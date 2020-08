Des centaines de personnes ont brisé des fenêtres, volé des magasins et se sont heurtées à la police tôt lundi dans le quartier commerçant de Magnificent Mile à Chicago et dans d’autres parties du centre-ville de la ville.

On ne sait pas immédiatement ce qui a conduit aux troubles, qui ont commencé peu après minuit, mais des graffitis anti-police ont été observés dans la région. Quelques heures plus tôt, des dizaines de personnes avaient affronté la police après que des policiers avaient tiré et blessé une personne dimanche après-midi dans le quartier d’Englewood de la ville.

Le long du Magnificent Mile, des gens ont été vus entrer et sortir des magasins transportant des sacs remplis de marchandises ainsi que dans une banque, a rapporté le Chicago Tribune, et à mesure que la foule augmentait, des véhicules ont déposé plus de personnes dans la région.

Un officier a été vu affalé contre un immeuble et plusieurs arrestations ont été effectuées, a indiqué le journal.