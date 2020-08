Yousuf El-Jayyousi, un étudiant en génie à l’Université du Missouri, voulait être guidé et rassuré qu’il serait sûr de retourner à l’école pour le semestre d’automne. Il s’est mis à l’écoute d’une paire de mairies en ligne organisées par l’université dans l’espoir de trouver cela.

Il n’a pas.

Ce qu’il a obtenu à la place de ces mairies le mois dernier, c’est un encouragement à retourner en classe à l’institution affectueusement connue sous le nom de Mizzou. L’université, en Colombie, ne testerait que les personnes présentant des symptômes, et à ce moment-là, l’université a déclaré que les personnes dont le test était positif en dehors du campus n’étaient pas tenues d’informer l’école.

«On a l’impression que l’université ne se soucie pas vraiment de savoir si nous tombons malades ou non», a déclaré El-Jayyousi, qui doit suivre deux cours en personne et vit à la maison avec ses parents et sa grand-mère de 90 ans.

Il a vu les études de chercheurs de Yale et de Harvard qui suggèrent que les tests doivent être beaucoup plus répandus. Il a demandé à ses instructeurs s’il pouvait participer à des cours à distance une fois que les cours commenceraient lundi. L’un y réfléchissait; l’autre l’a rejeté.

« C’était un peu très dédaigneux, comme » et alors? « , A déclaré El-Jayyousi.

Mais c’est un énorme « et alors? » rempli de peur et d’inconnues pour Jayyousi et quelque 20 millions d’autres étudiants inscrits à un certain niveau d’études postsecondaires en Amérique, s’ils ne sont pas déjà en ligne uniquement.

Comme pour la réponse nationale non coordonnée et chaotique à la pandémie de COVID-19, l’enseignement supérieur n’a pas de directives claires ni d’ensemble de normes à respecter de la part du gouvernement fédéral ou de n’importe où ailleurs. Les politiques de réentrée sur les campus qui ont été brusquement fermés en mars sont omniprésentes.

Des centaines d’indécis

Selon la College Crisis Initiative, ou C2i, un projet du Davidson College qui surveille la façon dont l’enseignement supérieur répond à la pandémie, rien ne ressemble à une approche commune. Sur 2 958 établissements dont il suit, 151 prévoyaient de s’ouvrir entièrement en ligne, 729 étaient pour la plupart en ligne et 433 adoptaient une approche hybride. Seulement 75 écoles insistaient pour que les élèves fréquentent entièrement en personne, et 614 visaient à être principalement en personne. Quelque 800 autres étaient encore en train de décider, quelques semaines seulement avant le début de l’enseignement.

Les décisions ont souvent peu de corrélation avec les avis de santé publique de la région. Mizzou, qui se trouve dans une zone avec de récents pics de COVID, organise des cours en personne et près de 7000 étudiants se sont inscrits pour vivre dans des dortoirs et d’autres logements appartenant à l’université. Harvard, dans une région où les taux de propagation virale sont extrêmement faibles, a choisi de tout mettre en ligne et a permis aux étudiants de différer d’un an.

Les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les collèges et les universités sont autant déterminées par les diktats fiscaux et politiques locaux que par la médecine et l’épidémiologie. On ne sait souvent pas qui fait l’appel. C’est donc chaque étudiant pour elle-même de tracer ces eaux inconnues, alors même que les étudiants (ou leurs familles) ont rédigé des chèques de scolarité pour des dizaines de milliers de dollars et signé des baux pour des logements sur le campus et hors campus.

Et les risques – sanitaires, éducatifs et financiers – reviennent sur les étudiants individuels: deux semaines après que les étudiants de l’Université de Caroline du Nord, selon les instructions, soient retournés sur le campus phare de Chapel Hill avec la promesse d’au moins un apprentissage en personne, toutes les classes est allé en ligne. Les premières flambées sont passées de quelques étudiants à plus de 130 en quelques jours. La plupart des étudiants de premier cycle ont environ une semaine pour sortir de leurs dortoirs.

