Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei. . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 13 août (.) .- Une vingtaine d’organisations sociales au Guatemala ont annoncé ce jeudi qu’elles organiseront une manifestation samedi prochain sur la Plaza de la Constitución à Guatemala City pour défendre la justice de la soi-disant « alliance criminelle » en le pouvoir.

Les organisations, parmi lesquelles La Batucada del Pueblo, née lors des manifestations de 2015 contre la corruption, ou l’Association des étudiants universitaires (AEU) de l’Université de San Carlos (public autonome), ont assuré que samedi Ils se rassembleront dans le parc central de la capitale pour montrer leur «répudiation et leur indignation pour les actions de l’alliance criminelle qui nous gouverne».

Selon les organisateurs, « l’oligarchie, les hommes d’affaires, les militaires génocidaires, les politiciens corrompus et le gouvernement du président Alejandro Giammattei cherchent à coopter la justice, souillent la Cour constitutionnelle et le médiateur des droits de l’homme pour garantir la corruption et l’impunité » .

En outre, ils ont inculpé le président pour sa gestion pendant la crise du COVID-19, car, soi-disant, «il n’a pas été tenu pour responsable, alors que les hôpitaux mal desservis, le personnel médical et paramédical continuent de mourir et la population dans une situation de se sauver. ! « .

Ils ont également souligné leur rejet du plan de relance économique du gouvernement, car il, ont-ils souligné, Parmi les organisateurs figurent l’Asociación Gente Positiva -fondée par l’actuel député progressiste Aldo Dávila-, l’Assemblée sociale et populaire, l’Assemblée contre le coup d’État, le coordinateur des ONG et coopératives, la Fondation Guillermo Toriello, Otra Guatemala Ya et l’Association des Les femmes et les femmes autochtones pour l’accès à la justice au Guatemala.

L’activité devrait commencer samedi à 15h00, heure locale (21h00 GMT), à la même heure que le samedi d’avril à septembre 2015, lors des manifestations anti-corruption qui ont pris fin lorsque l’ancien président Otto Pérez Molina a démissionné ( 2012-2015), toujours en détention dans plusieurs processus de corruption.