LES ÉTOILES EN MOUVEMENT

Dans «Nouvelle vision de la Voie lactée», Mark J. Reid et Xing-Wu Zheng déclarent qu’ils «constatent que le soleil fait le tour de la Voie lactée tous les 212 millions d’années. Pour mettre cela en perspective, la dernière fois que notre système solaire était dans cette partie de la Voie lactée, des dinosaures ont parcouru la planète. Mais comme le reste des étoiles de notre galaxie se déplacent également dans la même direction autour du centre, ne devrions-nous pas «toujours» être au même endroit par rapport à elles?

DANIEL PANKRATZ Huntington Beach, Californie.

La spirale de la Voie Lactée a persisté pendant des milliards d’années – ce qui signifie que ses étoiles ultrapériphériques doivent se déplacer plus vite! Depuis Isaac Newton, nous savons que les objets extérieurs se déplacent plus lentement. Comment expliquez-vous la spirale persistante?

MARK DORMANN Palm Coast, Floride.

RÉPONSE DES AUTEURS: Pankratz a raison sur le plan conceptuel. L’analogie que nous avons donnée était simplement de mettre en perspective la période orbitale. Pour répondre à sa question plus en détail: la plupart des étoiles gravitent autour de la Voie lactée avec une vitesse circulaire à environ 10% de celle du soleil. Parce que la circonférence de l’orbite galactique du soleil est d’environ 50 000 parsecs, ou près de 170 000 années-lumière, après une orbite galactique, une étoile typique serait d’environ 5 000 parsecs devant ou derrière le soleil. Ainsi, après une orbite de 212 millions d’années, nous serions en compagnie de voisins totalement différents.

Dormann soulève une question qui a intrigué les astronomes il y a longtemps. Nous savons maintenant qu’en raison de la matière noire, qui s’étend bien au-delà de l’endroit où se trouvent la plupart des étoiles, les étoiles les plus externes tournent en fait à peu près à la même vitesse que le soleil.

Cela dit, la circonférence orbitale est plus grande plus loin du centre, de sorte que les étoiles les plus extérieures ont des périodes orbitales plus longues que celles plus proches. Cet agencement pourrait conduire à des motifs en spirale se resserrant avec le temps. La réponse au «problème d’enroulement» est controversée, mais elle implique probablement des modèles tournant plus lentement que les étoiles ou des modèles qui sont de courte durée et se reforment continuellement.

LES FEMMES EN CHIRURGIE

Observations de Chethan Sathya sur les défis de la discrimination et du harcèlement auxquels sont confrontées les femmes chirurgiennes dans «Stand Up for Female Surgeons» [Forum] sont remarquables. Le changement de comportement est essentiel si nous voulons aborder les cultures du lieu de travail qui permettent au genre et à d’autres formes d’inégalité de persister.

Aujourd’hui plus que jamais, la nécessité pour chaque médecin de chaque système de santé d’être pleinement engagé, valorisé et productif est évidente. Les patients du monde entier ont besoin que nous travaillions tous au sommet de notre art et collaborions les uns avec les autres pour fournir les soins dont ils ont besoin aujourd’hui. Plus important encore, la société a besoin des divers points de vue que chacun de nous apporte au travail urgent de refonte de notre système de prestation de soins de santé pour s’adapter à notre monde en évolution rapide.

Notre expérience montre que l’élimination systématique des obstacles au recrutement, à la rétention et à la participation au leadership est un point de départ essentiel et que davantage peut être fait pour améliorer le bien-être au travail des chirurgiens et de leurs familles. Mais le travail d’équipe fait partie intégrante de notre entreprise. Pendant des générations, les femmes chirurgiennes ont valorisé les mêmes objectifs que les hommes: fournir des soins centrés sur le patient, faire l’expérience des défis et des joies de la chirurgie opératoire et entreprendre la poursuite de toute une vie de recherche universitaire.

Il est temps pour nous tous de travailler ensemble pour bâtir un meilleur service de santé où la contribution de chacun est valorisée.

