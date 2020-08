Les demandes d’assistance-chômage récemment déposées en Floride ont atteint un creux post-pandémique la semaine dernière, a rapporté le département américain du Travail. C’est un signe précoce que le pire des problèmes économiques causés par l’épidémie de coronavirus est peut-être passé.

Les Floridiens sans travail ont déposé 55 106 nouvelles demandes d’aide au chômage pour la semaine se terminant le 8 août – une diminution de plus de 23 000 par rapport à la semaine précédente et le chiffre le plus bas depuis la semaine se terminant le 14 mars.

À l’échelle nationale, les réclamations ont également atteint un nouveau creux post-pandémique, chutant de 228 000 semaine après semaine à 963 000. C’est la première fois que de nouvelles réclamations hebdomadaires aux États-Unis sont tombées sous le million depuis la semaine se terminant le 14 mars.

Les travailleurs de la Floride qui ont demandé de l’aide pendant au moins deux semaines consécutives ont également chuté – de plus de 100 000, à environ 531 000. C’est le chiffre le plus bas pour la Floride depuis mai.

Mais même avec la diminution du nombre de personnes demandant des prestations de chômage pour la première fois, l’économie souffre encore. Avant la pandémie, le nombre typique de nouvelles demandes était d’environ 5000 en Floride et d’environ 210000 aux États-Unis.

Et avec l’expiration de 600 $ d’aide fédérale au chômage, l’incertitude économique demeure.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a indiqué cette semaine qu’il cherchait à obtenir un prêt du département américain du Travail pour améliorer l’aide-chômage aux Floridiens sans travail. Ce serait une alternative à l’acceptation des termes du décret du président Donald Trump, qui implique que les États versent 100 dollars pour chaque 300 dollars envoyés par Washington. DeSantis a déclaré que ce n’était «pas une option» pour la Floride en raison des obligations de financement existantes.

Et même si leur rythme a ralenti, les licenciements se poursuivent.

Les avis de réajustement et de formation des travailleurs, ou WARN, indiquant les licenciements déposés la semaine dernière comprenaient 1 350 départs dans des propriétés de marque Hilton à Orlando; 484 licenciements chez Frontier Airlines et 54 licenciements de la société mère de la compagnie aérienne Avianca. Les avis WARN doivent être déposés par des entreprises de 100 travailleurs ou plus.