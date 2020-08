Les renards chassent les petits animaux. Et lorsque d’autres prédateurs, dont nous, tuent de gros animaux, on sait que les renards récupèrent les restes. Maintenant, une étude de leur récupération montre que les renards se sont sournoisement dépendants des humains pour se nourrir pendant des dizaines de milliers d’années.

« J’ai vu que les renards bénéficient aujourd’hui beaucoup des humains. Et je me demandais si c’était aussi le cas dans le passé. »

Chris Baumann de l’Institut d’archéologie scientifique de l’Université de Tübingen.

Les humains ont peut-être contribué à l’extinction de grands herbivores comme les mammouths et les mastodontes à la fin du Pléistocène, qui s’est terminée il y a environ 12000 ans. Mais nous avons par inadvertance aidé d’autres espèces – et Baumann soupçonnait que les renards de l’époque du Pléistocène en faisaient peut-être partie.

Ainsi Baumann et son équipe ont obtenu les restes de 70 renards trouvés dans le sud-ouest de l’Allemagne. Ils allaient d’il y a environ 42 000 ans, lorsque les Néandertaliens vivaient dans la région, à environ 30 000 ans, lorsque l’Homo sapiens est venu dominer la région.

« Dans l’étude, nous avons analysé le collagène osseux des renards et avons vu qu’il existe effectivement ces différentes stratégies d’alimentation. »

Les isotopes de carbone et d’azote dans les os de renard ont fourni des indices sur ce que les renards avaient mangé. Et dans les sites antérieurs de l’époque néandertalienne, quelques renards chassaient les rongeurs, mais la plupart avaient un régime alimentaire impossible à distinguer des grands carnivores – ce qui signifie qu’ils se débarrassaient régulièrement des meurtres commis par les loups et les ours.

Mais à la fin du Pléistocène, lorsque nous sommes arrivés, les renards étaient passés à un régime principalement composé de viande de renne et de cheval, c’est-à-dire des restes de table humains. Le constat est dans la revue PLOS ONE. [Chris Baumann, et al. Fox dietary ecology as a tracer of human impact on Pleistocene ecosystems]

« Et donc, ce créneau que nous avons découvert, qui survient lorsque l’Homo sapiens est entré dans cette zone, est plus ou moins stable. Les renards ont donc le temps de se nourrir de cette ressource au cours des dernières années de leur vie. Et c’est très cool parce que maintenant nous savons que les humains ont dû apporter des changements à l’environnement pour offrir ce créneau. «

Les Néandertaliens chassaient sûrement aussi les animaux, mais ils n’étaient pas assez nombreux, ou ils ne restaient pas assez longtemps au même endroit pour que les renards s’adaptent à récupérer leurs assiettes. Homo sapiens, en revanche, est resté assez longtemps pour affecter la stratégie de recherche de nourriture des renards.

Baumann dit que l’étude des restes de charognards opportunistes comme les renards – qui apprennent à tirer parti des sociétés humaines – peut offrir des informations utiles sur les impacts humains sur les écosystèmes au fil du temps.

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)