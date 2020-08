Les anthropologues linguistiques ont observé que les gens du monde entier perçoivent les langues et les locuteurs de ces différentes langues comme fondamentalement différents les uns des autres. Lorsque les gens écoutent le discours des autres, ils entendent des limites catégoriques discrètes, même lorsque des différences de discours existent le long d’un continuum. Nos esprits, et pas seulement nos oreilles, perçoivent ces différences: nous pensons que la langue X est fondamentalement différente de la langue Y. À partir de là, ce n’est pas un grand saut de penser à des groupes de locuteurs comme étant essentiellement différents les uns des autres: les locuteurs de X sont fondamentalement différents des locuteurs de Y.

Vous pourriez supposer que les gens confondent inconsciemment langue et culture. Après tout, si quelqu’un parle couramment le français, il est fort probable qu’il vienne de France, où il a grandi immergé dans la culture française. Si tel est le cas, les attitudes des gens à l’égard de la langue pourraient simplement être un indicateur de leurs attitudes à l’égard des différences culturelles perçues entre les groupes. Mais les recherches suggèrent que les intuitions et les perceptions erronées des gens sur la vie sociale de la langue sont bien plus profondes que cela et se manifestent de manière surprenante.

En effet, les gens essentialisent la langue. L’essentialisme psychologique est la notion selon laquelle des groupes particuliers de personnes sont différents en raison d’une essence sous-jacente réelle et significative qui est présente profondément dans leur nature et souvent d’origine biologique. Donc, si vous pensez que les francophones sont fondamentalement différents des anglophones en raison de quelque chose concernant leur nature essentielle ou la biologie avec laquelle ils sont nés – plutôt que la variable situationnelle ou culturelle d’avoir vécu et été exposé au français plutôt qu’à l’anglais – vous utilisez raisonnement essentialiste. Cette habitude mentale commune mais trompeuse façonne notre pensée dans de nombreux domaines.

De plus, en tant que reflet de cette pensée essentialiste, il n’est pas rare que les gens pensent que lorsque vous apprenez une nouvelle langue, vous pouvez instantanément apprendre un nouvel ensemble de croyances, d’idées ou de coutumes. Comme l’écrit le professeur de littérature de Harvard, Marc Shell, «Beaucoup de gens soutiennent qu’ils ne peuvent pas changer de langue sans changer ipso facto aussi leurs dieux et eux-mêmes. L’anthropologue de l’Université Brandeis Janet McIntosh appelle ce «transfert linguistique» – l’idée qu’en parlant une nouvelle langue, vous – peut-être soudainement et un peu mystiquement – prenez les propriétés psychiques des personnes qui parlent cette langue. Elle a étudié cela au Kenya, où certaines personnes rapportent que la langue définit elles-mêmes, leurs droits, leur terre et leur religion – et ils disent qu’apprendre à parler une nouvelle langue pourrait risquer de changer l’un de ces éléments.

Un endroit où cette pensée essentialiste peut souvent nous conduire à des problèmes de société est lorsque nous supposons que la langue de certains membres d’un groupe est «pure» – c’est-à-dire qu’elle a une essence caractéristique unique – et que certaines personnes peuvent être «moins pures». »Membres du groupe que les autres, en fonction de la façon dont ils parlent. En bref, les gens peuvent en déduire que vous ne pouvez pas être un membre authentique d’un groupe ou d’une culture sans parler la langue pertinente d’une certaine manière.

Vous n’avez pas besoin d’aller aussi loin de chez vous pour voir l’essentialisme linguistique en action. Peu de temps après la Première Guerre mondiale, la Cour suprême du Nebraska a confirmé une loi affirmant que «les langues autres que l’anglais ne peuvent être enseignées comme langues qu’après qu’un élève a atteint et réussi la huitième année.» Les juges ont écrit que parler une langue étrangère pouvait «naturellement inculquer [children] les idées et les sentiments étrangers aux meilleurs intérêts de ce pays. ») Heureusement, la loi de l’État a par la suite été annulée par la Cour suprême des États-Unis dans Meyer c. État du Nebraska (1923).

Les gens craignaient d’enseigner une langue étrangère à un enfant, car il semblait que l’esprit de l’enfant pourrait en conséquence adopter des idées anti-américaines. En Afrique de l’Est, dans le Midwest américain ou apparemment n’importe où dans le monde, l’hypothèse sous-jacente semble prévaloir: ce que vous savez – et peut-être ce que vous ressentez ou pensez – est en quelque sorte ancré dans votre langage. En apprendre une nouvelle pourrait transférer un ensemble de nouvelles idées dans votre tête.

