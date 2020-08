MADRID, 4 août (EUROPA PRESS) –

Les secteurs liés au parti de l’ancien président Evo Morales, Mouvement pour le socialisme (MAS), ont entamé ce lundi la mobilisation en rejet de la décision du Tribunal suprême électoral (TSE) de reporter les élections générales en installant plus de 30 points de blocus sur les autoroutes du l’ensemble de la Bolivie, tel qu’enregistré par l’Office national de la circulation.

Ainsi, selon le journal ‘El Deber’, des coupes ont été signalées à Cochabamba, El Alto et La Paz, mais la mobilisation a été appelée au niveau national malgré la pandémie de coronavirus, qui est en hausse dans la nation andine. De plus, ces trois régions sont les plus touchées par le COVID-19 de la Bolivie.

Les organisations sociales, dirigées par la Central Obrera Boliviana (COB), ont déjà avancé la semaine dernière leur intention de procéder à des blocus si le TSE ne reculait pas dans sa décision de reporter les élections, cette fois prévue pour le 18 octobre. à la situation dérivée de la pandémie de coronavirus.

En ce sens, et en raison des chiffres du COVID-19 que les autorités sanitaires rapportent quotidiennement en Bolivie, le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises sa demande qu’aucune mobilisation ne soit menée pour éviter une éventuelle contagion. La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a demandé dimanche une « réflexion » au risque de contracter le COVID-19 à ces concentrations.

La COB et le TSE se sont rencontrés à la fin de la semaine dernière pour que les organisations sociales connaissent les bases techniques, scientifiques et constitutionnelles qui justifient le report des élections.

Malgré la rencontre, les organisations sociales, qui accusent également le gouvernement intérimaire de vouloir rester au pouvoir, ont maintenu l’appel à la contestation, mais ont montré leur prédisposition à « discuter ». Les secteurs liés au MAS ont déjà organisé une marche, que l’exécutif bolivien a qualifié d ‘ »attaque contre la santé publique » pour avoir été menée dans une pandémie.

CAMIONS À OXYGÈNE « FAILURE » ET PLAGE

Dans ce contexte, les autorités boliviennes ont affirmé que l’appel a été un « échec » car les secteurs sociaux convoqués ont choisi de protéger leur santé, selon les informations de l’agence de presse bolivienne ABI.

Le vice-ministre de la coordination et de la gestion du gouvernement, Israel Alanoca, a qualifié la mobilisation de la COB de mobilisation «de la mort», précisément parce qu’elle augmente le risque de contagion. Selon le vice-ministre, plusieurs camions ont été bloqués à l’entrée de La Paz et de Cochabamba, comme le rapporte «Page Seven».

De son côté, le vice-ministre du Régime de l’Intérieur et de la Police, Javier Issa, a déclaré que les secteurs liés au MAS « assassinent les Boliviens » car les blocages nuisent à l’arrivée de l’oxygène nécessaire pour soigner les patients atteints de coronavirus.

« Ce qui se passe maintenant, c’est que l’oxygène et les médicaments essentiels pour lutter contre le COVID-19 ne peuvent pas arriver, ce qui signifie que les dirigeants du MAS provoquent ces blocus et ordonnent depuis l’Argentine ou d’ici, ils assassinent notre peuple » Issa a déclaré, remarquant que si l’oxygène n’arrive pas, « cela entraînera la mort de milliers de Boliviens ».

LE TSE RATIFIE LA DATE DES ELECTIONS

En revanche, le TSE a repris le calendrier électoral bolivien et a ratifié la date des élections. Ainsi, il a établi que les résultats des élections pourraient être connus jusqu’au 24 octobre.

De même, s’il n’y a pas de second tour, la prise de possession des autorités élues aura lieu entre le samedi 31 octobre et le samedi 14 novembre. S’il y avait des répétitions de votes sans second tour, la possession se ferait entre le 23 novembre et le 5 décembre.

Si un second tour est nécessaire et sans vote répété, celui-ci aura lieu le dimanche 29 novembre. Dans ce cas, la possession des autorités aurait lieu entre le 22 et le 26 décembre du même mois, selon la résolution, recueillie par «The Duty».

Interrogé sur les mobilisations, le président du TSE, Salvador Romero, a déjà prévenu qu’ils ne changeront pas la décision de l’autorité électorale, précisant également qu’il y a « pleine cohésion » au TSE, malgré le fait que deux membres « ont exprimé leur désaccord », quelque chose qu’il a considéré comme «normal dans un collège».

CRISE POLITIQUE

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) en détectant des « irrégularités ».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine – donnant lieu à une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont accepté de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Face à l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le MAS – a souligné le 6 septembre, chose acceptée par le TSE, mais pas tant par le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez, qui a insisté pour reporter encore les élections. .

Le TSE et le gouvernement d’Áñez craignent que le vote coïncide avec le « pic » de la pandémie en Bolivie, qui est attendu dans les mois à venir, bien que le MAS dénonce une tactique du nouveau gouvernement visant à empêcher Arce, favori de la sondages avant la crise sanitaire, remporter les élections présidentielles.