Lors de la dernière campagne de soja, le producteur a investi 741 $ l’hectare et n’a réalisé qu’un bénéfice de près de 4 $ (.)

Il y a quelques semaines, la Bourse des céréales de Buenos Aires a annoncé la fin de la campagne de soja 2019/2020. La production totale a atteint 49 600 000 tonnes, avec des rendements de 29,4 quintaux à l’hectare et un semis de 16,8 millions d’hectares. Par rapport au cycle précédent, bien qu’ayant enregistré la même superficie ensemencée, le stress hydrique qui a affecté la culture dans ses stades critiques a généré des baisses annuelles de l’ordre de -12% en rendement et -10% en production ».

Les meilleurs rendements se situaient au centre de la région agricole, plus précisément dans les régions de Núcleo Norte, Núcleo Sur et Norte de La Pampa – Oeste à Buenos Aires. Ces mêmes régions sont celles qui ont atteint les volumes de production les plus élevés, non seulement pour les rendements récoltés mais aussi pour leur grande participation aux superficies ensemencées.

En outre, les techniciens de la Bourse de Buenos Aires, ont indiqué qu’il est estimé que 68% de la superficie récoltée a été apportée par les premiers lots, qui se sont terminés avec un rendement moyen de 32 quintaux par hectare, en dessous des 36,2 quintaux par hectare estimés. pour le cycle précédent, mais est similaire à la moyenne des cinq dernières campagnes.

Les 32% restants de la superficie récoltée correspondent aux seconds lots, qui ont terminé le cycle avec un rendement moyen de 23,9 quintaux par hectare, reflétant une baisse d’une année sur l’autre de -3,4 quintaux par hectare, mais il était situé à 1,5 quintaux par hectare. hectare au-dessus de la moyenne des cinq campagnes précédentes.

Bien que le cycle précédent de l’oléagineux ait été parmi les 7 meilleurs des 20 dernières années, le producteur a fait un investissement lourd par hectare avec l’application de la meilleure technologie, mais en établissant un équilibre du point de vue économique, il avait une faible rentabilité en raison de les effets d’une pression fiscale élevée. Comme cela se produit depuis longtemps, le grand gagnant est l’État.

Néstor Roulet, consultant et ancien secrétaire à la valeur ajoutée (NA)

Une étude réalisée par le consultant et ancien secrétaire à la valeur ajoutée de la Nation, Nestor Roulet, déterminé le résultat obtenu par un producteur de soja dans un champ loué, à 300 kilomètres des ports de Gran Rosario, avec un rendement de 35 quintaux à l’hectare et un loyer de 1 quintal à l’hectare.

Les travaux de Roulet ont permis de déterminer le revenu que le producteur avait par hectare de soja, sur lequel des déductions sont déduites, le coût du fret pour transporter la marchandise vers la zone portuaire, les frais de location et le paiement du reste des taxes. , et enfin le bénéfice obtenu par le producteur.

Comme le montre l’étude, ce producteur qui a planté dans un champ loué a réalisé un investissement par hectare de 741 $, ce qui équivaut à 32 quintaux par hectare. Le revenu en dollars du pays par hectare était de 1 155. De là, il est nécessaire d’actualiser les coûts de production qui ont atteint 465,01 dollars; les frais de transport pour l’expédition de la production au port, qui ont atteint 22,75 $, et les coûts d’infrastructure, qui se sont élevés à 20 $.

Pour sa part, L’entrée dans l’État par la collecte des taxes et sans assumer aucun type de risque, représentait 45,80% de l’activité totale des oléagineux et atteignait 529,17 USD par hectare, dont 329,5 USD par hectare retenues.

Dans tout ce contexte, le producteur n’a réalisé qu’un bénéfice de 3,96 USD, ce qui représentait 0,34% de l’activité totale des oléagineux de la campagne précédente.

Détail du résultat de la campagne soja 2019/2020, selon le rapport du consultant Néstor Roulet

De son côté, le propriétaire du champ qui le loue à 12 quintaux par hectare, une fois le coût fiscal soustrait, il disposait d’un net de 114,11 $ l’hectare, ce qui équivaut à facturer 4,95 quintaux l’hectare.

Rappelons qu’un rapport récent publié par le Fondation agricole pour le développement de l’Argentine (FADA) reflète que la participation de l’État aux revenus agricoles était de près de 70% en juin dernier, où 26% du total des impôts sont co-participables, 67% sont nationaux (ils ne co-participent pas), 5,2% sont provinciaux et 0,8% municipal.

