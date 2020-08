Récemment, un soir de semaine, la biochimiste et chercheuse postdoctorale Emilia Arturo a lu à ses deux enfants, les a mis au lit, puis s’est glissée dans sa voiture et a conduit 15 minutes à l’Institut La Jolla pour l’immunologie en Californie, arrivant juste après 22 heures. Au laboratoire, Arturo a préparé des grilles de protéines virales pour mieux visualiser un pathogène particulier – un type d’arénavirus – et découvrir comment le neutraliser.

Elle n’est partie que vers 4 heures du matin.

Bien qu’Arturo ait régulièrement passé toute la nuit en tant qu’étudiante diplômée, elle n’est pas un oiseau de nuit par nature. La pandémie l’a forcée à en être une pour faire son travail. Arturo est une mère monoparentale sans parents dans l’État, et avec des camps d’été offrant des heures considérablement réduites, le seul moment où elle peut compter sur l’aide de son partenaire résidant est la nuit. Ces nuits sont si épuisantes que «je ne peux gérer que trois des [them] dans une semaine », dit-elle.

Des histoires comme celle d’Arturo deviennent courantes. Les premières recherches montrent que la pandémie frappe particulièrement les femmes scientifiques, car de plus en plus de personnes sont obligées de travailler à domicile. Et les femmes – y compris celles qui ont des partenaires et des systèmes de soutien – s’acquittent d’une quantité disproportionnée de tâches familiales, telles que s’occuper des enfants. La recherche, bien que sans surprise, soulève des inquiétudes sur le fait que le COVID-19 pourrait faire reculer considérablement les femmes dans la science. Si les écoles et les garderies restent fermées dans les mois à venir, leur carrière pourrait être déraillée.

Une étude récente, par exemple, a recensé le sexe apparent des auteurs affiliés aux États-Unis de près de 1900 articles médicaux liés au nouveau coronavirus publiés cette année, ainsi que ceux de plus de 85000 articles publiés dans les mêmes revues l’année dernière. Les chercheurs se sont concentrés sur les études de 2020 liées au COVID-19 afin de se concentrer sur le travail effectué après le début des perturbations pandémiques, explique Reshma Jagsi, oncologue à l’Université du Michigan et co-auteur de l’étude, qui a été publiée en juin. dans eLife. Jagsi et ses collègues ont constaté que la proportion d’articles dont les premiers auteurs étaient des femmes était 19% plus faible en 2020 qu’elle ne l’était en 2019. Le pourcentage de femmes dernières auteurs (qui sont généralement des scientifiques de haut niveau) était également de 5% inférieur cette année. .

Crédit: Amanda Montañez; Source: «Les articles médicaux du COVID-19 ont moins de femmes d’abord auteurs que prévu», par Jens Peter Andersen et al., Dans eLife, Vol. 9, article n ° e58807; 15 juin 2020

Jagsi dit qu’il existe de nombreuses explications possibles pour expliquer pourquoi la pandémie affecte plus les femmes que les hommes dans la science. Mais «particulièrement convaincant est le fait que, dans une société qui adopte encore une division sexuée du travail domestique, les femmes avec enfants peuvent avoir été affectées de manière disproportionnée par les fermetures d’écoles et l’accès limité aux services de garde», dit-elle.

Une récente enquête Understanding America Study confirme l’affirmation de Jagsi: sur les 5900 adultes interrogés, 33% des mères employées ont répondu qu’elles étaient principalement responsables de la garde des enfants lors des fermetures d’écoles COVID-19, contre seulement 7% des pères employés.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Différences entre les sexes dans l’impact du COVID-19. Gema Zamarro et coll. Comprendre le coronavirus en Amérique, 18 juin 2020

Une analyse de mai de plus de 300000 articles préimprimés et rapports enregistrés (descriptions des études prévues) dans tous les domaines scientifiques a révélé un schéma similaire de femmes exclues des recherches récentes: elles représentaient un pourcentage plus faible des premiers auteurs dans les premiers mois de 2020 qu’ils ne l’ont fait au cours des mêmes mois l’année dernière. Cette découverte est significative, car les premiers auteurs sont généralement des scientifiques en début de carrière – et celles qui sont des femmes sont plus susceptibles d’être mères de jeunes enfants, déclare Cassidy Sugimoto, co-auteur de l’analyse et informaticienne à l’Université de l’Indiana à Bloomington.

Et une enquête récente auprès de plus de 4500 scientifiques basés aux États-Unis et en Europe – distribuée environ un mois après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le COVID-19 était une pandémie mondiale – a révélé que les femmes scientifiques déclarent avoir moins de temps à consacrer à la recherche que les hommes scientifiques: le la différence était d’environ cinq points de pourcentage. L’étude a été publiée dans Nature Human Behavior.

«La pandémie a impliqué bien plus que le simple fait de forcer les scientifiques à travailler à domicile», déclare Kyle Myers, co-auteur de l’enquête auprès de scientifiques américains et européens et économiste à la Harvard Business School. «Cela les a forcés à gérer la garde d’enfants de nouvelles façons, a empêché les conversations fortuites dans les couloirs des bureaux et limité leur capacité à assister à des conférences, à travailler sur le terrain ou à accéder à certains équipements.

Pour Arturo, la perte d’heures de laboratoire signifiait avoir à entreprendre moins de projets et moins d’efforts à haut risque et à haute récompense qui pourraient la distinguer des autres. Elle a également eu moins de temps pour collaborer avec des pairs et des mentors. « [Postdoctoral researchers] sont censés non seulement publier, mais aussi obtenir un réseau – un réseau de recherche et un réseau professionnel », dit-elle. «Je n’ai aucun temps pour faire ça.»

