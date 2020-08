@ That1GirlTasha / Twitter

Un incendie de forêt qui a éclaté dans le nord de la Californie vendredi a conduit à une tornade de feu – ou «firenado» – samedi.

Les « Firenados » peuvent se former lorsque l’air chaud et sec forme des colonnes et aspire les braises et les débris.

Le phénomène a conduit le Service météorologique national à publier samedi ce que l’on pense être son premier avertissement officiel de tornade d’incendie.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont partagé des images et des vidéos du panache de fumée discordant.

Une tornade d’incendie rare – ou «firenado» – s’est produite samedi dans une partie du nord de la Californie.

L’événement météorologique extrême a été déclenché par des incendies de forêt qui ont éclaté vendredi à Loyalton, en Californie, près de la frontière de l’État avec le Nevada.

Un «firenado» est un phénomène météorologique qui se forme lorsque des colonnes d’air chaud et sec ramassent des braises. Cependant, contrairement aux tornades régulières, elles se forment sur le sol plutôt que dans les airs.

Le service météorologique national de Reno a tweeté un avertissement sur les conditions samedi dans ce que l’on pense être le premier avertissement officiel de tornade d’incendie du National Weather Service, selon le San Francisco Chronicle.

« Tenez compte de tous les ordres des responsables des urgences et du personnel d’intervention. Restez à l’écart de la zone d’incendie! » le Reno NWS a écrit.

Les habitants qui se trouvaient à proximité du « firenado » du Nevada ont documenté les conditions météorologiques extrêmes sur les réseaux sociaux

Un utilisateur de Twitter a partagé des photos de la tornade de feu à une distance de moins de 20 miles.

Un autre utilisateur a publié une vidéo montrant une grande colonne tournante de rayons s’ouvrant vers le ciel.

D’autres utilisateurs ont partagé des réactions à cet événement météorologique monstrueux, affirmant qu’il ne s’agissait que de l’un des nombreux événements choquants qui se produisaient jusqu’à présent cette année.

« Qui avait Firenado sur sa carte de bingo 2020? » un utilisateur de Twitter a plaisanté.

Un autre utilisateur de Twitter a commenté: « Apparemment, 2020 ne pensait pas que nos tremblements de terre, notre pandémie et nos feux de brousse réguliers étaient suffisants. »

Bien que le «firenado» soit loin d’être un phénomène courant, il s’est déjà produit. En 2018, un autre incendie de forêt dans le nord de la Californie a également conduit à un événement semblable à une tornade.