«C’est vraiment difficile», a déclaré Luke Lawless, 20 ans, majeur en neurosciences.

Emplacement, emplacement, emplacement

Le créateur de C2i, le professeur assistant en éducation Davidson Chris Marsicano, a déclaré que l’extrême diversité des approches venait de la pure diversité des écoles, du penchant de beaucoup de suivre les traces de pairs plus prestigieux et de la politique locale.

«Certains États ont des exigences de masque très strictes et très strictes. Certains ont des commandes au foyer plus fortes. D’autres laissent en quelque sorte le soin aux localités. Ainsi, la confluence de la politique, de l’isomorphisme institutionnel – cette imitation – et des différents besoins des institutions sont à l’origine des différences », a déclaré Marsicano.

L’emplacement compte aussi beaucoup, a déclaré Marsicano, en désignant des écoles comme l’Université George Washington et l’Université de Boston en milieu urbain où l’environnement échappe au contrôle de l’école, par rapport à un endroit comme l’Université du Sud dans une région rurale éloignée de Sewanee, Tennessee. , où 90% des étudiants retourneront sur le campus.

« Il est beaucoup plus facile de contrôler une épidémie si vous êtes un campus universitaire assez isolé que si vous êtes au milieu d’une ville », a déclaré Marsicano.

Le comportement des étudiants est un autre joker, a déclaré Marsicano, car même les meilleurs plans échoueront si les étudiants «font quelque chose de stupide, comme organiser une grande fête de fraternité sans masque».

«Vous avez des professionnels des affaires étudiantes à travers le pays qui crient à pleins poumons:« Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des étudiants lorsqu’ils quittent le campus »», a déclaré Marsicano.

Un autre facteur est le vide au niveau fédéral. Bien que le ministère de l’Éducation déclare que la secrétaire Betsy DeVos a tenu des dizaines d’appels avec les gouverneurs et les surintendants de l’éducation de l’État, il n’y a aucun signe d’une tentative d’offrir des conseils unifiés aux collèges au-delà d’une page Web qui renvoie à des exigences réglementaires assouplies et à des fiches d’information anodines des Centres pour Contrôle et prévention des maladies sur la prévention de la propagation virale.

Même l’argent que le département note avoir distribué – 30 milliards de dollars de la loi CARES du Congrès – est alloué aux écoles K-12, avec environ 13 milliards de dollars pour l’enseignement supérieur, y compris l’aide aux étudiants.

Le Sénat américain a ajourné la semaine dernière jusqu’au 8 septembre, n’ayant jamais pris en charge un plan de secours adopté par la Chambre qui comprenait quelque 30 milliards de dollars pour l’enseignement supérieur. Un trio de sénateurs démocrates, dont la sénatrice Elizabeth Warren, réclame des normes nationales de reporting sur les campus universitaires.

Pas de benchmarks

Les communautés de campus avec des niveaux de contagion très différents lancent des appels opposés concernant l’apprentissage en personne. Le comté de Boone à Mizzou a enregistré plus de 1 400 cas confirmés de COVID après un pic à la mi-juillet. Selon la carte des risques COVID du Harvard Global Health Institute, Boone a accéléré la propagation, avec 14 infections par jour pour 100 000 habitants. L’institut conseille des ordonnances de séjour à domicile ou des tests et des recherches rigoureux à de tels taux d’infection. Deux comtés voisins se trouvaient récemment dans la zone rouge, avec plus de 25 cas par jour pour 100 000 habitants. Mizzou a laissé aux doyens le soin de savoir si les cours se réuniront en personne, ce qui fait un argument de poids pour l’enseignement en face à face.

Pendant ce temps, l’Université Columbia à New York a opté pour toutes les instructions en ligne, même si le taux d’infection y est relativement faible de 3,8 cas par jour pour 100 000 habitants.

Les administrateurs de Mizzou ont envisagé et rejeté les tests obligatoires. «Tout ce que cela fait, c’est de donner un instantané de la situation», a déclaré le président du système de l’Université du Missouri, Mun Choi, dans l’une des mairies.

