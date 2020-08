Ces dernières années, des incendies de forêt sont entrés dans les zones urbaines, provoquant des destructions à couper le souffle.

Le feu de camp de 2018 dans le comté de Paradise et Butte, en Californie, a été l’incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l’histoire de la Californie. Il a fait 86 morts et détruit plus de 18 000 structures en quelques heures.

Près de deux ans plus tard, seule une fraction des 40 000 habitants de la région est revenue. Cette catastrophe fait suite à l’incendie de Tubbs en 2017, qui a tué 22 personnes dans les comtés de Sonoma et Napa en Californie.

Après les deux incendies, les tests d’eau potable ont révélé une pléthore de polluants hautement toxiques et cancérigènes. L’eau à l’intérieur des maisons n’était pas sûre à utiliser, ni même à traiter. Les conduites d’eau enfouies sous terre et à l’intérieur des bâtiments ont été largement contaminées.

Nous sommes des ingénieurs en environnement qui aidons les communautés touchées par les catastrophes et avons soutenu les réponses aux deux incendies. Comme nous le concluons dans une étude récemment publiée sur les zones brûlées, les communautés doivent moderniser les codes du bâtiment pour empêcher les incendies de forêt de provoquer ce type de contamination généralisée des réseaux d’eau potable.

Incendies de forêt et eau

Les incendies de Tubbs et Camp ont détruit les bornes d’incendie, les conduites d’eau et les boîtes de compteurs. Les fuites d’eau et les bouches d’incendie rompues étaient courantes. L’enfer du feu de camp s’est propagé à la vitesse d’un terrain de football par seconde, chassant tout le monde – y compris les opérateurs de réseau d’eau – hors de la ville.

Une fois les incendies passés, les tests ont finalement révélé une contamination dangereuse généralisée de l’eau potable. Les preuves suggèrent que les produits chimiques toxiques proviennent d’une combinaison de végétation, de structures et de matières plastiques en feu.

La lutte contre les incendies peut accélérer la propagation de la contamination. Lorsque les secouristes puisent l’eau des bornes d’incendie, ils répandent de l’eau contaminée dans le réseau de canalisations d’eau.

Les tuyaux en métal, en béton et en plastique peuvent être contaminés. De nombreux plastiques absorbent ces produits chimiques comme les éponges. Au fur et à mesure que l’eau propre passe dans les tuyaux, les substances toxiques s’échappent, rendant l’eau insalubre.

Dans les incendies de Tubbs et Camp, des produits chimiques dans l’air peuvent également avoir été aspirés dans les bouches d’incendie lorsque les conduites d’eau ont perdu de la pression. Certains plastiques des systèmes d’eau décomposaient et lessivaient les produits chimiques directement dans l’eau. Les produits chimiques toxiques se répandent ensuite dans les réseaux de canalisations et dans les bâtiments.

Des analyses limitées de l’eau par les agences nationales et locales ont montré que le benzène et le naphtalène étaient présents à des niveaux susceptibles de causer des dommages immédiats. Ceux-ci, ainsi que le chlorure de méthylène, le styrène, le toluène et le chlorure de vinyle, dépassaient les limites d’exposition réglementées à long terme. Beaucoup de ces produits chimiques provoquent le cancer. Tous peuvent provoquer des vomissements, de la diarrhée et des nausées après une exposition de courte durée à des concentrations élevées.

Quiconque boit de l’eau contenant ces substances pourrait être blessé. Et le simple fait de faire fonctionner un robinet peut entraîner la pénétration de produits chimiques dans l’air. Des douches chaudes et de l’eau bouillante vaporiseraient les produits chimiques et augmenteraient la dose qu’une personne respirait. Certaines de ces substances peuvent également être absorbées par la peau.

Niveaux de contamination dangereux

Le benzène a été trouvé à des concentrations de 40 000 parties par milliard (ppb) dans l’eau potable après l’incendie de Tubbs et à plus de 2 217 ppb après l’incendie de camp. Selon le California Office of Environmental Health Hazard Assessment, les enfants exposés au benzène pendant une seule journée peuvent subir des dommages à des niveaux aussi bas que 26 ppb.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis recommande de limiter l’exposition aiguë à court terme des enfants à 200 ppb et l’exposition à long terme à moins de 5 ppb. Le niveau réglementaire de l’EPA pour ce qui constitue un déchet dangereux est de 500 ppb.

Au début de 2019, la Californie a effectué des tests d’eau contaminée sur des humains en prélevant de l’eau contaminée du Paradise Irrigation District et en demandant aux personnes de la sentir. L’État a constaté que même lorsque les gens sentaient de l’eau contaminée contenant moins de 200 ppb de benzène, au moins une personne signalait des nausées et une irritation de la gorge. Le test a également montré que l’eau contenait une variété d’autres composés de type benzène que les premiers intervenants n’avaient pas prélevés.

