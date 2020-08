Beau Bassin – Rose Hill, Maurice — Près de deux semaines après que le navire japonais MV Wakashio, sous pavillon panaméen, s’est échoué au large de l’île Maurice à la fin du mois dernier – détruisant immédiatement plus de 600 mètres de récifs coralliens fragiles – le vraquier a commencé à fuir huile dans les lagons bleus immaculés de l’île de l’océan Indien. Le déversement menaçait de faire des dégâts beaucoup plus importants que le navire lui-même.

Dans les heures qui ont suivi la fuite, plus de 5 000 volontaires locaux et des dizaines d’écologistes de carrière se sont lancés dans l’action pour sauver la faune et la flore uniques et dynamiques de leur pays éloigné en contrôlant le pétrole et en mettant certaines espèces hors de danger.

Comme d’autres îles isolées, Maurice a développé des écosystèmes riches et diversifiés. Mais à partir de 400 ans environ, les colonies successives hollandaises, françaises et britanniques ont massacré l’habitat naturel, ne laissant que 2 pour cent de sa végétation indigène intacte et tuant le célèbre dodo. Depuis qu’il a obtenu son indépendance du Royaume-Uni il y a plus de 50 ans, le pays s’est efforcé de restaurer ses écosystèmes. L’île Maurice a une économie à revenu élevé et une population multiculturelle, et c’est l’un des pays les plus pacifiques du monde, réputé pour ses côtes idylliques.

C’est sur ces rives, à proximité des villages côtiers pittoresques de Mahébourg et de la Pointe d’Esny, que les volontaires se sont réunis pour construire des «barrages absorbants» flottants constitués de chaînes de filets tendus remplis de feuilles de canne à sucre séchées qui agissent comme des barrières qui ralentissent la propagation de l’huile. Des recherches ont montré que les matériaux naturels (comme la feuille de canne à sucre séchée ou la paille) sont efficaces pour piéger l’huile dans leurs fibres emmêlées et entrecroisées. Des volontaires supplémentaires se sont rassemblés dans les centres commerciaux et les espaces publics autour de l’île pour construire les barrages, en déployant plus de 400 mètres près du site de l’épave dans la lagune de Grand Port, au large de la côte sud-est de l’île.

Les plantes de l’île aux Aigrettes ont été mises en pot et évacuées par bateau. Crédit: Dr.Nik Cole Mauritian Wildlife Foundation

Cependant, les booms ne peuvent pas faire grand-chose, surtout lorsqu’ils sont secoués par de hautes vagues et un fort courant, qui répandent encore une grande partie du pétrole qui s’écoule. Il a rapidement entouré le majestueux îlot de corail du lagon de l’île aux Aigrettes. L’île de 67 acres est une réserve naturelle depuis des décennies, avec 80 pour cent de ses forêts restaurées suite à la déforestation déclenchée par les colons européens. C’est un sanctuaire pour des centaines d’oiseaux, de reptiles et de plantes qui sont menacés et que l’on ne trouve que dans et autour de l’île Maurice.

Les écologistes de la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) avaient commencé à se préparer à l’éventualité d’épandage de pétrole dès que le navire s’est échoué, et ils ont rapidement mis en œuvre un plan bien préparé pour évacuer certains des animaux et des plantes les plus menacés. «Nous devions d’abord déplacer les espèces en danger critique d’extinction, puis nous nous sommes tournés vers les espèces menacées», déclare Vikash Tatayah, directeur de la conservation de MWF.

En quelques heures, les équipes avaient déplacé 4 000 plantes de 40 espèces, dont la rare Aerva congesta, une herbe endémique trouvée sur seulement 2 000 acres de la planète entière. Ce sauvetage extraordinaire n’a été possible qu’avec l’aide d’ouvriers locaux, qui ont transporté des plantes mises en pot par le personnel de la MWF et les ont évacuées par bateau. Les écologistes espèrent ramener la plupart des plantes à l’île aux Aigrettes une fois qu’il sera en sécurité.

