Les pays nordiques commencent l’année scolaire avec l’incertitude en raison de l’augmentation des infections au COVID-19 ces dernières semaines, bien qu’ils maintiennent ou aient réduit les restrictions avec lesquelles ils ont rouvert au printemps dernier après la fermeture temporaire en raison de la pandémie.

Alors que le Danemark et la Norvège se sont engagés à normaliser l’enseignement, la Finlande maintient les mêmes restrictions et met en garde contre de nouvelles mesures possibles, et en Suède, qui n’a jamais fermé les écoles, l’inconnu est le retour à l’enseignement en présentiel dans les instituts.

Ils ont tous en commun que l’utilisation d’un masque n’est ni obligatoire ni recommandée à l’école, un outil qui a commencé à être utilisé ce mois-ci dans les transports publics, mais qui n’est obligatoire qu’au Danemark et en Islande; en Suède (le pays avec les pires taux d’infection et de mortalité de la région), il n’est même pas recommandé.

Le Danemark a été le premier pays de l’Union européenne à avoir fermé des écoles pour les rouvrir le 15 avril: il l’a fait avec de nombreuses restrictions, en divisant progressivement les classes en petits groupes et en pariant sur l’enseignement en plein air.

Le succès de l’expérience a conduit les écoles danoises à commencer à rouvrir il y a une semaine avec des lignes directrices plus souples: pas de distance minimale d’un mètre entre les élèves et le personnel, pas de subdivision des classes et revenir au schéma d’enseignement habituel.

Les autorités danoises recommandent de garder la distance entre les élèves de différentes classes et de ne pas mélanger, et mettent l’accent sur l’hygiène et la propreté.

La situation est similaire en Norvège, qui a inauguré aujourd’hui le nouveau cours avec moins de restrictions que lors de la réouverture des centres fin avril.

Les autorités maintiennent le niveau «jaune» établi début juin, ce qui implique qu’il n’y a pas de limite d’élèves par classe et qu’aucun contact n’est restreint, bien que l’importance des mesures d’hygiène soit soulignée.

«La rentrée scolaire doit être sûre, et pour cela nous dépendons de la collaboration de tout le monde. Je sais que le printemps a été difficile, mais grâce à vous, étudiants et enseignants, nous avons réussi», a déclaré aujourd’hui la Première ministre Erna Solberg à l’école. Oslo Lakkegata.

L’Institut norvégien de santé publique a récemment averti que si les infections continuent d’augmenter, le niveau d’alerte pourrait revenir au rouge, mais il a préconisé de toujours garder les centres ouverts.

LA FINLANDE MAINTENE DES MESURES ANTI-CONTACT

En Finlande, pays connu pour son système éducatif prestigieux et son succès aux tests PISA, le cours a commencé progressivement la semaine dernière, coïncidant avec une reprise des infections qui fait craindre le début d’une deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Bien que la situation soit encore relativement douce, avec 151 nouvelles infections la semaine dernière, le ministère de l’Éducation et l’Institut national de la santé et du bien-être (THL) ont recommandé des mesures anti-contagion similaires à celles adoptées à la fin de l’année dernière, libérant les centres. pour les appliquer à votre discrétion.

Après avoir fermé les écoles pendant deux mois au printemps dernier, l’objectif est désormais de garantir une éducation en présentiel et en même temps de prévenir la propagation du virus, pour lequel il est important de maintenir une bonne hygiène personnelle, d’éviter les contacts physiques et de séparer les différents groupes scolaires. pendant la journée scolaire.

Cependant, le ministre de l’Éducation, Li Andersson, s’est récemment ouvert à permettre aux écoles d’alterner l’enseignement en présentiel et à distance si la situation épidémiologique s’aggrave, de sorte que le nombre d’élèves présents en même temps est réduit.

«L’incertitude causée par la situation pose des défis au personnel éducatif, aux élèves et aux familles. Cependant, le droit des enfants à l’éducation de base doit être garanti à tout moment, et le plus important est que les enfants puissent retourner à l’école en toute sécurité. et la joie « , a déclaré Andersson dans un communiqué.

Le gouvernement finlandais a accordé 84 millions d’euros de subventions aux municipalités, responsables de la gestion de l’enseignement public, pour couvrir les surcoûts causés par la pandémie dans l’enseignement primaire.

RETOUR POLEMIQUE AUX SALLES DE CLASSE EN SUÈDE

L’engagement en faveur d’une stratégie plus douce contre le coronavirus et les taux de mortalité nettement supérieurs à ceux du reste des pays nordiques ont généré une polémique en Suède, même si la majorité de la population soutient les autorités, selon les sondages.

Cette polémique n’a pas échappé aujourd’hui à la rentrée scolaire dans un pays qui gardait les écoles ouvertes, bien qu’il ait fermé les instituts, qui terminaient l’année scolaire par l’enseignement à distance.

« Dagens Nyheter », le principal journal suédois, a publié hier un article de 26 scientifiques, critiquant les autorités à plusieurs reprises ces mois-ci, dans lequel ils s’interrogeaient sur la faible contagion des enfants et proposaient des mesures restrictives comme le masque.

L’Agence de la santé publique fait appel à une étude portant son homonyme finlandais pour affirmer que le fait de garder les écoles ouvertes n’affecte pas le développement du COVID-19 chez les enfants, une conclusion similaire à celle du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui exclut que la réouverture des écoles augmentent la transmission communautaire.

« Les enfants sont infectés relativement fréquemment, mais beaucoup moins que les adultes. Imposer le masque dans un environnement avec moins de transmission serait rare », a déclaré aujourd’hui l’épidémiologiste en chef Anders Tegnell, qualifiant « inutile » de générer un malaise.

L’inquiétude se concentre sur l’enseignement secondaire, bien que les autorités autoriseront des cours à distance dans certains cas, s’il y a des enseignants dans un groupe à risque ou avec des symptômes de coronavirus.

Différents horaires et entrées du centre et différentes heures de repos seront mis en place pour éviter les foules, également dans les transports en commun, qui ont renforcé les lignes et les fréquences.

L’Islande, qui n’a pas non plus fermé les écoles, commencera le cours dans une semaine avec distance sociale dans les centres secondaires et sans masque, malgré le fait que les autorités l’ont imposé sur les transports.