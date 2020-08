J’ai vu une Tesla avec #BlackLivesMatter écrit sur le pare-brise arrière l’autre jour. Il semble que ce soit un parent qui récupère son enfant dans un «groupe pandémique» qui, si vous n’êtes pas familier, est un petit groupe de familles qui mettent en commun leurs ressources pour embaucher un tuteur privé, qui peut être un parent. Ces gousses sont très populaires parmi mes voisins de la baie de Californie. À proximité, j’ai pu voir un YMCA, qui offre des services de garde d’enfants et des programmes après l’école. Il s’était arrêté à cause du COVID-19.

Je ne suis pas le premier à souligner que les pods sont emblématiques de l’iniquité en matière d’éducation aux États-Unis. C’est une approche gagnant-gagnant, avec des étudiants privilégiés, souvent pour la plupart blancs, accumulant des gains académiques et sociaux et séparant davantage nos systèmes K-12. Cette hypocrisie est la raison pour laquelle les parents de pod me mettent tellement en colère. Si la vie des Noirs compte, cela n’inclut-il pas les enfants noirs? Et les futurs noirs?

Les pods n’aident pas seulement certains enfants à apprendre plus que leurs pairs moins privilégiés. Ils démontent également activement le tissu des organisations qui soutiennent les étudiants à faible revenu et les étudiants de couleur. En embauchant des enseignants des écoles publiques et du personnel formé de programmes parascolaires et d’organisations à but non lucratif, les modules siphonnent les ressources communautaires là où elles sont le plus nécessaires. En Californie, où le mouvement des pods a pris son envol, 90% des enfants inscrits à des programmes parascolaires sont des étudiants de couleur et 84% à faible revenu. Alors que certaines organisations se sont tournées vers la programmation en ligne, d’autres ont fermé; beaucoup font face à des coupes budgétaires et ont dû licencier du personnel.

Les propositions pour des pods privés plus équitables manquent le point. «Parrainer» un étudiant pour qu’il rejoigne un pod est un jeton. Le modèle dans lequel les parents tournent en tant que professeurs de pod ne fonctionne que pour ceux qui ont le privilège de la flexibilité. Qu’en est-il des travailleurs essentiels ou des parents qui ont plusieurs emplois?

Le fossé croissant des opportunités dans l’éducation

Il n’y a pas de bonnes options pour la plupart des familles, en particulier celles qui ont de jeunes enfants qui ont besoin de soins. À quelques exceptions près, les districts scolaires n’ont pas présenté de solutions. À San Francisco, des «centres d’apprentissage» seront disponibles pour jusqu’à 6 000 enfants à partir de septembre. Cependant, déployer des modules publics tout en rouvrant les écoles en toute sécurité sera impossible pour la majorité des districts.

L’histoire continue

Le fardeau incombe aux parents, et je comprends que ceux qui peuvent se permettre des pods privés ont le sentiment qu’ils n’ont pas d’autre choix. J’ai deux jeunes filles et un emploi à temps plein, le semestre d’automne est intimidant et je suis déjà épuisé. Les pods sont symptomatiques de problèmes structurels, y compris le manque de garderies abordables dans notre pays. Le COVID-19 a exacerbé ces problèmes, qui ont un impact disproportionné sur les personnes de couleur. Combler le manque d’opportunités dans le domaine de l’éducation nécessitera d’importants changements de politique, notamment l’accès aux appareils technologiques et à Internet pour tous les ménages.

Grand-mère est heureuse de prendre le relais: Les grands-parents baby-boomers peuvent donner aux parents qui travaillent un laissez-passer virtuel pour l’école en ligne des enfants

Ces obstacles sont réels, mais ils ne justifient pas de perpétuer le racisme et le classisme à travers des pods privés et exclusifs. Ceux d’entre nous qui ont le privilège de choisir la façon dont nous éduquons nos enfants – en particulier ceux qui croient que la vie des Noirs est importante – doivent faire mieux. Allyship exige des responsabilités et des actions, et ces derniers mois ont prouvé que l’action collective peut conduire à des changements plus rapidement qu’on ne le croyait possible.

