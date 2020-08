La flambée des températures, l’intensification des risques d’inondation et le stress hydrique accru menaceront 57 centrales nucléaires américaines au cours des 20 prochaines années, obligeant les opérateurs à prendre des mesures de résilience supplémentaires, selon un nouveau rapport.

«Les conséquences du changement climatique peuvent affecter tous les aspects de l’exploitation des centrales nucléaires – de la manutention du combustible et de la production d’électricité et de vapeur à la maintenance, aux systèmes de sécurité et au traitement des déchets», indique l’analyse publiée hier par Moody’s Investors Service.

Les analystes ont utilisé les données de Four Twenty Seven, une filiale de Moody’s qui fournit des renseignements sur les risques climatiques, pour examiner les menaces qui pèsent sur l’exploitation des centrales nucléaires.

«Il semble que presque toutes les plantes voient une sorte de risque climatique s’aggraver au cours des 20 prochaines années», a déclaré David Kamran, l’auteur du rapport.

L’étude a également souligné que la vulnérabilité du secteur nucléaire aux risques climatiques régionaux dépend en grande partie de la proximité des centrales avec l’eau.

Étant donné que les installations de production nucléaire dépendent de sources d’eau externes pour se refroidir, la grande majorité se trouve à proximité des rivières, des lacs et des océans. Cela les expose aux inondations et aux ondes de tempête, qui peuvent endommager les équipements critiques.

Les données de Four Twenty Seven montrent que 37 gigawatts de capacité nucléaire américaine sont trop exposés au risque d’inondation.

Cela inclut les usines le long des côtes est et du golfe, qui devraient faire face à l’élévation du niveau de la mer et à l’intensification des ouragans dans les décennies à venir. Les pluies liées aux tempêtes, ajoutent les rapports, pourraient «inonder» les installations nucléaires et «endommager les lignes de transmission ou les sous-stations, entravant la capacité d’une centrale à fournir de l’électricité».

Les installations du Midwest et du sud de la Floride, quant à elles, sont plus susceptibles de souffrir de températures plus élevées susceptibles de réduire la capacité des centrales à produire de l’électricité. Le processus de génération consiste à créer de la vapeur, qui est ensuite refroidie et condensée en liquide pour être réutilisée.

«Si la température de l’eau entrante pour refroidir et condenser la vapeur est trop élevée, ou si la température de l’eau de décharge est trop élevée, les centrales électriques peuvent être forcées de réduire la production ou de s’arrêter temporairement», indique le rapport.

Les installations de la région des montagnes Rocheuses, près du fleuve Colorado et en Californie, en revanche, devraient faire face à une pénurie d’eau, augmentant l’incertitude quant à l’accès à long terme aux approvisionnements en eau nécessaires.

Kamran a souligné qu’en dépit de ces risques, la majorité des centrales nucléaires sont «parmi les actifs industriels les plus durcis des États-Unis».

C’est en grande partie, a-t-il dit, parce qu’ils ont déjà fait des investissements majeurs dans des mesures de résilience pour assurer la sûreté et la protection nucléaires en cas d’incidences sur l’environnement.

Même quand même, a-t-il noté, certaines des centrales ont 30, 40 et 50 ans et pourraient bientôt être approuvées par la Commission de réglementation nucléaire pour prolonger leurs licences d’exploitation de plusieurs décennies.

« Ne vous méprenez pas, ils ont évidemment mis à jour leur [climate] hypothèses au cours des deux dernières décennies à plusieurs reprises. Ils ne vivent pas dans le monde des années 50 », a-t-il ajouté. «Cela étant dit, le fait est que ces usines vieillissent et qu’elles auront besoin d’améliorations dans certains cas.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.