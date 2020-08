Lucy Nicholson / .

Unité du Dignity Health California Hospital Medical Center de CommonSpirit, le Dr Zafia Anklesaria, 35 ans, enceinte de sept mois, s'occupe d'une patiente COVID-19, Los Angeles, le 18 mai 2020.

Lucy Nicholson / .

Les médecins disent qu’il est difficile d’amener certains patients à tenir compte des conseils médicaux car ils sont convaincus de la désinformation sur le COVID-19 qu’ils lisent en ligne, a rapporté le New York Times.

Certains patients ont demandé à leur médecin de leur prescrire de l’hydroxychloroquine, malgré des preuves fiables selon lesquelles le médicament n’est pas efficace pour traiter le COVID-19 et a des effets secondaires potentiellement dangereux.

D’autres ont bu de l’eau de Javel parce qu’ils croyaient que ce serait un remède.

Certains ont attendu qu’il soit presque trop tard pour demander de l’aide médicale parce qu’ils ne croyaient pas que le virus était un gros problème.

Les médecins ont déclaré qu’ils luttaient pour que les patients adhèrent à certains conseils médicaux car ils sont convaincus de la désinformation qu’ils lisent en ligne, a rapporté le New York Times.

« Ce n’est plus seulement une observation anecdotique faite par certains médecins », a déclaré au Times Daniel Allington, maître de conférences au King’s College de Londres. « Il s’agit d’un schéma statistiquement significatif que nous pouvons observer dans une grande enquête. »

Allington est également co-auteur d’une étude récente qui a révélé que les personnes qui avaient leurs nouvelles en ligne étaient plus susceptibles de croire aux théories du complot et de ne pas suivre les directives de santé publique que celles qui recevaient leurs nouvelles de la radio ou de la télévision.

Certains patients ont exigé des ordonnances d’hydroxychloroquine, un médicament que la Food and Drug Administration a retiré de l’utilisation d’urgence à l’hôpital pour COVID-19 en juin après que des études ont montré qu’il n’était pas efficace contre le virus et avait des effets secondaires potentiellement dangereux.

Le mois dernier, des extraits d’une vidéo de Breitbart vantant la désinformation sur le coronavirus et l’hydroxychloroquine sont rapidement devenus viraux sur Facebook, Twitter et YouTube, et ont été retweetés par le président Donald Trump et son fils Donald Trump Jr.

Le Times a rapporté que certaines personnes se sont rendues dans les hôpitaux pour demander des notes médicales afin de ne pas avoir à porter de masque facial parce qu’ils croyaient que les rumeurs en ligne qui masques abaissaient leur taux d’oxygène.

Le Dr Ryan Stanton, un médecin urgentiste du Kentucky, a déclaré au Times qu’un certain nombre de patients ont attendu qu’il soit presque trop tard pour bénéficier d’un traitement avant de se rendre à l’hôpital avec des symptômes du COVID-19. Les patients, selon Stanton, ne croyaient pas que le coronavirus était un «gros problème».

« Ils pensaient que c’était juste un stratagème, une imposture, une conspiration », a déclaré Stanton au Times. « Ça m’a époustouflé de pouvoir mettre ces œillères et ignorer les faits. »

La semaine dernière, une étude de l’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene a révélé qu’au moins 800 personnes sont décédées au cours des trois premiers mois de 2020 à cause de fausses informations selon lesquelles boire de l’eau de Javel pourrait guérir le coronavirus. Près de 6 000 personnes ont également été hospitalisées à cause de cette réclamation, a déjà rapporté Business Insider.

Parinda Warikarn, médecin à New York, a déclaré au Times qu’elle avait vu un patient qui avait ingéré de l’eau de Javel parce qu’il pensait que cela empêcherait le virus.

« Il croyait clairement qu’il allait empêcher Covid », a-t-elle déclaré. « Heureusement, sa femme et ses deux jeunes enfants n’ont pas pris cette solution. »

Le Dr Howard Mell, un médecin des urgences de l’Illinois, a déclaré au Times que l’épouse d’un patient décédé du nouveau coronavirus lui avait crié dessus pour avoir écrit COVID-19 sur le certificat de décès de l’homme et l’avait accusé de le faire dans un but lucratif.

« Elle a crié: » Nous avons vu en ligne comment vous gagnez plus d’argent « », a déclaré Mell.

Mell a déclaré au Times qu’il traitait chaque semaine avec plusieurs patients qui croient fermement aux fausses informations qu’ils lisent en ligne.

