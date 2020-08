Scientific American Août 2020

Une épidémie en Italie dans les années 1630 l’a forcé à trouver de nouvelles façons de faire ses recherches et de se connecter avec sa famille

Le nouveau coronavirus a bouleversé notre monde au cours des derniers mois, forçant les gens à apprendre à travailler de manière entièrement nouvelle. Pour les scientifiques en particulier, Isaac Newton a été à plusieurs reprises présenté comme un modèle de productivité induite par l’épidémie parce qu’il a passé son 1666 «année de miracles» à éviter la peste dans la campagne anglaise et à développer ses idées sur la gravité, l’optique et le calcul. Mais l’isolement et la contemplation silencieuse ne constituent qu’un modèle de science à l’époque de la peste et que peu d’entre nous peuvent imiter. Galileo Galilei, l’astronome, physicien et mathématicien qui a transformé le télescope en un instrument scientifique et jeté les bases d’une nouvelle physique du mouvement, nous présente un modèle de travail scientifique inspirant et plus compréhensible en temps de crise. En fait, plusieurs des années les plus publiques et les plus mouvementées de la vie de Galilée ont eu lieu pendant la grande épidémie de peste de 1630–1633.

Vous rencontrez des difficultés pour accéder à cet article? Veuillez visiter notre page FAQ pour plus d’informations

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques remontant à 1845, y compris des articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!