Les fonctionnaires qui ont effectué ce test à petite échelle n’ont pas semblé se rendre compte de l’importance de ce qu’ils avaient fait, jusqu’à ce que nous leur demandions si leur action avait été approuvée à l’avance par un comité d’examen institutionnel. En réponse, ils ont affirmé qu’un tel examen n’était pas nécessaire.

À notre avis, cet épisode est révélateur pour deux raisons. Premièrement, un sujet a signalé un effet néfaste sur la santé après avoir été exposé à de l’eau contenant du benzène à un niveau inférieur à la limite journalière recommandée par l’EPA pour les enfants. Deuxièmement, faire ce genre de test sans surveillance appropriée suggère que les responsables ont largement sous-estimé le potentiel de contamination grave des approvisionnements locaux en eau et de préjudice public. Après l’incendie du camp, avec l’EPA, nous avons estimé que certains tuyaux en plastique avaient besoin de plus de 280 jours de rinçage pour les rendre à nouveau sûrs.

Les codes du bâtiment pourraient préparer les zones aux catastrophes

Nos recherches soulignent que les codes de construction communautaires sont inadéquats pour prévenir la pollution causée par les feux de forêt de l’eau potable et des maisons.

L’installation de vannes unidirectionnelles, appelées dispositifs de prévention du refoulement, à chaque compteur d’eau peut empêcher la contamination sortant du bâtiment endommagé de se déverser dans le plus grand réseau de canalisations enfouies.

L’adoption de codes obligeant les constructeurs à installer des boîtiers de compteurs résistants au feu et à les placer plus loin de la végétation aiderait à empêcher les infrastructures de brûler si facilement en cas d’incendies de forêt. Les boîtes de compteurs en béton et les compteurs d’eau avec un minimum de composants en plastique seraient moins susceptibles de s’enflammer. Certains plastiques peuvent être pratiquement impossibles à remettre en sécurité, car tous les types sont sensibles au feu et à la chaleur.

Des vannes d’arrêt des conduites d’eau et des robinets d’échantillonnage de l’eau doivent être installés à chaque boîtier de compteur d’eau. Les robinets d’échantillonnage peuvent aider les intervenants à déterminer rapidement la sécurité de l’eau.

Le test d’odeur ne fonctionne pas

En aucun cas, on ne doit dire aux gens de sentir l’eau pour déterminer sa sécurité, comme cela a été recommandé pendant des mois après le feu de camp. De nombreux produits chimiques n’ont pas d’odeur lorsqu’ils sont nocifs. Seuls les tests peuvent déterminer la sécurité.

Ordonner aux gens de faire bouillir leur eau ne la rendra pas sûre si elle contient des produits chimiques toxiques qui pénètrent dans l’air. L’ébullition transmet simplement ces substances dans l’air plus rapidement. Les ordonnances «Ne pas utiliser» peuvent assurer la sécurité des personnes jusqu’à ce que les agences puissent tester l’eau. Avant que ces avis ne soient levés ou modifiés, les régulateurs devraient être tenus de procéder à un examen chimique complet des systèmes d’eau. Pourtant, désastre après désastre, les agences gouvernementales n’ont pas réussi à franchir cette étape.

Les bâtiments doivent être testés pour détecter la contamination. La qualité de l’eau potable à domicile peut différer d’une pièce à l’autre, de sorte que des tests fiables doivent prélever à la fois l’eau froide et l’eau chaude à de nombreux endroits dans chaque bâtiment.

Pendant que les infrastructures sont en cours de réparation, les survivants ont besoin d’un approvisionnement en eau potable. Les appareils de traitement de l’eau vendus pour un usage domestique, tels que les filtres à eau des réfrigérateurs et des robinets, ne sont pas approuvés pour l’eau extrêmement contaminée, bien que les représentants des ventes de produits et les représentants du gouvernement puissent penser à tort que les appareils peuvent être utilisés à cette fin.

Pour éviter ce genre de confusion, des experts techniques externes devraient être appelés pour aider les services de santé publique locaux, qui peuvent rapidement être débordés après des catastrophes.

Se préparer aux futurs incendies

Les dommages causés par les incendies de Tubbs et Camp aux réseaux d’eau locaux ont pu être évités. Nous pensons que les communautés urbaines et rurales, ainsi que les législatures des États, devraient établir des codes et des listes de matériaux de construction autorisés pour les zones à haut risque. Ils devraient également mettre en place des méthodes rapides pour évaluer la santé, se préparer aux analyses et décontamination de l’eau et mettre de côté des réserves d’eau d’urgence.

Les incendies de forêt arrivent dans les zones urbaines. La protection des réseaux d’eau potable, enterrés sous terre ou dans des bâtiments, est une chose que les communautés peuvent faire pour se préparer à cette réalité.

