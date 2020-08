Les manifestants à Beyrouth ont entamé, avant le déploiement de l’armée libanaise, l’expulsion de certains des ministères qu’ils avaient pris cet après-midi dans le cadre des manifestations des soi-disant ‘Judgment Day ‘, dans lequel un policier est mort et 238 personnes ont été blessées, contre la corruption et la négligence du gouvernement.

Le pays traverse son moment le plus critique depuis des années. A la crise économique et politique permanente dans laquelle elle est plongée, s’ajoute la pandémie de coronavirus – ce samedi elle est partie 272 nouveaux cas et quatre autres décès, à 74 morts – et la terrible explosion de mardi dans le port de Beyrouth, qui a fait 158 ​​morts, plus de 6 000 blessés et est devenue un symbole de la négligence et de la corruption endémiques du gouvernement.

Le défunt était membre de la police anti-émeute et a perdu la vie lors d’un affrontement contre les manifestants occupant le hôtel Le Gray de la capitale, selon des sources officielles de LBCI. Selon une déclaration ultérieure des Forces nationales de sécurité libanaises, il assurait la sécurité à l’intérieur de l’hôtel et aidait les personnes qui y étaient piégées lorsqu’il a été «attaqué par des émeutiers».

Selon le ministère de l’Intérieur, le policier est mort après être tombé dans le vide de l’hôtel, sans donner plus de détails pour le moment.

Sur les 238 blessés, 63 ont été hospitalisés et 175 ont reçu des soins médicaux sur place, comme le rapporte la Croix-Rouge libanaise dans son nouvel équilibre des victimes.

Pendant ce temps, les manifestants qui occupaient le ministère de l’Énergie ont quitté les lieux après quelques minutes de négociations avec la police qui se répètent dans d’autres ministères, comme le ministère des Affaires étrangères.

Les occupants de ce siège dils ont affiché une banderole qui disait « Beyrouth, capitale de la révolution » et «Beyrouth, une ville sans armes», une référence voilée au Hezbollah, un parti de la milice chiite, que de nombreux manifestants accusent d’exacerber les tensions en maintenant une présence armée lors des précédentes manifestations antigouvernementales.

A ce raid, il faut en ajouter un autre, celui du ministère de l’Économie, situé dans le complexe d’immeubles de la rue Lazaristes. De là, les manifestants ont jeté par la fenêtre un portrait du président du pays, Michel Aoun, selon des images du groupe Facebook Akhbar al Saha recueillies par le média «L’Orient du Jour».

Il y a aussi des preuves d’irruptions dans les ministères du Commerce et de l’Environnement, au centre et au nord de la capitale, ainsi qu’au siège de l’Association des Banques du Liban, près de la Plaza de los Mártires dans la capitale.

Selon des témoins du portail Naharnet, « Le nombre de manifestants dans le centre-ville de Beyrouth a considérablement baissé face au déploiement massif des forces de sécurité et de l’armée « .

Face à cette situation critique, le Premier ministre libanais, Hasan Diab, a lancé ce samedi une proposition visant à organiser des élections législatives anticipées dans le pays, dans une tentative de contenir la vague de protestations.

« Je suis prêt à assumer la responsabilité du Gouvernement au cours des deux prochains mois jusqu’à ce que toutes les parties se mettent d’accord sur la prochaine phase à suivre et lundi je convoquerai le Conseil des ministres pour organiser ces élections anticipées », a-t-il déclaré dans un discours recueilli par le portail. Agence de presse libanaise Naharnet.

« L’explosion qui a secoué le port s’est produite en raison de la corruptionn », a ajouté le Premier ministre, dans la lignée de l’opinion des manifestants et pour tenter d’apaiser leur colère.

L’énorme détonation a été causée, selon les premières enquêtes, par le stockage insuffisant de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port, saisis en 2014 sur le navire Rhosus, à un homme d’affaires russe et sous pavillon moldave, pour non-paiement des frais de port.