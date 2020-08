Un groupe de chercheurs du Université de Californie du Sud (USC) a trouvé l’ordre probable dans lequel le symptômes du COVID-19 (coronavirus).

L’étude a révélé que généralement le premier symptôme d’une personne infectée par COVID-19[feminine est le fièvre; ils suivraient le toux et douleur musculaire, puis nausées et / ou vomissements, se terminant par une diarrhée.

Les auteurs de l’étude de l’USC Michelson Center for Convergent Bioscience ont souligné que, connaissant le ordre des symptômes du coronavirus cela peut aider les patients à s’isoler plus tôt et à consulter un médecin plus tôt.

«Puisqu’il existe maintenant de meilleures approches pour les traitements COVID-19[feminine, l’identification des patients plus tôt pourrait réduire le temps d’hospitalisation », a déclaré Joseph Larsen, auteur principal de l’étude et professeur à l’USC, dans un communiqué.

La recherche souligne que bien que fièvre et la toux sont fréquemment associés à de nombreuses maladies respiratoires, y compris le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les symptômes dans le tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur distinguent les patients atteints de COVID-19.

«Le tractus gastro-intestinal supérieur (nausées et vomissements) semble être affecté avant le tractus gastro-intestinal inférieur (diarrhée) dans le COVID-19[feminine, qui est le contraire du MERS et du SRAS », ont écrit les scientifiques.

Les antibiotiques antibiot peuvent-ils être utilisés pour traiter le # COVID19? 👉 Les antibiotiques ne sont PAS efficaces pour traiter les maladies causées par des virus tels que le SRAS-CoV-2, qui cause le COVID-19, ou d’autres infections respiratoires virales telles que la grippe. pic.twitter.com/kzFyUYwtXR – OPS / OMS Mexique (@OPSOMSMexico) 16 août 2020

Ces informations sur l’ordre d’apparition possible des symptômes peuvent également aider les médecins à exclure d’autres maladies ou à planifier le traitement des patients, selon les chercheurs.

« Cet ordre est particulièrement important à savoir lorsque nous avons des cycles de maladies qui se chevauchent comme la grippe qui coïncident avec des infections au COVID-19 », a expliqué le professeur Peter Kuhn, conseiller de recherche cité par la chaîne ABC7.

« Les médecins peuvent déterminer les mesures à prendre pour soigner le patient et peuvent empêcher que l’état du patient ne s’aggrave », a-t-il ajouté.

L’enquête était basée sur les symptômes de plus de 55000 cas confirmés de coronavirus en Chine, collectés du 16 au 24 février par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«L’ordre des symptômes est important. Sachant que chaque maladie évolue différemment, les médecins peuvent identifier plus tôt si une personne est susceptible d’avoir le COVID-19 ou une autre maladie, ce qui peut les aider à prendre de meilleures décisions concernant le traitement », a conclu Larsen.

Les résultats scientifiques ont été publiés dans la revue Frontiers in Public Health, reprise par l’agence de presse

..

VOUS ÊTES AUSSI INTÉRESSÉ: Quand commencera la vaccination universelle et gratuite contre le COVID-19? López-Gatell répond

Avec des informations d’.