DEBORAH MCNAMARA National Clinical Program in Surgery, Royal College of Surgeons en Irlande

REDÉFINIR LE RISQUE

Dans «Qui est rationnel sur le risque?» [Observatory], Naomi Oreskes note que les hommes blancs et les scientifiques sont moins préoccupés que les autres par les risques de la technologie.

Voir le problème avec une prise de conscience du racisme et du sexisme omniprésents dans la société américaine pourrait nous aider à comprendre. Parce que je coche toutes les cases de privilège, j’ai été libre de vivre moins prudemment que des amis qui ne sont ni blancs, ni masculins, ni hétérosexuels. Maintenant, c’est une habitude profondément ancrée. Mon devoir pour le bien commun est cependant d’écouter plus attentivement et d’entendre les autres plus pleinement.

JIM EYCHANER Sacramento, Californie

Même si ce n’était pas son objectif principal dans la pièce, Oreskes plaide de manière très convaincante en faveur de l’ouverture dans la prise de décision sur les risques en général. Ce qu’elle ne fait pas, c’est de discuter des méthodes analytiques utilisées dans l’évaluation des risques.

J’ai passé une grande partie de ma carrière en tant qu’économiste pour le gouvernement britannique. L’un des sujets dans lesquels j’ai eu beaucoup d’implication était l’économie de la gestion des risques d’inondation (FRM). En Angleterre, les projets FRM importants sont régulièrement soumis à une analyse coûts-avantages (ACB), dans laquelle les risques d’inondation, et la manière dont ils pourraient évoluer à la suite de l’introduction d’un projet, sont quantifiés. Peut-être plus important encore, les analyses de rentabilisation des projets FRM sont soumises à un contrôle judiciaire et, par conséquent, à un examen public.

Un élément notable de ce type d’évaluation est la détermination de qui en profite et qui supporte les coûts et les risques liés à un projet. Ces dernières années, une variante de l’ACA connue sous le nom d’analyse risque-bénéfice (RBA) a évolué pour être utilisée dans les cas où l’évaluation du risque est un élément clé. Sur le plan méthodologique, elle a beaucoup en commun avec l’ABC, même si, comme son nom l’indique, l’accent mis sur l’évaluation des risques a tendance à être plus prononcé.

Personnellement, j’ai toujours cru fermement aux mérites de l’ouverture du gouvernement. J’espère que les méthodes que j’ai décrites indiquent une façon d’y parvenir lorsque l’évaluation des risques est un élément analytique clé dans la prise de décision.

JOHN CORKINDALE Surrey, Angleterre

SANTÉ SOCIÉTALE

En tant que médecin, je vous remercie d’avoir publié l’excellent commentaire sur «Ce qui manque à la formation médicale», par Erin Paquette et Angira Patel [Forum, March]. Pour aider à améliorer la santé de notre public, je pense que nous avons besoin de plus d’articles de ce genre publiés, lus et compris par un plus grand nombre de personnes. Des soins de santé de bonne qualité nécessitent de s’attaquer aux problèmes de santé à leurs racines. Davantage de prestataires doivent aller «en amont» pour plaider en faveur de l’amélioration de la justice et de l’équité dans les opportunités de mieux-être grâce aux déterminants sociaux de la santé dans tous les aspects de la société. Ne pas le faire laisse les interventions médicales inachevées et les communautés frustrées – et signifiera que la société ne pourra pas atteindre sa pleine capacité de prospérer.

ÁLVARO GARZA par e-mail

ERRATA

«Future Fossils», par Rachel Nuwer [Advances], aurait dû dire que les humains et le bétail représentent 96 pour cent de la biomasse de tous les mammifères plutôt que 96 pour cent de tous les mammifères.

La critique d’Andrea Gawrylewski sur The Human Planet [Recommended] aurait dû faire référence au pôle Sud plutôt qu’à la pointe sud de l’Antarctique.

«Atterrir du bon pied», de Leslie Nemo [Advances, June], comprend une illustration de carte avec une clé incorrecte. Il aurait dû indiquer que les États américains indiqués en bleu utilisent le terme «U.S. pied d’arpentage »et que ceux mis en rose utilisent le« pied international ».