Le déplacement de certains des rares oiseaux de l’îlot a été plus délicat. Il a fallu deux jours et six membres du personnel de la MWF, luttant contre les vapeurs toxiques de la marée noire, pour capturer 18 oiseaux. «C’est un processus très lent», dit Tatayah. «Nous utilisons des filets anti-brouillard ou les attrapons dans les stations d’alimentation lorsqu’ils viennent se nourrir.» (Les oiseaux vivent à l’état sauvage, mais les défenseurs de l’environnement avaient mis en place des mangeoires pour compléter leur alimentation lors de la restauration de l’île aux Aigrettes.)

Attraper les oiseaux et les déplacer vers l’île principale est crucial pour sécuriser leurs populations au cas où le déversement provoquerait un effondrement catastrophique de leur nombre. Sur les 18 oiseaux capturés par le personnel de la MWF, six étaient des mauriciens, une espèce endémique rare. Douze autres étaient les yeux blancs olive de Maurice, un oiseau gris olive en danger critique d’extinction qui a des bords blancs caractéristiques autour de ses yeux et n’est pas plus grand que l’index humain moyen. L’olivier mauricien est aussi l’oiseau endémique le plus rare du pays; un mémoire de 2016 suggère qu’il pourrait s’éteindre d’ici 50 ans. Mais à la suite de vastes efforts de conservation impliquant l’incubation artificielle d’œufs, l’alimentation des poussins à partir d’un menu comprenant des larves d’abeille, des œufs brouillés et de la papaye, et des années de libération et de surveillance, 73 yeux blancs d’olive étaient à l’état sauvage sur l’îlot avant l’évacuation d’urgence.

Un peu plus de deux semaines après le déversement, la plupart des plus de 1 000 tonnes d’hydrocarbures qui se sont infiltrés dans la mer étant éliminés, il existe encore une incertitude considérable quant à l’étendue des dommages qu’il causera, en particulier sous la surface de la mer. Certains craignent le pire: même avant le déversement, Pramod Kumar Chumun, un spécialiste de l’environnement dans une organisation non gouvernementale de conservation locale appelée Eco-Sud, et son équipe avaient récemment vu plus de blanchissement des coraux. Ils ont documenté une diminution de la couverture et de la diversité coralliennes dans des zones spécifiques de la lagune de Grand Port. Depuis plus de deux ans, les chercheurs cultivent des coraux à partir de fragments cassés par des bateaux et les déplacent vers certaines de ces zones dégradées. Ils espéraient propager environ 1000 colonies de coraux, mais la marée noire les a obligés à faire une pause, laissant les coraux en herbe dans les pépinières se débrouiller seuls. « Je ne suis pas sûr de ce qui va arriver à nos pépinières de corail », dit Chumun. «Nous ne pouvions pas nous en occuper pendant la [COVID-19] lockdown, et certains sont morts. Cette marée noire n’aide pas. »

Certaines recherches antérieures sur les effets des déversements d’hydrocarbures brossent un tableau globalement sombre. Par exemple, une évaluation à long terme de l’impact sur les coraux de la mer des Caraïbes d’un déversement de pétrole brut en 1986 à Bahía Las Minas, au Panama, a révélé une mortalité importante. Presque tous les coraux ramifiés de la zone touchée ont été tués et il n’y avait aucune preuve de rétablissement cinq ans après le déversement. De plus, une équipe de chercheurs américains a découvert que l’exposition au pétrole a un impact sur le cœur en développement des grands poissons prédateurs, y compris le thon – qui sont abondants dans les eaux mauriciennes – et provoque également des défauts de la mâchoire, de petits yeux et d’autres malformations.

Mais chaque déversement de pétrole est unique. Il existe de nombreuses variables, telles que le type et le mélange d’huile impliqués. Les écosystèmes marins ont également leurs propres complexités particulières, de sorte que les comparaisons peuvent être imparfaites.

Pour avoir une meilleure idée des dégâts à Maurice, «nous devons étudier la côte et aller au-delà de la zone de déversement d’hydrocarbures pour voir s’il y a des changements dans l’écosystème de la région», déclare Jacqueline Sauzier, présidente de la Mauritius Marine Conservation Society . Ce n’est qu’alors que les écologistes sauront ce qu’il faudra pour remédier aux dégâts.