Pour le dire légèrement, les gens ont des croyances amusantes sur le langage imprégnant la parole de pouvoirs mystiques qui n’ont en fait rien à voir avec la façon dont nous parlons. Cette particularité s’étend à nos croyances sur la façon dont les langues sont acquises – et à nos hypothèses quant à savoir si les langues sont apprises en entendant les gens nous parler ou par d’autres moyens plus «essentialistes».

Si vous avez lu jusqu’ici, vous ne serez pas surpris d’apprendre que les humains ont la faculté biologique d’apprendre et de reproduire des langues, et que les enfants apprennent des langues qu’ils entendent dans leur environnement. Pourtant, parfois, les gens semblent penser que la capacité de parler une langue particulière, plutôt qu’une autre, est ancrée dans la nature d’une personne, plutôt qu’elle n’a été apprise en y étant exposée.

Pour illustrer l’absurdité – et la longue histoire – de cette notion, les linguistes racontent souvent l’histoire ancienne de l’historien grec Hérodote, qui vers le cinquième siècle av. a écrit sur une ancienne expérience de psycholinguistique. Le roi égyptien Psammetichus aurait voulu savoir quelle langue était la vraie première langue sur terre, celle qui reflétait le plus parfaitement l’âme humaine: était-elle phrygienne ou égyptienne? Selon l’histoire, il a séparé deux bébés de leurs mères et les a envoyés être élevés par des éleveurs. Les besoins physiques des bébés devaient être satisfaits, mais aucune langue ne devait être parlée en leur présence. Et voici, alors qu’ils étaient tout-petits, ils ont été entendus prononcer leurs premiers mots en phrygien, la vraie langue de l’humanité!

Vraisemblablement, les bébés n’ont pas appris la langue phrygienne par eux-mêmes. Peut-être que les bergers parlaient phrygien entre eux, n’avaient pas suivi les instructions et parlaient aux bébés, les exposant à la langue. Ou peut-être que l’histoire est inventée. Quoi qu’il en soit, le conte d’Hérodote reflète notre intuition selon laquelle la capacité de parler une langue au lieu d’une autre est en quelque sorte enracinée dans la biologie et qu’un enfant pourrait en hériter.

Dans le monde réel, comme nous l’avons vu, les enfants naissent avec la remarquable capacité d’apprendre les langues, mais aucun enfant ne naît avec l’aptitude à parler une langue en particulier. Logiquement, parler anglais plutôt que français, ou espagnol plutôt que japonais, ne pourrait pas être codifié dans votre ADN. Il est rare de trouver une vérité absolue dans à peu près n’importe quel domaine d’études, mais je vais sortir sur une branche et dire que si vous n’êtes pas exposé au français, il y a environ zéro pour cent de chances que vous l’apprendriez.

Mais cela ne met pas le kibosh sur l’étrange intuition que parler une langue plutôt qu’une autre est en quelque sorte inscrit dans le code génétique. Comme l’écrit Steven Pinker dans son livre fondateur The Language Instinct, qui examine les remarquables capacités d’apprentissage des langues des humains, cette croyance est répandue mais totalement fausse:

«Ce mythe folklorique est omniprésent, comme l’affirmation de certains francophones selon laquelle seuls ceux qui ont du sang gaulois peuvent vraiment maîtriser le système de genre, ou l’insistance de mon professeur d’hébreu sur le fait que les étudiants juifs assimilés dans ses classes universitaires ont surpassé de manière innée leurs camarades de classe païens. En ce qui concerne l’instinct du langage, la corrélation entre les gènes et les langues est une coïncidence. Les gens stockent les gènes dans leurs gonades et les transmettent à leurs enfants par leurs organes génitaux; ils stockent les grammaires dans leur cerveau et les transmettent à leurs enfants par la bouche.

Maintenant, vous n’avez peut-être pas besoin d’être convaincu que la langue est transmise, comme le dit Pinker, de la bouche des gens, pas de leurs gonades. Cependant, j’ai observé que même les adultes modernes éclairés, jeunes et vieux, pensent parfois aux autres comme définis par et liés à leur langue maternelle, ou à la langue maternelle de leurs ancêtres biologiques.

