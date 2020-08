Parfois, les découvertes semblent si simples.

«Vous savez, en gros, nous avons trouvé un tas de trous dans le sol.»

C’est Eduard Reinhardt. Il est archéologue et géologue à l’Université McMaster en Ontario, au Canada.

« Mais finalement, des trous très importants dans le sol. »

Reinhardt et ses collègues pensent avoir trouvé certaines des premières preuves claires de l’activité minière dans un système de grottes à Quintana Roo dans la péninsule du Yucatán. La découverte remonte à entre 10 et 12 000 ans.

«Ce sont donc quelques-unes des premières personnes qui sont venues et ont migré vers les Amériques via le détroit de Béring.»

Mais arriver à ce qui reste de ces mineurs et aux outils qu’ils ont laissés est un défi.

« Comme, en tant que plongeurs spéléo, vous devez être si prudent que vous ne vous perdez pas. »

Ces systèmes de grottes au Mexique, autrefois à sec, sont maintenant complètement remplis d’eau, grâce au réchauffement du climat et au niveau de la mer qui a augmenté avec le temps. Les passages sinueux sont étroits et sombres. Et les murs sont en calcaire impitoyable, poreux et aux arêtes vives. Reinhardt dit que l’eau qui remplissait les grottes a tout préservé.

«C’est presque comme quelqu’un qui travaille dans une usine: ils ont éteint les lumières, ils sont partis et personne n’est jamais revenu.»

Lorsque les plongeurs ont commencé à raconter à Reinhardt ce qu’ils voyaient à l’intérieur de la grotte, il a décidé de plonger lui-même. Il a trouvé des concentrations de charbon de bois – ce qui signifie que les gens qui marchaient ici il y a des milliers d’années ont probablement utilisé le feu pour éclairer leur chemin. Et il y a des cairns de pierre, que Reinhardt pense que les gens ont construits comme marqueurs de navigation. Reinhardt dit également que de nombreux outils restent. Et ils ont été fabriqués à partir des stalagmites accrochés au plafond de la grotte.

«Ils se cassaient et utilisaient ensuite comme marteaux. Ainsi, vous pouvez voir les marques de percussion à l’endroit où elles se cognaient, brisant la pierre au fond.

La découverte est dans la revue Science Advances. [Brandi L. Macdonald et al., Paleoindian ochre mines in the submerged caves of the Yucatán Peninsula, Quintana Roo, Mexico]

Alors, à quoi servaient ces anciens peuples miniers et prospecteurs?

«Il y avait encore un peu de sédiments sur la paroi de la fosse. J’ai donc attrapé un flacon, mon flacon d’échantillon, et pris une partie de ce sédiment. Et sous l’eau, la lumière rouge est atténuée, elle avait donc l’air un peu brune. Et je pensais: Eh bien, peut-être que c’est de l’ocre. Vous savez, j’y pensais, mais c’est comme: Eh bien, ça a l’air assez grossier, je ne pense pas que c’est ce que c’est. Mais ensuite je suis sorti de la grotte et je me suis retrouvé à la lumière du soleil, et c’était juste comme ce spectaculaire rouge vif et brillant. Alors j’ai su que c’était ce qu’ils recherchaient. «

Ocre – il fait partie des premiers pigments connus utilisés par les humains. Et il a de nombreuses utilisations: comme crème solaire, pour préserver les peaux d’animaux, dans les enterrements et les cérémonies. Et les gens l’utilisent encore, même aujourd’hui, dans les œuvres d’art.

«C’est un géomatériau important et utilisé, si vous voulez, tout au long de la période. Et les dates d’utilisation des milliers d’années avant les paléo-indiens du monde entier.

—Emily Schwing

[The above text is a transcript of this podcast.]