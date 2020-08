Publié à l’origine en août 1968

Crédit: Scientific American

«Si, par un arrangement spécial, les humains pouvaient être amenés à respirer de l’eau au lieu de l’air, de sérieux obstacles aux tentatives de pénétrer plus profondément dans l’océan et de voyager dans l’espace pourraient être surmontés. Supposons que nous préparions une solution isotonique qui ressemble au plasma sanguin en composition saline et que nous chargeons cette solution d’oxygène sous une pression supérieure à la normale. Un mammifère peut-il respirer une telle solution? J’ai effectué les premières expériences, avec des souris comme animaux de laboratoire, à l’Université de Leyde en 1961. Après leur agitation initiale, les souris se sont calmées et ne semblaient pas en détresse particulière. Ils ont fait des mouvements de respiration lents et rythmés, inspirant et expirant apparemment le liquide. Il est devenu évident que le facteur décisif limitant la survie des souris n’était pas le manque d’oxygène mais la difficulté d’éliminer le dioxyde de carbone au rythme requis. —Johannes A. Kylstra »

—Scientific American, août 1968