Nouveaux outils, nouvelles solutions

J’appelle les parents à aider à créer des communautés d’apprenants en ligne plus diversifiées et plus accessibles. Nous savons que la diversité conduit à une plus grande empathie et à une pensée plus innovante. Nous savons également que le soutien social et les interactions riches sont essentiels à l’éducation, comme l’a montré le mouvement des pods. Je pense que nous pouvons obtenir ce soutien grâce à des environnements virtuels qui diffusent également le capital social au-delà des réseaux insulaires.

Les plates-formes d’appel vidéo et d’apprentissage numérique aident à briser les barrières de la distance physique. Ces technologies peuvent rassembler des groupes plus diversifiés d’apprenants, d’éducateurs et de mentors. Ils peuvent également atténuer les biais systémiques liés à la géographie. Un exemple est que les quartiers avec le moins de ressources ont le plus besoin d’éducateurs qualifiés, mais au contraire ils reçoivent souvent les moins expérimentés.

Coronavirus: L’apprentissage à distance transforme les enfants en zombies parce que nous le faisons mal

La technologie peut aider à mettre à l’échelle des instructions pratiques de haute qualité. Je propose de tirer parti de l’infrastructure et de l’expertise des programmes parascolaires, qui ont servi des familles sous-financées pendant des décennies et ont une large portée nationale. Le réseau parascolaire d’une seule fondation, la Fondation Charles Stewart Mott, dessert plus de 10 millions de jeunes grâce à 100 000 programmes parascolaires dans les 50 États. Le YMCA dessert 9 millions de jeunes chaque année et emploie 20 000 employés à temps plein, plus 600 000 bénévoles.

Les programmes parascolaires sont essentiels à un système d’éducation plus équitable et, à l’heure actuelle, ils ont besoin de ressources pour continuer à servir les communautés vulnérables pendant l’automne et au-delà. Avec le financement nécessaire pour retenir et former leur personnel, ces organisations pourraient offrir des sessions vidéo en direct virtuelles en petits groupes. Et, avec un soutien continu, leur personnel de première ligne pourrait aider d’autres éducateurs et parents à adapter les programmes en ligne pour l’apprentissage à la maison.

Des casiers bordent le couloir vide dans le bâtiment de l’école.

Apprendre à résoudre des problèmes du monde réel en ligne peut aider à soulager les familles tout en dotant les élèves des compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir. J’entends les parents craindre que leurs enfants s’ennuient avec l’apprentissage en ligne (donc les modules en personne), mais le temps que les enfants passent chaque jour sur TikTok et YouTube prouve le contraire. Les enfants ne s’ennuient pas d’être en ligne; ils s’ennuient avec le contenu. Il existe des alternatives aux feuilles de travail fades et aux leçons fragmentaires.

L’apprentissage basé sur des projets peut inciter les enfants à résoudre des problèmes liés à leur vie et à leur communauté. Des centaines d’heures de programme d’apprentissage basé sur des projets sont disponibles en ligne gratuitement. Il y a plus qu’assez de contenu pour engager les étudiants dans un apprentissage significatif jusqu’à la fin du semestre.

Le COVID-19 élargit simultanément les écarts éducatifs et présente une opportunité de reconstruire les systèmes qui perpétuent ces écarts. La technologie, l’expertise et les programmes existent pour commencer la reconstruction. Mon appel à l’action pour les futurs parents de pod est triple: Premièrement, utilisez vos compétences, vos talents et votre réseau pour partager le capital social avec les enfants de couleur. Deuxièmement, collectez des fonds et préconisez des programmes qui desservent les communautés sous-financées. Enfin, rejoignez-moi pour imaginer ce qui est possible si nous éduquons nos enfants avec une mentalité de potentiel plutôt que de rareté.

Nous prospérerons tous.

Tara Chklovski est PDG et fondatrice de Technovation, une organisation mondiale à but non lucratif d’éducation technologique. Suivez-la sur Twitter: @TaraChk

Vous pouvez lire diverses opinions de notre Comité des contributeurs et d’autres rédacteurs sur la page d’accueil Opinion, sur Twitter @usatodayopinion et dans notre bulletin quotidien d’opinion. Pour répondre à une colonne, soumettez un commentaire à lettres@usatoday.com.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Education sur le coronavirus: les parents privilégiés forment des gousses pandémiques inégales