Mizzou dispose d’une équipe interne qui mènera une enquête sur les cas et la recherche des contacts avec le service de santé local. Cette semaine, suite aux questions de la presse et à la pression du public, l’université a annoncé que les étudiants seront tenus de signaler tout test COVID positif à l’école.

Qui testez-vous? Quand?

Les directives du CDC pour l’enseignement supérieur suggèrent qu’il n’y a pas assez de données pour savoir si tester tout le monde est efficace, mais certains chercheurs influents, tels que ceux de Harvard et Yale, ne sont pas d’accord.

«Ce virus est sujet à une propagation silencieuse et asymptomatique, et il est très difficile de rattraper son retard», a déclaré le professeur de Yale David Paltiel, qui étudie la politique de santé publique. «Et penser que vous pouvez assurer la sécurité de votre campus en attendant simplement que les étudiants développent des symptômes avant d’agir, je pense, est un jeu très dangereux.»

Les modèles de simulation menés par Paltiel et ses collègues montrent que, de tous les facteurs que les administrateurs universitaires peuvent contrôler – y compris la sensibilité et la spécificité des tests COVID-19 – la fréquence des tests est le plus important.

Il est «douloureusement conscient» que tester tout le monde sur le campus tous les quelques jours place la barre très haut – sur le plan logistique, financier, comportemental – qui peut dépasser ce que la plupart des écoles peuvent atteindre. Mais il dit que les conséquences de la réouverture des campus sans ces mesures sont graves, non seulement pour les étudiants, mais pour les populations vulnérables parmi les travailleurs scolaires et dans la communauté environnante.

«Vous devez vraiment vous demander si votre entreprise est en train de rouvrir si vous n’allez pas vous engager dans un programme agressif de tests à haute fréquence», a-t-il déclaré.

Les combats – et les tests – Illini

Certaines institutions qui souhaitent désespérément que les étudiants retournent sur le campus soutiennent l’objectif avec une approche maximale de la sécurité et des tests.

À environ quatre heures de route à l’est le long des autoroutes de Mizzou se trouve l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, dont les équipes sportives sont connues sous le nom de Fighting Illini.

Il y a quelques semaines, de grandes tentes blanches avec des panneaux indiquant «Walk-Up COVID-19 Testing» sont apparues sur le campus; là, les élèves font un simple test de salive.

«Cela semble être beaucoup plus facile que de coller un coton-tige dans le nez», a déclaré Kristen Muñoz, étudiante diplômée, après avoir collecté un peu de sa salive dans un tube en plastique et l’avoir scellée dans un sac étiqueté «Biohazard».

En quelques heures à peine, elle a récupéré son résultat: négatif.

L’école prévoit d’offrir des tests gratuits aux 50 000 étudiants qui devraient revenir ce mois-ci, ainsi qu’à quelque 11 000 professeurs et membres du personnel.

«Ce qui est excitant, c’est que parce que nous pouvons tester jusqu’à 10 000 par jour, cela permet au scientifique de faire ce qu’il y a de mieux pour essayer de protéger la communauté plutôt que de devoir couper les coins ronds, en raison des limites des tests», a déclaré Le chimiste de l’Université de l’Illinois Martin Burke, qui a aidé à développer le test de salive du campus, qui a reçu cette semaine l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration fédérale.

Le test est similaire à celui conçu par Yale et financé par la NBA qui a franchi l’obstacle de la FDA juste avant le test de l’Illinois. Yale et l’Illinois espèrent que des tests agressifs permettront à la plupart des étudiants de premier cycle de vivre sur le campus, même si la plupart des cours seront en ligne.

L’épidémiologiste de l’Université de l’Illinois, Becky Smith, a déclaré qu’elle suivait les données qui suggèrent que les campus doivent tester tout le monde tous les quelques jours car le virus n’est pas détectable chez les personnes infectées pendant trois ou quatre jours.