Un de mes collègues est professeur de psychologie dans une grande université. Dans une classe particulière, elle passe une journée à enseigner l’acquisition de la langue, mentionnant généralement des recherches sur les adoptions internationales, telles que des études sur des enfants coréens adoptés par des familles françaises, qui grandissent pour parler français (et non coréen). Elle dit que cela n’arrive pas fréquemment, mais de temps en temps, un élève sera surpris qu’un enfant d’origine asiatique puisse si bien apprendre le français. Lorsqu’on leur a demandé d’expliquer leur pensée, ils ont émis l’opinion qu’une personne d’origine asiatique aurait plus de facilité à apprendre une langue «typiquement asiatique»; Le français était mieux adapté aux enfants blancs. En vérité, n’importe quel enfant peut apprendre n’importe quelle langue; il s’agit simplement d’y être exposé. Mais certains adultes croient à tort que quelque chose à propos de vos gènes spécifie la langue qu’il vous serait plus facile d’apprendre, même en tant que bébé.

Pour donner un autre exemple, un de mes amis (blanc, accentué du Midwest) m’a récemment raconté l’histoire suivante. Sa cousine a adopté des jumelles afro-américaines, à l’âge d’un an et demi. Le cousin souffrait d’infertilité depuis des années et voulait désespérément un bébé; quand l’occasion se présenta d’en avoir deux à la fois, elle était ravie. Avance rapide de 11 ans, et les filles deviennent des adolescentes. Ils se rebellent et trouvent leur place, comme des adolescents partout. Et leur quête d’auto-définition s’est étendue à leur discours.

Récemment, a expliqué la mère des jumeaux, ses filles avaient un son différent pour elle. Alors qu’elle luttait pour articuler cette idée, elle a mentionné à son cousin (mon ami) qu’elle pensait qu’ils sonnaient Black. Essayant de comprendre pourquoi leur discours avait soudainement changé, elle réfléchit à voix haute. Peut-être que leur mère biologique (qu’elle n’avait jamais rencontrée) avait parlé un dialecte de l’anglais afro-américain. Peut-être que les jumeaux ont été exposés à ce dialecte tôt dans la vie et qu’il est resté en quelque sorte. Ou peut-être a-t-il été transféré in utero ou hérité de leur ADN? Serait-ce la raison pour laquelle, tout à coup, on aurait dit qu’ils parlaient différemment?

Bien sûr, la réponse est qu’aucun dialecte de l’anglais n’a été transmis dans l’ADN des filles. C’est tout simplement impossible. Les dialectes (et toutes les langues) sont appris via une exposition linguistique. Pour les jumeaux, comme pour tout le monde, leur discours changeant doit refléter l’évolution des conversations et des modèles sociaux dans leur environnement. Pourtant, vous pouvez voir dans l’essentialisme linguistique de la pensée de la mère, clair comme le jour.

Les études sur les enfants donnent un aperçu des intuitions déroutantes des adultes sur la langue et d’où peuvent provenir ces langues. Certaines preuves fascinantes suggèrent que les enfants partent d’une théorie assez naïve, pensant que l’apprentissage d’une langue spécifique (comme le français au lieu de l’anglais) vient de la biologie et non de l’environnement. Certains adultes peuvent conserver cette intuition d’enfance, même après que l’expérience aurait dû la démystifier.

Dans une expérience qui a bien démontré la pensée des enfants, Susan Gelman et Lawrence Hirschfeld ont confié aux enfants d’âge préscolaire du Michigan une tâche «commutée à la naissance». Les enfants ont appris l’existence de deux familles: les Smith et les Jones. L’un parlait anglais et l’autre portugais. Maintenant, disons que les Smith (les anglophones) ont un bébé, et le bébé va immédiatement vivre avec la famille Jones (les locuteurs de portugais). Quand ce bébé grandira et apprendra à parler, parlera-t-il anglais ou portugais?

Vous pouvez voir comment cette expérience oppose intelligemment les croyances des enfants au sujet de la nature et du langage au concept d’éducation et de langage. L’enfant hypothétique grandit-il pour parler la langue de ses parents biologiques, ce qui signifierait que la langue est biologiquement transférée? Ou parle-t-elle plutôt la langue de ses parents adoptifs, ce qui signifierait que la langue est apprise de l’environnement?

Les enfants de cinq ans ont choisi la réponse «biologique». En entendant ces simples vignettes, ils ont conclu que l’enfant hypothétique grandirait pour parler la langue de ses parents biologiques, bien que l’enfant n’ait pas été exposé à cette langue. En sautant à cette conclusion, ces enfants suivent les traces du roi égyptien dans l’histoire d’Hérodote – le dirigeant qui pensait qu’en élevant les enfants dans un isolement linguistique, il pouvait déterminer leur «vraie» langue. Il semble que certains adultes peuvent encore s’accrocher à cette intuition d’enfance incorrecte sur l’origine du langage – et ce que représente cette intuition.

Cet essai est adapté du nouveau livre How You Say It: Why You Talk the Way You Do and What It Says About You.