir adéquatement les groupes locaux dans le besoin. J’ai été formé pour étudier des histoires en médecine pour éclairer les disparités, pour amplifier les voix vulnérables et pour réfléchir et imaginer radicalement le rôle des cliniciens dans la société à travers la médecine narrative. Je suis équipé d’outils linguistiques, mais j’entre en médecine dans des circonstances sans précédent. Et donc, je me demande ce que signifie être médecin aujourd’hui, et quels sont vraiment les contours de la «prestation de soins».

PENSÉE STRUCTURELLE

Dans un article de point de vue récent dans le Journal of the American Medical Association, Jonathan Metzl de l’Université Vanderbilt et ses collègues ont écrit: «La réponse américaine à la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour la médecine d’avoir une voix politique explicite. La médecine et les futurs médecins ont besoin d’une voix politique pour défendre les communautés vulnérables qui subissent des souffrances disproportionnées, quelle qu’en soit la cause; le coronavirus et la brutalité policière entraînent la mort, tous deux sous la responsabilité des soins médicaux. J’ai la chance de rejoindre une faculté de médecine qui a envoyé des exemplaires de l’apartheid médical de Harriet Washington pour notre lecture d’été, des semaines avant que George Floyd ne soit tué et que le paysage politique ne change. Mais je ne suis pas convaincu que toutes les facultés de médecine soient disposées à revenir sur le racisme dans l’histoire médicale américaine et à reconnaître cette histoire pour comprendre l’état actuel de la médecine. Des centaines d’étudiants en médecine lancent des initiatives antiracistes, mais ces efforts visant à abolir les diagnostics racistes et à modifier fondamentalement les perceptions de la race en médecine nécessitent un soutien institutionnel; notamment pour favoriser une telle réflexion en amont, contre les relations professionnelles hiérarchiques ancrées dans le système lui-même.

Le concept de compétence structurelle proposé par Metzl avec Helena Hansen de l’Université de New York demande que les futurs médecins apprennent à reconnaître les causes en amont de la maladie. Le COVID-19 a révélé les façons dont l’allocation et le soutien des ressources fédérales sont nécessaires pour se préparer adéquatement aux catastrophes et aux épidémies, et réagir correctement lorsqu’elles surviennent. COVID-19 montre que les minorités raciales ont une mortalité significativement plus élevée, comme pour de nombreuses maladies, et que l’accès aux tests, à la recherche des contacts et aux soins doit être abordé au niveau structurel. La violence policière exige également que les professionnels de la santé revoient des moyens nouveaux, justes et plus efficaces d’investir dans les soins communautaires et l’éducation sanitaire, tout en protégeant ceux qui sont inégalement surveillés et lésés. Alors que les facultés de médecine ont mis en place des cours axés sur les déterminants socioculturels de la santé, la compétence structurelle fait un zoom arrière, encourageant les cliniciens non seulement à traiter les patients, mais à comprendre que les inégalités sociales et économiques, les préjugés et la discrimination affectent la santé d’une personne bien avant l’intervention médicale.

Une formation à la diversité accrue et des séminaires sur le racisme institutionnel ne suffisent pas à conduire un changement réalisable. Les didacticiels vidéo en ligne n’engagent pas activement les participants à réfléchir et à modifier leur comportement, tout comme la formation accrue sur les préjugés des policiers n’a pas empêché la mort de garçons noirs non armés ou d’hommes noirs innocents. Je ne suis pas convaincu que la formation médicale actuelle intègre la compétence structurelle dans son noyau fondamental et crée des portails pour encourager les médecins bien équipés et bien soutenus – financièrement, socialement et académiquement – à réinventer les soins de santé en donnant la priorité aux communautés, à l’éducation et aux politiques qui déterminent la mauvaise santé, la douleur et la souffrance en aval. L’apprentissage en ligne forcé pendant le COVID-19 offre peut-être l’occasion de repenser les méthodes d’intégration de la formation aux compétences structurelles dans les soins de santé en général.

Au-delà de la compétence structurelle, nous devons également nous tourner vers l’histoire de la médecine pour comprendre cette réalité racialisée dans un contexte plus large. Le collage savant de Harriet Washington offre une histoire riche et nuancée de l’expérimentation médicale sur les communautés afro-américaines, de l’avant-guerre civile à nos jours. L’élément le plus efficace de son livre est peut-être le rappel constant que la tristement célèbre étude de la syphilis de Tuskegee n’est qu’un épisode historique, bien que tragique et moralement répréhensible, et que d’innombrables autres expérimentations sont passées inaperçues ou ont été oubliées.

Le contrôle eugénique de la reproduction afro-américaine, les injections mortelles de plutonium chez les hommes afro-américains, les études XYY sur les garçons de familles pauvres pour tester le comportement criminel et la violence, et la recherche abusive dans les prisons sur les personnes incarcérées contribuent à contextualiser la longue histoire de la médecine politique préjugée. Attribuer l’apartheid médical à tous les nouveaux étudiants en médecine peut être un début, mais il est également probable que les jeunes étudiants en médecine soient déjà disposés à adopter un tel contenu narratif. Nous devons mettre en œuvre de tels programmes éducatifs pour les cliniciens stagiaires et les médecins en exercice, et revoir régulièrement ces histoires afin qu’elles deviennent une partie intégrante de la pratique clinique – et non un supplément en sciences humaines.

