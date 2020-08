Publié à l’origine en août 1946

Crédit: Scientific American

«Selon une affirmation, le magnésium remplacera à terme le fer en tant que matière première de construction de base du monde. Par conséquent, il pourrait être possible d’appeler le prochain âge de l’homme « l’âge du magnésium ». L’élément semble être le seul matériau « de base » dont l’approvisionnement est inépuisable: un mile cube d’eau de mer contient 9,2 milliards de livres de métal en sous forme de chlorure de magnésium. C’est le plus léger des métaux de structure et le soi-disant «risque d’incendie» du magnésium n’est un facteur que lors de la manipulation de poudres fines ou du métal fondu. Cependant, si le magnésium doit devenir la principale matière première, il est peu probable qu’il le fasse pendant des siècles. Ses concurrents – le fer et l’acier, l’aluminium et les plastiques structurels – devraient atteindre un état d’approvisionnement épuisé et des prix élevés. »

—Scientific American, août 1946

D’autres joyaux des 175 premières années de Scientific American se trouvent sur notre page d’archives d’anniversaire.

Lisez ceci ensuite

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques remontant à 1845, y compris des articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!