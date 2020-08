Les concours de saut d’obstacles sera l’attraction principale de la cinquième édition du V Festa do Atletismo Galego, Peregrina 2020, qui se tiendra vendredi prochain, le 14 août, au Centro Galego de Tecnificación Deportiva, à Pontevedra, et qui mettra en vedette certains des principaux protagonistes de l’athlétisme espagnol

Lors de la réunion de Pontevedra, organisée par le Club d’athlétisme Rías Baixas, il n’y aura aucune preuve de arrière-plan du milieu En raison du fait que le département de la santé de Galice n’autorise pas les tests dans lesquels les athlètes courent en groupes, seuls les tests individuels (sauts, lancers) et les courses dans lesquelles les athlètes sont répartis dans les rues seront organisés.

De cette façon, les concours joueront un grand rôle, en particulier la taille féminine, où sera le numéro un national, Saleta Fernandez, ou la longueur avec des spécialistes comme Jean Marie Okutu, Daniel Solís ou Leticia Gil, sans oublier les lanceurs de javelot Lidia Parada et Aranza Moreno ou le sprinter Mauro triana.

Cent athlètes

La compétition, qui débutera à 19h30 et durera jusqu’à 21h00, réunira une centaine d’athlètes, une quarantaine de moins de 16 ans, dans un programme qui comprend, en plus du javelot, de hauteur et de longueur, des épreuves de 110 et 100 mètres haies, 600, 100 et 400 mètres pour les femmes et les hommes.

La réunion comportera « un protocole strict ce qui non seulement limite la présence des athlètes et du public dans l’arène sportive, mais nécessite également une série de mesures de protection entre athlètes », a expliqué le président du club organisateur, Gonzalo mendez.

Il a également souligné l’importante participation des athlètes d’élite, qu’il définit comme « exceptionnel« , avec plusieurs des meilleurs athlètes de Galice et du reste du pays.

Enfin, il a fait allusion à l’autorisation pour les athlètes d’âge cadet d’être présents à cette réunion sportive, malgré le fait qu ‘ »ils ne sont pas autorisés à concourir avec les anciens », a-t-il déclaré,

Pour cette raison, a-t-il précisé, « ils concourront dans des courses séparées », dans ce qu’il a dit est « un succès auquel les petits athlètes peuvent participer, qui sera la moitié de ceux inscrits car nous ne pouvons pas limiter la participation de notre avenir national ».

Le concours peut être suivi par Youtube.

practicodeporte@..com