«Mais environ deux jours plus tard, votre contagiosité atteint son maximum», dit-elle. « Donc, nous avons une très petite fenêtre de temps pour attraper les gens avant qu’ils aient fait la plupart de l’infection qu’ils vont faire. »

Les responsables du campus ont accepté la recommandation de Smith voulant que tous les professeurs, membres du personnel et étudiants participant à des activités sur le campus soient tenus de se faire tester deux fois par semaine.

L’Illinois peut le faire parce que son test est pratique et non invasif, ce qui évite au campus d’utiliser autant d’équipements de protection individuelle que les tests plus invasifs l’exigent, a déclaré Burke. Et l’analyse sur site évite les retards dans les laboratoires de santé publique et commerciaux.

Embrouillé au milieu

La plupart des autres collèges se situent quelque part entre les approches de Mizzou et de l’Université de l’Illinois, et nombre de leurs étudiants ne savent toujours pas comment leur semestre d’automne se déroulera.

À l’Université de Californie du Sud, un campus privé d’environ 48 500 étudiants à Los Angeles, les responsables avaient espéré avoir environ 20% des cours en personne – mais le gouvernement du comté a réduit cela, insistant sur des règles plus strictes pour la réouverture que les normes de l’État.

Si les étudiants sont finalement autorisés à revenir, ils devront montrer un résultat récent de test de coronavirus qu’ils ont obtenu par eux-mêmes, a déclaré le Dr Sarah Van Orman, responsable de la santé de l’USC Student Health.

On leur demandera de faire des évaluations de santé quotidiennes, telles que des contrôles de la fièvre, et ceux qui ont été exposés au virus ou qui présentent des symptômes recevront un test rapide, avec un délai d’environ 24 heures dans le laboratoire du centre médical universitaire. «Nous pensons qu’il est vraiment important d’avoir un accès très rapide à ces résultats», a déclaré Van Orman.

À la California State University, le plus grand système de quatre ans du pays, avec 23 campus et près d’un demi-million d’étudiants, les responsables ont décidé en mai de mettre en ligne presque tous ses cours d’automne.

«La première priorité était vraiment la santé et la sécurité de toute la communauté du campus», a déclaré Mike Uhlenkamp, ​​porte-parole du bureau du chancelier de la CSU. On s’attend à ce qu’environ 10% des étudiants de la CSU suivent des cours en personne, tels que des cours de laboratoire d’infirmières, des cours de beaux-arts et de danse, ainsi que des cours d’études supérieures.

Uhlenkamp a déclaré que les protocoles de test sont laissés à chaque campus, bien que tous soient tenus de suivre les directives de sécurité locales. Et sans campus médical dans le système, les campus CSU n’ont pas la même capacité à prendre en charge leurs propres tests, comme le fait l’Université de l’Illinois.

Pour les étudiants qui savent qu’ils ne seront pas sur le campus cet automne, on regrette les expériences sociales perdues, le réseautage et l’apprentissage pratique si importants pour l’université.

Mais la certitude apporte aussi un soulagement.

«Je ne pense pas que je voudrais être à l’intérieur avec un groupe de, vous savez, même juste une poignée de personnes, même si nous avons des masques», a déclaré Haley Gray, étudiante diplômée de 28 ans à l’université. de Californie-Berkeley entame la deuxième année de son programme de journalisme.

Elle sait qu’elle n’aura pas accès aux laboratoires multimédias avancés de Berkeley ou aux sessions collaboratives que les étudiants y vivent. Et elle a dit qu’elle avait réalisé l’autre jour qu’elle ne resterait probablement pas simplement assise dans le salon étudiant et nouerait des amitiés inattendues.

«C’est une grosse déception mais, vous savez, je pense que dans l’ensemble, nous faisons tous de notre mieux, et étant donné les circonstances, je me sens plutôt bien», a-t-elle déclaré.

Cette histoire fait partie d’un partenariat qui inclut KBIA, Illinois Public Media, Side Effects Public Media, NPR et Kaiser Health News.

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 21 août 2020. Lisez l’histoire originale ici.