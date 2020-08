Le journaliste mexicain Julio Cesar Zubillaga frissonne lorsque sa jeune fille lui demande pourquoi «ils» veulent le tuer.

Il a pris la parole après le meurtre d’un collègue journaliste et en a rapidement ressenti les conséquences: des menaces de mort et une attaque par arme à feu contre le bureau où son journal est imprimé.

Son expérience met en évidence le statut du sud du Mexique comme l’une des régions les plus dangereuses d’un pays qui est l’un des plus dangereux au monde pour les journalistes.

Zubillaga a aidé à préparer le cadavre de Pablo Morrugares, un journaliste du journal numérique PM Noticias, après que des hommes armés l’ont tué ainsi que le policier qui le gardait dans un restaurant à Iguala, dans le sud de l’État de Guerrero.

Zubillaga, le rédacteur en chef du journal La Tarde d’Iguala, a lancé un appel public à la justice pour le journaliste de 48 ans, qui avait survécu à une attaque de 2016.

« C’était un assassinat brutal. J’ai vu à quoi ressemblait Pablo. J’ai dû l’habiller pour ceux qui voulaient venir le voir, mais moins de quatre collègues sont venus. Tout le monde a peur. Nous vivons dans la terreur », a-t-il déclaré à l’..

Le lendemain, Zubillaga a reçu des menaces sur les réseaux sociaux et mardi, des hommes armés ont ouvert le feu sur les bureaux du Diario de Iguala, où son journal est imprimé.

« Au moins 10 journalistes d’Iguala ont reçu des menaces de mort » de la part de groupes criminels, a déclaré Zubillaga, qui a plaidé auprès du gouvernement de gauche d’Andres Manuel Lopez Obrador pour qu’il assure sa protection.

Trois autres journalistes ont été assassinés au Mexique cette année: Jorge Armenta, Victor Alvarez et Maria Elena Ferral.

Depuis 2000, plus de 100 journalistes mexicains ont été tués et 92% des cas restent non résolus, selon des groupes de presse.

– Tué pour avoir fait son travail –

Au début de cette année, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux dans lesquelles des groupes armés menaçaient leurs rivaux et plusieurs journalistes.

L’intimidation n’est pas une nouveauté pour les journalistes mexicains, « mais nous voyons maintenant ces menaces se concrétiser », a déclaré Zubillaga.

Pour se protéger, l’éditeur de 51 ans reste rarement longtemps à la même adresse, change régulièrement de trajet pour se rendre au travail et a depuis longtemps cessé de se promener avec sa famille.

L’histoire continue

« Le plus douloureux pour moi est de rentrer à la maison et de demander à ma plus jeune fille: ‘Papa, pourquoi veulent-ils te tuer? Combien de temps vas-tu vivre?’ », Dit Zubillaga, la voix se brisant lors d’un entretien téléphonique. .

Face aux menaces, la plupart des journalistes d’Iguala ont opté pour l’autocensure.

«Beaucoup ne veulent pas parler, encore moins publier», a déclaré un autre journaliste, s’exprimant de manière anonyme après avoir dû quitter la ville parce que sa vie était en danger. « Vous êtes dans le feu croisé. »

« Un groupe vous menace de publier telle ou telle information, et un autre (son rival) de ne pas la publier. »

Le groupe criminel Los Tlacos a menacé de mort les journalistes d’Iguala après les avoir accusés de se ranger du côté du gang rival Guerreros Unidos, a rapporté mercredi le journal d’investigation Proceso.

En réponse, les journalistes de la ville ont opté pour une politique d’autocensure, a déclaré Proceso.

Peu de temps avant son assassinat, Pablo Morrugares avait signalé un crime dans une zone qui, selon lui, était contrôlée par Los Tlacos.

– ‘Rien ne se passe’ –

Depuis 2006, lorsque le gouvernement a lancé une offensive militaire contre les trafiquants de drogue, le Mexique a été témoin d’une vague de violence croissante.

À ce jour, 293 336 personnes ont été assassinées, selon des données officielles qui ne précisent pas combien ont été victimes de groupes criminels organisés.

Les autorités mexicaines ont lié les narco-trafiquants de Guerreros Unidos à la disparition en septembre 2014 de 43 étudiants de l’école des enseignants d’Ayotzinapa dans l’État de Guerrero.

Pour l’ONG Reporters sans frontières, la situation à Iguala est parmi les plus préoccupantes au Mexique, a déclaré Balbina Flores, une représentante du groupe qui a elle-même été menacée.

« Il semble que si un journaliste est tué, rien ne se passe. C’est pourquoi cela ne s’arrête pas », a-t-elle déclaré.

jg / bbk / jme