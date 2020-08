Alors que les manifestants de nombreuses villes américaines défilent pour la justice et que la Cour suprême a rendu une décision historique protégeant les travailleurs gays et transgenres de la discrimination sur le lieu de travail, cet été s’annonce comme un moment décisif pour l’égalité en Amérique. Mais alors qu’une grande partie de notre conversation nationale se concentre sur des problèmes urgents tels que la brutalité policière, il est temps que nous reconnaissions que les soins de santé américains sont également attendus depuis longtemps pour tenir compte des formes systémiques de discrimination qui ont un effet néfaste sur la santé et le bien-être. de dizaines de millions de femmes américaines.

Prenons, par exemple, les maladies cardiaques. C’est la principale cause de décès chez les femmes, mais une enquête menée en 2012 par l’American Heart Association (AHA) a révélé que 44% des femmes ne le savaient pas, avec les pourcentages les plus élevés d’inconscience parmi les Noirs et les Latinas. Pourquoi cet écart? Pourquoi tant de femmes sont-elles plus préoccupées, par exemple, par le cancer du sein que par les maladies cardiaques, une maladie qui tue six fois plus de femmes chaque année?

L’AHA a également exploré cette question et a constaté que de nombreuses femmes ont déclaré que leurs médecins leur parlaient rarement, voire jamais, de la santé cardiaque et, dans certains cas, avaient mal diagnostiqué des symptômes évidents de maladie cardiaque comme la panique, le stress ou même l’hypocondrie.

C’est un exemple flagrant de la façon dont les préjugés inhérents mettent la vie des femmes en danger, mais ce n’est pas le seul. Le sexe, les rôles et les comportements socialement construits associés au fait d’être un homme ou une femme, fait largement partie des soi-disant «déterminants sociaux de la santé», qui, selon les chercheurs, jouent désormais un rôle important dans la détermination du bien-être d’un patient.

Comment ces facteurs – qui incluent tout, de la pauvreté et des taux d’alphabétisation aux relations et attentes sociales – affectent-ils différemment les hommes et les femmes (y compris les personnes transgenres) et les personnes de couleur? Pourquoi un groupe est-il plus vulnérable qu’un autre? Les raisons incluent les barrières racistes et sexistes ancrées dans nos institutions et nos communautés, que nous en soyons conscients ou non.

Chez Northwell Health, nous avons créé notre Centre pour l’équité des soins qui comprend la division de la diversité, de l’inclusion et de la littératie en santé (DIHL), qui établit des politiques et des procédures à l’échelle du réseau pour assurer un accès significatif aux services, programmes et activités pour intégrer la littératie en santé, l’accès linguistique et la compétence culturelle en tant que partie intégrante de la prestation de soins sécuritaires et de qualité axés sur le patient. Et au Katz Institute for Women’s Health, nous nous attaquons à des décennies de disparités fondées sur le sexe et le genre dans la santé et la prestation des soins de santé grâce à un nouveau modèle: un modèle basé sur des programmes cliniques uniques, des recherches axées sur le sexe et le genre et des partenariats communautaires. De nombreux autres systèmes de santé ont des programmes similaires pour s’attaquer à ces problèmes.

Des données préliminaires, par exemple, suggèrent que les femmes ont été plus désavantagées que les hommes sur le plan économique en raison de la pandémie du COVID-19. Cela a du sens: les femmes sont surreprésentées dans les emplois liés aux services tels que le commerce de détail et l’hôtellerie, font face à un risque plus élevé de licenciements en raison de ces emplois et ont également tendance à occuper des emplois plus marginaux et de moindre autorité. des besoins de garde d’enfants massivement accrus, ce qui a largement affecté les mères qui travaillent. La violence domestique basée sur le genre a augmenté en raison de l’intensification des tensions dans les ménages, alors que les services essentiels de soutien sanitaire sont perturbés ou rendus inaccessibles en raison de la nécessité de s’isoler socialement.

Le genre joue également un rôle dans l’étude scientifique et la gestion de la pandémie. Plus alarmant encore, les femmes scientifiques sont sous-représentées parmi les enquêteurs qui étudient le COVID-19 – probablement en partie parce que les femmes scientifiques et médecins doivent également gérer des problèmes domestiques comme l’école à la maison de leurs enfants – ce qui rend moins probable que des questions de recherche représentatives soient posées. Les données préliminaires suggèrent également que les pays avec des femmes dirigeantes ont particulièrement réussi à gérer la pandémie. Nous avons besoin d’un plus grand nombre de ces femmes leaders à la table pour prendre des décisions à l’échelle mondiale, que ce soit par l’intermédiaire de l’OMS ou lors de discussions avec des scientifiques travaillant sur les vaccins.

Lorsqu’il s’agit de lutter contre la maladie et de maintenir la santé, le sexe, le sexe et la race comptent. Nous devons concevoir les bonnes études COVID-19 maintenant pour identifier les raisons des disparités entre les sexes, les sexes et les races – et développer des interventions appropriées. Et nous devons nous assurer que les femmes et les communautés de couleur sont représentées dans la conception et la mise en œuvre des solutions.

Des résultats équitables en matière de santé et la santé de notre société en dépendent.