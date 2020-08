Les habitants de l’Iowa continuent de faire face aux conséquences de la féroce tempête derecho qui a éclaté dans le Midwest lundi.

La tempête, avec des vents en ligne droite atteignant près de 100 mi / h dans certaines parties de l’Iowa, a balayé le Nebraska, l’Iowa, l’Illinois, l’Indiana, le Wisconsin et le Michigan avant de s’essouffler.

Il y a eu trois décès confirmés liés à la tempête dans l’Iowa. Une autre personne a été tuée dans l’Indiana.

Vendredi midi, quelque 140 000 clients restaient sans électricité dans l’Iowa, selon poweroutage.us. 60 000 autres étaient sans électricité dans l’Illinois.

L’Iowa présentera sa demande de déclaration de catastrophe fédérale lundi, et les habitants de l’Iowa devraient avoir le pouvoir entièrement rétabli d’ici mardi, a déclaré vendredi le gouverneur Kim Reynolds.

Ses commentaires sont venus alors qu’elle fournissait des mises à jour sur la réponse de l’État à Cedar Rapids, où des milliers de résidents font toujours face aux conséquences du derecho de lundi.

« Je veux que Cedar Rapids et Linn County, et tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe nationale, sachent que tout l’état de l’Iowa est à vos côtés », a-t-elle déclaré. Elle a déclaré qu’elle avait déjà parlé au président Donald Trump et au vice-président Mike Pence de la nécessité de l’aide et espère que la demande de catastrophe sera approuvée rapidement.

Cedar Rapids a été la ville la plus durement touchée de l’État, où des responsables ont déclaré jeudi que les dégâts causés par le derecho de lundi étaient plus importants que les inondations de 2008 qui ont détruit une grande partie de son centre-ville.

Reynolds a déclaré que 100 ingénieurs de la Garde nationale de l’Iowa s’étaient mobilisés à Cedar Rapids et que l’État travaillait à la mise en place d’abris de refroidissement et de bornes de recharge.

Les vents en ligne droite qui ont renversé les arbres et les lignes électriques à travers une grande partie de l’Iowa étaient «différents de tout ce que notre société a jamais vu», a déclaré le porte-parole d’Alliant Energy, Mike Wagner. Des centaines de travailleurs évaluaient les dommages et nettoyaient les arbres qui ont bloqué les routes et les lignes électriques, a-t-il déclaré.

Un porte-parole d’ITC Midwest – qui entretient une grande partie de l’infrastructure de transmission d’Alliant et d’autres services publics – a déclaré que le derecho de lundi avait causé les pires dommages aux lignes de transmission de l’histoire de la société, a déclaré le Cedar Rapids Gazette.

Le directeur de la ville de Cedar Rapids, Jeff Pomeranz, a déclaré que la tempête avait touché chaque kilomètre carré de la ville de 133 000 habitants, détruit des milliers d’arbres, endommagé des maisons et des entreprises et provoqué un nombre record d’appels d’urgence. Il a déclaré que les hôpitaux étaient également submergés de visites aux urgences par des blessés ou ayant besoin d’un autre traitement médical.

«C’est une catastrophe que nous n’avons jamais vue auparavant. C’est quelque chose qui ressemblait essentiellement à un ouragan traversant le Midwest »sans préavis, a déclaré la représentante américaine Abby Finkenauer, un démocrate qui représente Cedar Rapids au Congrès.

Plusieurs résidents et un important syndicat avaient critiqué Reynolds pour ne pas avoir agi plus rapidement pour fournir de l’aide après la tempête de lundi.

«Tout le monde fait de son mieux», a déclaré Reynolds lors de la conférence de presse à Cedar Rapids.

Plusieurs résidents ont déclaré qu’ils avaient du mal à répondre à leurs besoins de base et qu’ils étaient de plus en plus frustrés.

Dans l’Iowa, la tempête a également frappé environ 10 millions d’acres de cultures, a déclaré le gouverneur Reynolds plus tôt cette semaine. Le ministère de l’Agriculture de l’Iowa a déclaré que la tempête avait touché environ un tiers de l’État, qui cultive environ 32 millions d’acres de maïs, de soja et d’autres cultures.

Lors d’une conférence de presse mardi, Reynolds a déclaré que les agriculteurs lui avaient dit que les dégâts « venaient d’être dévastateurs … ils n’avaient jamais rien vu de tel ».

Reynolds a déclaré 23 comtés zones sinistrées, ce qui les rend éligibles aux aides d’État.

Heureusement, bien que des conditions météorologiques extrêmes soient possibles dans certaines parties de l’Iowa vendredi après-midi et soir, il n’y a aucune prévision d’un autre derecho, ce qui est un événement météorologique très rare. Et le beau temps est dans les prévisions après vendredi: « Après les nuages ​​dégagés samedi, un ensoleillement suffisant, des conditions saisonnières et principalement sèches prévaudront en début de semaine prochaine », a déclaré le Service météorologique national de Des Moines.

Contributeur: The Des Moines Register; The Associated Press

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Derecho, Iowa: 200K impuissants, 4 morts suite à une tempête semblable à un ouragan de lundi