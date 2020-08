Les records atteints par Wall Street la semaine dernière pourraient constituer une bonne nouvelle pour le président américain Donald Trump.

Mais les marchés boursiers en plein essor offriront peu de réconfort aux millions de personnes qui ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance alors que la pandémie de coronavirus pousse les économies du monde entier encore plus profondément dans la récession.

« C’est le grand retour américain! » a tweeté l’adjoint de Trump, Mike Pence, mardi dernier, après que l’indice boursier S&P 500 ait atteint un nouveau sommet historique et que le Nasdaq, riche en technologie, ait enregistré un record après l’autre ces dernières semaines.

Cependant, la déconnexion entre les marchés financiers et l’économie réelle ne pourrait être plus marquée, car les verrouillages de coronavirus détruisent un nombre incalculable d’emplois et poussent même les puissances économiques traditionnelles telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne dans des contractions sans précédent.

L’économie américaine, la plus grande du monde, s’est contractée de 9,5% au deuxième trimestre, la production économique de la Grande-Bretagne a diminué de 20,4% et celle de l’Allemagne de 10,1%.

Pour beaucoup, l’ambiance festive sur les marchés boursiers peut paraître « indécente », a déclaré Christopher Dembik, économiste de Saxo Banque.

Mais c’était un « malentendu », a-t-il dit, car c’est le travail d’un investisseur de parier sur les perspectives économiques à long terme.

Et avec les gouvernements et les banques centrales injectant actuellement d’énormes sommes d’argent dans leurs systèmes financiers pour éviter un effondrement, et certaines entreprises du S&P 500 améliorant leurs prévisions de bénéfices pour 2020 et même pour 2021, les perspectives pourraient en fait être plus roses que les données économiques actuelles. suggérer.

« Le marché boursier n’est pas l’économie », a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor.

– Haute technologie –

Un certain nombre d’entreprises commencent déjà à publier des résultats meilleurs que prévu avec une reprise de l’activité alors que de nombreux pays commencent à atténuer les verrous draconiens imposés au deuxième trimestre.

À l’heure où le travail à domicile, le streaming en ligne et les réseaux sociaux font de plus en plus partie intégrante de la vie quotidienne, ce sont les entreprises technologiques qui ont actuellement tendance à briller, tandis que d’autres secteurs de l’économie ramassent les morceaux de la catastrophe économique provoquée par le pandémie.

L’histoire continue

Apple, par exemple, a enregistré un bénéfice net de 11 milliards de dollars au cours des trois mois précédant juin. Et le cours de son action a doublé depuis mars, portant sa valorisation boursière à plus de 2 billions de dollars, la plus élevée jamais vue à Wall Street.

En 2016, les actions technologiques représentaient 20% de l’indice S&P. Mais leur part est passée depuis à un tiers, selon Nicholas Colas, co-fondateur de la société américaine DataTrek Research.

« La question de savoir si les actions technologiques doivent continuer à courir est la question de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Richard Hunter d’Interactive Investor.

Patrick O’Hare, analyste en chef chez Briefing.com, semble penser que oui.

« Le marché boursier reste convaincu que la (Réserve fédérale américaine) ne laissera jamais se dérouler le pire des scénarios commerciaux pour le marché boursier. »

En abaissant les taux d’intérêt à zéro et en déployant des programmes massifs d’achat d’obligations, les banques centrales telles que la Fed américaine ont mis la main à l’abri sur leurs systèmes financiers.

– Actifs plus risqués –

En mars, le Congrès américain a approuvé un gigantesque programme de récupération de 2,2 billions de dollars, complété par près de 500 milliards de dollars en avril, et un autre est en discussion.

Cela encourage les investisseurs à parier sur des actifs toujours plus risqués dans leur quête de rendement, les actions étant les premiers candidats.

Alors que Wall Street pétille, les marchés financiers dans d’autres parties du monde se comportent également bien – l’indice Nikkei du Japon et le DAX de premier ordre en Allemagne sont également proches de leurs plus hauts historiques – même si l’ambiance n’est pas aussi exubérante.

« Tous les excédents de trésorerie sont systématiquement canalisés vers le marché américain, plutôt que vers l’Asie ou l’Europe », a déclaré Christopher Dembik de Saxo Banque.

Une partie de l’enthousiasme s’était évanouie à la fin de la semaine et la performance de Wall Street vendredi était tiède.

« On ne peut pas nécessairement tenir pour acquis que cela se traduira par une clôture plus basse pour le marché boursier », a déclaré O’Hare, analyste chez Briefing.com.

C’était un «fait bien connu que ce marché boursier a généralement accueilli toute faiblesse comme une opportunité d’achat».

La fin du mois d’août est une période de négociation notoirement lente, ce qui peut produire de fortes fluctuations de prix sur la moindre information.

Mais avec une étude de la Fed américaine montrant qu’un peu plus de la moitié des Américains possèdent des actions, il reste à voir si l’euphorie actuelle à Wall Street durera jusqu’en novembre et fera basculer l’élection présidentielle pour Trump.

alb / jmi / spm / bmm