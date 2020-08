Éditorial MundoHispánico

22h18 HAE (02h18 GMT) 13, 2020

Les négociations pour une nouvelle aide due au coronavirus sont au point mort Démocrates et Républicains sont plus loin que jamais de parvenir à un accord Il reste quelques heures pour parvenir à un accord et cette aide est toujours livrée en août

La seule chose sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent s’entendre sur l’aide aux nouveaux coronavirus, c’est que les négociations sont au point mort.

Et c’est que le jour même où il a été confirmé que les États-Unis ont atteint leur plus grand nombre de décès dus au coronavirus, les discussions au Congrès sur le prochain stimulus économique sont plus stagnantes que jamais.

« Je veux que vous voyiez l’ampleur de nos différences », a déclaré la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi, D-Californie, lors d’une conférence de presse jeudi, a rapporté USA Today.

Il a souligné une grande affiche bleue détaillant le large écart entre ce que les républicains et les démocrates veulent payer pour diverses priorités.

« Ce n’est pas étonnant que nous ayons une énorme différence car cette administration, d’autres républicains au Congrès, n’ont jamais compris la gravité de cette situation », a ajouté Pelosi.

Mais du côté républicain, le républicain du Kentucky, Mitch McConnell, a condamné les démocrates pour s’être tenus à une « proposition d’extrême gauche complètement irréaliste » et avoir mené des négociations en « otages » sur des « éléments idéologiques non liés au COVID-19 » .

Rappelons que Mitch McConnell a introduit le HEALS Act le mois dernier, qui mettrait un autre chèque de 1 200 $ dans les poches de la plupart des adultes américains.

Alors que les démocrates ont proposé une autre série de paiements de 1200 dollars en vertu de la loi HEROES, qui a été adoptée par la Chambre en mai.

Les pourparlers semblaient se détériorer depuis mercredi, après que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et les dirigeants démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer se sont accusés mutuellement de refuser de bouger.