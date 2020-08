Alexi Rosenfeld / .

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/u2PC096paZafN.YpcQF3Kw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi41/u2PC096paZafN.YpcQF3Kw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi41/https://media.zenfsrc03/FR/business_cins4cid_s8674_données_6678_c_b_b_données « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/u2PC096paZafN.YpcQF3Kw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi41/https://media.zenfs.com/EN/business0571cf_carticles8676PS8PS8PS8PS8PS8PS8 un masque est vu circuler entre les maisons alors qu’il pleut comme l’état du New Jersey le 13 août 2020.

Alexi Rosenfeld / .

Les manifestants se sont rassemblés samedi devant le domicile du ministre des Postes Louis DeJoy à Washington, DC et ont défilé dans son quartier pour critiquer sa gestion du service postal.

DeJoy, un ancien donateur républicain, a pris des mesures de réduction des coûts qui, selon les manifestants, sapent l’USPS et risquent l’expansion du vote par correspondance par les États en raison du COVID-19.

Jeudi, le président Donald Trump, un fervent opposant au vote principal, a déclaré qu’il retenait des fonds de sauvetage au service postal dans le but de saboter intentionnellement les bulletins de vote principaux, bien qu’il ait ensuite rejeté les commentaires.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Les manifestants se sont rassemblés samedi à l’extérieur de Washington, DC, domicile du ministre des Postes Louis DeJoy pour avoir déclaré que ses mesures de réduction des coûts ralentissaient la livraison du courrier et pourraient avoir un impact négatif sur le vote par correspondance en novembre.

Selon WUSA, les organisateurs d’un groupe appelé Shut Down DC ont organisé la « démonstration de bruit » devant la maison de DeJoy à Kalorama Park, une communauté du quartier Adams Morgan à Washington.

«DeJoy a licencié ou réaffecté une grande partie de la direction actuelle de l’USPS et ordonné la suppression des machines de tri du courrier qui sont essentielles au fonctionnement du service postal. Pendant ce temps, la livraison du courrier ralentit en raison d’autres décisions prises par DeJoy, telles que l’élimination des heures supplémentaires pour les postiers », a déclaré le groupe dans un communiqué, selon WUSA.

Des vidéos de la manifestation partagées sur Twitter tôt samedi ont montré des manifestants scandant « levez-vous, ripostez » et des phrases similaires, frappant à la batterie et utilisant d’autres objets bruyants comme des casseroles et des poêles pour faire sensation à l’extérieur du condo du ministre des Postes.

Les manifestants ont également défilé dans les rues voisines.

L’histoire continue

La manifestation s’inscrit dans un contexte d’inquiétude croissante concernant les mesures de réduction des coûts de DeJoy pour le service postal, y compris l’élimination des heures supplémentaires et des voyages en retard qui ont entraîné des interruptions de service et des retards dans la livraison du courrier dans certaines parties du pays, comme l’a expliqué Grace Panetta de Business Insider.

Plus tôt cette année, le Conseil des gouverneurs du service postal a nommé DeJoy, un responsable de l’expédition et de la logistique basé en Caroline du Nord et ancien donateur de Trump sans expérience du service postal, à son poste actuel. Ses décisions, qui interviennent au milieu d’une lutte financière de plusieurs années pour l’USPS et qui ont été encore exacerbées par le nouveau coronavirus, ont fait craindre que l’USPS ait du mal à gérer une vague de bulletins de vote par correspondance en novembre.

Le président Donald Trump s’est également opposé à aider le bureau de poste au milieu de ses affirmations répétées selon lesquelles le vote par correspondance pourrait conduire à une fraude électorale généralisée, avait précédemment rapporté Business Insider. Jeudi, il a déclaré qu’il rejetterait 25 milliards de dollars de financement d’urgence pour l’USPS dans un effort de saboter intentionnellement le vote par correspondance. Le président a par la suite changé d’avis et a déclaré qu’il accepterait de signer un projet de loi comprenant des fonds pour l’USPS.

Il existe peu ou pas de preuves pour étayer les affirmations de Trump selon lesquelles les bulletins de vote par correspondance provoqueraient une fraude généralisée.

Lire la suite:

Barack Obama accuse Trump d’avoir tenté de « forcer activement » le service postal américain pour supprimer les votes par correspondance

Les machines que USPS retire des centres de distribution peuvent trier plus de 36 000 pièces de courrier par heure. Voici comment ils fonctionnent.

L’USPS a averti 46 États qu’il ne peut garantir que tous les bulletins de vote par la poste arriveraient à temps pour être comptés

Le service postal américain pèse des frais plus élevés sur les colis nationaux

Lire l’article original sur Business Insider