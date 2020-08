La Maison Blanche a indiqué que l’état de Géorgie représente le taux le plus élevé de nouveaux cas de COVID-19 dans le pays « Les petites avancées de la Géorgie sont fragiles », a indiqué le rapport présenté par l’administration Trump Vendredi dernier, la Géorgie avait rapporté 216 cas pour 100 000 habitants

L’État de Géorgie a signalé vendredi le taux le plus élevé de nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis, selon un rapport publié dimanche par la Maison Blanche.

Le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a indiqué que la Géorgie se trouvait dans la zone rouge en raison de la vitesse à laquelle le virus se propage et de la gravité de l’épidémie, selon The Atlanta Journal-Constitution.

«Les petits gains de la Géorgie sont fragiles, et les progrès dans tout l’État nécessiteront des efforts d’atténuation continus, élargis et plus forts, y compris dans toutes les écoles ouvertes», note le rapport officiel.

Malgré l’énorme augmentation des cas, de nombreux collèges et universités publiques de Géorgie ont ouvert leurs portes et certaines écoles offriront des cours combinés à distance et en personne.

Cependant, des infections massives dans les écoles ont conduit les autorités scolaires à fermer temporairement des établissements dans les comtés de Cherokee et de Paulding, et les comtés de Floyd et de Jackson ont été placés sous verrouillage scolaire.

Vendredi dernier, la Géorgie avait signalé 216 cas pour 100000 habitants, selon le rapport de la Maison Blanche, cela équivaut à deux fois la moyenne nationale, selon The Atlanta Journal-Constitution, qui a assuré avoir reçu une copie de ledit rapport car il n’a pas été rendu public.

Pour sa part, un groupe de travail de Georgia Tech et de l’Université de Stanford a indiqué que la Géorgie a le taux d’infection par habitant le plus élevé du pays, suivie de la Floride et de la Louisiane.