Arturo ajoute qu’elle a commencé son postdoctorat dans le but de décrocher une mission de recherche indépendante, «où je pourrais diriger mon propre laboratoire en tant que chercheur principal. Il y a environ un mois, cependant, «j’ai réalisé que je n’avais aucune chance de gérer mon propre laboratoire», dit-elle. « Je ne peux pas suivre le rythme des gens. »

Crystal D.Rogers, une biologiste qui dirige un laboratoire âgé de moins d’un an à l’Université de Californie à Davis, s’occupe de son fils de cinq ans et de sa mère immunodéprimée résidante, qui a récemment commencé traitements de chimiothérapie. Bien que Rogers reconnaisse la nécessité de publier son travail – c’est «nécessaire pour la promotion et la titularisation», dit-elle -, elle n’a pas été en mesure d’obtenir des subventions et du financement de manière agressive en raison de responsabilités accrues à la maison. Rogers dit qu’elle n’a aucun doute que son laboratoire continuera de fonctionner, mais elle ne sait pas si elle peut maintenant devenir titulaire. «Il faut être excellent pour continuer à bouger [forward] sur le terrain », dit-elle. « Mais comment maintenir l’excellence tout en essayant d’équilibrer la vie? »

Liz McCullagh, biologiste à l’Oklahoma State University, enseignait à son tout premier cours lorsque COVID-19 l’a forcé à se mettre en ligne et son laboratoire à fermer temporairement. Elle et son mari se sont séparés en regardant leurs deux enfants aussi régulièrement que possible. Cependant, la réalité du travail à la maison avec des enfants signifie qu’ils interrompent souvent son travail, quel que soit le «changement» parental, dit McCullagh. «Cela demande beaucoup plus d’énergie mentale, même lorsque vous vous rendez au travail, pour rester concentré dessus quand un enfant crie en bas ou que papa regarde [them], mais ils ne veulent que maman », dit-elle.

Tout comme Rogers, McCullagh craint que son manque de productivité n’entrave sa capacité à obtenir un poste. Et si la présidente de son département lui a conseillé de garder des notes sur les choses tangibles qui l’ont empêchée d’accomplir certains repères, elle reste incertaine sur la façon de quantifier les défis immatériels auxquels elle est confrontée: l’angoisse qui vient d’un stress quasi constant, l’inquiétude pour répondre aux besoins de ses étudiants dans un environnement en ligne et des interruptions de flux de travail. «Des choses comme celles-là auront des impacts à long terme, et je ne peux pas leur attribuer de chiffres», dit McCullagh. « C’est vraiment frustrant. »

Les experts craignent que si les institutions et les employeurs scientifiques ne reconnaissent pas le fardeau souvent inégal que la pandémie et ses conséquences ont pesé sur les femmes, les effets pourraient survivre à la crise de santé publique.

Gretchen Goldman, directrice de recherche du Center for Science and Democracy de l’Union of Concerned Scientists, dirige le projet Sci-Mom Journeys chez 500 Women Scientists, une organisation à but non lucratif dédiée à rendre la science plus inclusive. Elle coche facilement une liste de femmes qu’elle connaît personnellement qui ont été forcées de ne travailler qu’à temps partiel ou de travailler pendant la nuit afin de terminer leurs recherches. «L’ensemble de notre réseau de soutien a été arraché à nous», déclare Goldman. «Certaines femmes seront forcées de quitter complètement le marché du travail», ajoute-t-elle, avertissant que «d’autres reçoivent moins de travail et [fewer] Opportunités. Il est si facile pour les employeurs de simplement faire demi-tour et de le donner [male employee] qui a un conjoint au foyer ou qui n’a pas d’enfants. »

En effet, la Florida State University a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a fait une annonce qui semblait dire qu’à partir de début août, elle ne permettrait pas aux employés de travailler à domicile tout en s’occupant de leurs enfants. Cette décision a été critiquée et l’université a depuis déclaré qu’elle permettrait aux employés de travailler à domicile tout en s’occupant des enfants, à condition qu’ils coordonnent leurs horaires avec leurs superviseurs. (De nombreuses femmes scientifiques travaillant pour une université qui ont été interviewées pour cet article ont indiqué que leur institution cherchait des moyens de les soutenir.)

«Ce sont des femmes hautement éduquées qui pourraient travailler à d’énormes progrès pour l’humanité et pour notre planète», déclare Kimberly Church, PDG de l’American Association of University Women. «Et pourtant, ils sont tirés [out of work] à cause des stéréotypes sur la maternité. » Elle dit que les établissements devraient envisager de changer les conditions de la permanence – mettre en pause ou prolonger le chronomètre ou réévaluer les qualifications pour y parvenir. Des horaires de travail flexibles qui n’exigent pas 40 heures par semaine – et souvent plus – permettraient aux femmes d’être à la fois des scientifiques et des mères, dit les églises.

«J’ai le sentiment que tout le monde a des choses à faire», dit Rogers, «et nous devons juste être un peu plus gentils et plus compatissants lorsqu’il s’agit d’évaluer les autres et de savoir à quel point ils réussissent. [scientists]. J’espère que ce genre de compassion pourra faire de nous une meilleure communauté.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus de Scientific American ici. Et lisez la couverture de notre réseau international de magazines ici.