AGIR MAINTENANT

Lorsque j’ai ouvert la trousse de lecture d’été de ma faculté de médecine et que j’ai réalisé que ce livre avait été assigné à une série de questions réfléchies pour une discussion d’orientation en petit groupe, j’ai été soulagé qu’il s’agissait d’une véritable opportunité d’apprentissage, plutôt que d’un signalement des vertus. Mais je ne suis toujours pas convaincu que l’éducation médicale à travers le pays fait tout ce qu’elle peut pour empêcher les communautés vulnérables de porter le fardeau encore et encore. Même si les manifestations contre la violence étatique incitent les écoles et les hôpitaux à intégrer une formation antiraciste, le changement structurel prend du temps. Alors, je me demande ce que je peux faire pour la médecine. Comment puis-je me rendre responsable des responsabilités de soins, de sécurité et de justice alors que ces structures ne sont pas encore en place?

La définition de «médecin» évolue avec chaque pic de protestation et de coronavirus. Plus je réfléchis à ce que signifie être un médecin socialement juste et structurellement compétent, plus je suis submergé par la responsabilité de fournir des soins de qualité et de respecter les normes morales élevées en matière d’investissement et d’éducation communautaires. Je me rends compte que la seule chose que je sais avec certitude, c’est que les contours du «doctorage» changent constamment. Et cette constance d’inconstance est peut-être ce que je dois embrasser maintenant. Le progrès n’est pas linéaire.

C’est passionnant et bouleversant d’entrer en médecine aujourd’hui. Voir des étudiants en médecine obtenir leur diplôme tôt pour être déployés dans des unités de soins intensifs de fortune, regarder des médecins et des infirmières fabriquer leur propre EPI, lire des récits de médecins en première ligne, voir des agents de santé descendre dans la rue et dire les noms d’Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd; Je n’entre pas seulement en médecine, j’entre dans un mouvement à un moment de changement.

Ainsi, je reviens à me demander ce que signifie être un nouvel étudiant en médecine, et ce que je désire dans ma profession: je veux traiter les patients avec humilité. Je veux pouvoir envoyer un patient sans abri dans un refuge avec une garantie de nourriture et d’espace de lit après avoir traité ses symptômes. Je veux dépister et détecter le cancer plus tôt chez les personnes incarcérées, et leur fournir un traitement approprié et un soutien suffisant afin qu’ils puissent se réinsérer sainement dans la société. Je veux mieux comprendre les complexités économiques des déserts alimentaires afin que l’intervention structurelle devienne une partie normale du discours médical. Je veux des soins de santé universels.

Je me rends compte qu’entrer en médecine du côté clinicien de l’histoire signifie porter la responsabilité d’élever des voix qui sont rendues sans voix: inouïes, sous-évaluées ou ignorées. La médecine est en train de débattre de ce qu’est «notre voie», et les jeunes médecins doivent être formés pour distinguer cette voie et parler au nom de ceux qui ne le peuvent pas. Les soins de santé universels sont certainement notre voie, tout comme la lutte contre les inégalités en matière de santé, l’accès aux soins et la prévention des germes de la souffrance.

Au-delà de la lecture de textes antiracistes et de leur discussion dans les programmes de sciences humaines de la santé ou de la tenue de ciné-clubs antiracistes, nous, en tant qu’étudiants en médecine, devons utiliser des lentilles structurellement compétentes pour visualiser la maladie et la santé, utiliser notre mobilité et notre collectivité pour investir dans les communautés locales et établir des relations longitudinales, utiliser efficacement les médias sociaux pour corriger la propagation de la désinformation et diriger les individus vers des sources fiables, s’engager à élever l’information publique et l’intelligence communautaire, et devenir des apprenants autocritiques et problématiques. Il est trop tard pour rencontrer des textes antiracistes à l’école de médecine, il faut intercepter plus tôt, favoriser l’égalité plus tôt.

La recherche est essentielle pour comprendre l’histoire et adopter une position antiraciste, mais nous ne pouvons pas confondre un engagement intellectuel accru avec un plaidoyer ou une action. Nous devons élargir notre champ d’action, mais aussi dépasser une métaphorique «notre voie» si nous voulons inciter un changement durable. Nous sommes la prochaine génération d’aidants et nous serons un jour à l’avant-garde d’une crise sanitaire publique ou mondiale. Ce n’est pas un exercice d’imagination; c’est une expérience nécessaire.

Que signifie être médecin aujourd’hui? Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre pour aller au-delà de la réinvention d’un système de santé amélioré et donner vie à ces visions? Nous devons nous tenir responsables, reconnaître que nous sommes un élément central et essentiel du discours sur les soins de santé et collectiviser pour devenir une force politique puissante. Je suis prêt et ravi de me tenir à vos côtés pour bâtir un avenir meilleur.